5月26日星座運勢 牡羊財運低落 處女理智思考

牡羊座

情緒不穩，思緒混亂。

整體運：★☆☆☆☆

今天感情方面很被動，不想與對方有太多的接觸，想要有獨處的空間。理財方面運勢比較低落，對於市場沒有什麼判斷力，很難找到合適的切入口，只宜觀望。工作中不宜操之過急，容易出錯。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

金牛座

快樂要靠自己創造，不要侷限在一個狹隘的空間裡。

整體運：★★☆☆☆

戀情平淡而穩定。財運方面，你對市場的變化摸不清狀況，若仍要執意介入，會很容易陷入泥沼。工作上，你的態度決定你的工作成績，慵懶的表現會給上司留下不堪重用的印象。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

易有口舌之爭的一天。

整體運：★★★☆☆

愛情運較弱，容易誤解對方話語的意思，或者答非所問，因誤會而與戀人發生口角。工作上，固執己見，易因與同事意見不合而產生矛盾。多收集消息，易有所啟發，從中獲得賺錢訊息。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

宜安穩求財。

整體運：★★☆☆☆

工作中會產生投機取巧的想法，最好還是摒棄的好，以免適得其反給同事留下不好的印象。戀愛者會遇上一些不小的危險，但是伴侶敏銳的觀察力讓你免於遇險，你會更加依戀對方。財運一般，投資 風險較大，宜觀望為妙。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

聰慧靈巧的一面突顯，能好好把握機會。

整體運：★★★★☆

工作上能想到一些新奇的點子，嘗試運用到公司的業務中，易速見成效。投資運一般，對於新的投資產品資料收集不夠，且尚未做好分析，暫時不宜急著投入資本。有伴侶的人能為對方付出，彼此都擁有幸福感。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

處女座

思考讓你更加理智。

整體運：★★★☆☆

遲遲得不到回應，不如主動約對方逛街、看電影 ，你們將有一個好的開始；他人投資成功的方法在你身上不見得就能產生效果，自己的經驗心得反而更易取得成功；工作埋頭苦幹而不懂得思考，會讓你覺得很累。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

借助好運勢，解決延宕已久的問題。

整體運：★★★★★

好的企劃、好的建議，在今天特別容易得到大家的支持與贊同；把以前在工作中遇到的問題拿到今天來討論，也能得到同仁幫助。愛情運也不錯，就算有些地方做得不夠好，對方也會諒解。運動量大的活動會讓整個身心都舒暢。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

天蠍座

對愛應多一分包容和珍惜。

整體運：★★★☆☆

愛情運弱，不要一昧地要求另一半，越想掌控對方就逃得越快。從事娛樂業的人要提高服務水準，財運才會更好。工作平順，下午有機會收到好消息，對你的工作很有利。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

心情開朗，看什麼都覺得順眼。

整體運：★★★★☆

活力四射，個人魅力在無形中散發，得到不少異性青睞，約會的機會多。做事不拖泥帶水，工作進度能超前完成，很容易得到年輕上司的認同。財運方面，易有錢財進帳，獲得各種收益，讓旁人羨慕不已。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

摩羯座

盡量遠離人群，方可避免與人爭執。

整體運：★★☆☆☆

社交運較差，不善表達的一面易突顯，會因為一句模糊不清的話引起他人的誤解，默默做事、少參與討論方得安寧。事業上沒有太多表現的機會，安安分分地完成上級交代的任務就不會出紕漏。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

注意飲食營養的搭配！

整體運：★★★★☆

感情注入暖流，戀人間一句知心的話就能化解先前累積的猜疑，在彼此眼中依然是對方最好。財運明顯上升，經商者把握好下午一點至二點的有利時機，入帳的錢財可大幅增多。多動動腦，吸引客源是當務之急哦！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

雙魚座

別因逞一時之快而傷到他人。

整體運：★★★☆☆

今天上司的目光似乎特別容易盯在你身上，注意上班時間別做私人事情；投資方面，有忽略重要訊息的可能，投資記錄格外重要；與伴侶交談時需留意自己的言語，千萬別忽視對方感受。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

【延伸閱讀】

●上升星座看未來？星座命盤免費算

●塔羅神占，你的戀情開花結果？





