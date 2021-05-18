5月18日星座運勢 金牛財運普通 獅子得心應手

牡羊座

感情繁多雜亂。

整體運：★★★☆☆

剪不斷，理還亂，單身者易對情感會錯意，陷入三角戀情的機率高。財運亨通，風雨無阻，得到的幫助更是難以計數。把學習當作任務者，將失去學習的原動力，且阻力不斷上升，毫無進步，應主動從學習中找到興趣所在。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★★

金牛座

運勢雖然一般，但很容易滿足。

整體運：★★☆☆☆

愛情運平淡，覺得一個人的生活也挺自在，難有新的奇遇。財運較普通，小投資 小收獲，做點保守性投資就好。對工作期望過高，得不到預期的滿足感，易受失落的情緒困擾，影響工作效率。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

趁著好運到來，充分發揮自己的能量吧！

整體運：★★★★☆

愛情際遇較好，朋友給了你不少追愛的勇氣，令你信心倍增，可望結識不錯的異性；工作前整理一下周圍的環境，可換來一天良好的工作心情；投資方面，若與朋友合作，將能達到最佳的投資效果。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

運勢低迷，顯得孤僻，與人互動較少。

整體運：★☆☆☆☆

今天有好多事情堵在心口，有種說不出來的苦悶，喜歡一個人靜靜地思考，不想說話、討厭熱鬧。但這樣冥思苦想卻沒能讓心情平和，反而加重了負面思考，因此會影響感情生活與工作，應找到發洩的途徑才好。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

獅子座

好運不斷，做事特別得心應手。

整體運：★★★★★

千萬不要拒絕朋友的邀請，不然會錯過桃花哦！工作熱情高漲，朋友、同事對你抱持較強的信任感，要好好維繫這種信任。有獲得一筆小財的機會，不要太貪心，不然有得不償失的危險。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

處女座

工作熱情有增無減。

整體運：★★★★☆

幸運的一天，即使沒有開運物的幫助，也會有不錯的際遇。投資時可得貴人相助，不要將他人的幫助看成負擔，否則會有失落感。工作上激情不斷湧現，將潛在的動力激發出來，好消息也會隨雪片般飛來。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

天秤座

情緒會有些低落，人也顯得無精打采。

整體運：★★☆☆☆

今天做事有些拖泥帶水，影響工作進度，若與他人合作容易引起合作夥伴的不滿。愛情方面平淡如儀，不會給你帶來麻煩。如果條件允許，可聯繫以前的同學或朋友，一起聚聚，讓生活更豐富多彩。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

主觀意識強烈，聽不進人言。

整體運：★★★☆☆

桃花開放，單身者要好好把握住，會是難得的邂逅。一心只考慮自己的感覺，會因此傷害到親密的朋友，行動之前還是先問問他人的意見為好。因自己小有成就而驕傲自滿，會使收穫付諸東流哦。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

選擇機會頗多。

整體運：★★★★☆

單身者感情世界豐富精彩，但你不知道自己的感情可以託付給誰；追求財富時十分積極又努力，把握機會是你獲得高額利潤 的關鍵；事業上會遇到和你想法相同的人，彼此間自然流露的默契能讓合作成功。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

摩羯座

運勢波動不一，要適用才好。

整體運：★★☆☆☆

投資運不升反降，對把握不大的項目，觀察一段時日再做決定，有利於你的判斷。工作中與他人配合默契十足，進展速度超過平時。感情的升溫需要一個過程，對急於求成的朋友而言，心急可吃不了熱豆腐，調整好心態哦！

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

站得越高，不見得飛得越高。

整體運：★★★☆☆

切忌太心急，小心不慎把愛的蛋糕烤糊了，小火慢慢烘焙才會獲得想要的效果。可考慮短期投資項目，會有不錯的收穫。工作情緒平淡，會顯得與自己的理想有些背道而馳，幸而關鍵時刻能意識到調整的重要性。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

不同場合不同表現。

整體運：★★★☆☆

正處在矛盾中的伴侶，若還一昧講求面子不肯放低身段，將會進入很長的冷戰期；求職者面試 時易有緊張感，難有最佳表現；今天適合洽談生意，落落大方的表現將留給對方穩重可信的印象。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

【延伸閱讀】

●上升星座看未來？星座命盤免費算

●塔羅神占，你的戀情開花結果？





