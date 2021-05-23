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5/23-5/29星座運勢 天秤天天開心 摩羯精疲力盡

科技紫微網

牡羊座

總運指數：★★☆☆☆

本周遇到的許多事情，常常無法直接解決。與其自己硬著頭皮去做，不如多借助其他人的力

量，雖然會欠下一些人情，但這是最有效率的處理方式。

幸運色彩：牡蠣白

速配星座：金牛座

貴人星座：處女座

金牛座

總運指數：★★★★★

情緒高漲，出門很容易遇到喜事。外出參加聚會的機會增多，三五個好友聚在一起，還能吸

收更多的好運與歡樂。

幸運色彩：葡萄紫

速配星座：天秤座

貴人星座：射手座

雙子座

總運指數：★★★★☆

舒暢的心情將會伴隨你一整周，各種好運接踵而至，讓你笑逐顏開，面對不拿手的事也能做

到輕鬆自如地去應對。

幸運色彩：香檳金

速配星座：牡羊座

貴人星座：天蠍座

巨蟹座

總運指數：★★★☆☆

好運不只是在後面推著你前進，更為你帶來動力與希望，成為你通往成功的階梯。倘若得過

且過的話你只會迷失方向，美好的一周也將因此而荒廢。

幸運色彩：象牙白

速配星座：金牛座

貴人星座：巨蟹座

獅子座

總運指數：★★☆☆☆

本周你會渴望平淡的生活，因為在混亂無緒與奔波的雙重夾擊下，你漸漸感到有些吃不消。

家中溫暖的床將成為讓你感到最為舒適與不願離開的地方。

幸運色彩：玉石白

速配星座：金牛座

貴人星座：摩羯座

處女座

總運指數：★★★☆☆

本周你會把大部分精力放在大事上，對於細節不會那麼在意，也不會那麼計較，所以偶爾發

生的小小不愉快總能揮之而去。

幸運色彩：蘋果

速配星座：牡羊座

貴人星座：水瓶座

天秤座

總運指數：★★★★☆

每天都有開心的事情發生，讓你這一周都不乏歡樂。朋友與戀人會是你的快樂之源，互動得

越多對你越有利，也別忘了多關心一些老朋友們。

幸運色彩：苔蘚綠

速配星座：獅子座

貴人星座：摩羯座

天蠍座

總運指數：★☆☆☆☆

本周的老毛病又重犯了，而且程度嚴重，若不能從根本上找到糾正的辦法，問題很容易重複

發生，這不僅會打擊你的自信心，還會讓戀人或上司對你失去信任。

幸運色彩：番茄紅

速配星座：金牛座

貴人星座：雙子座

射手座

總運指數：★★☆☆☆

這周情緒有些低落，同樣一件事別人能順利做好，你卻總是有些笨拙。這絕非你的能力問題

，而是你對自己要求太高，給自己壓力過大。

幸運色彩：瑪瑙黑

速配星座：金牛座

貴人星座：水瓶座

摩羯座

總運指數：★★☆☆☆

「精疲力盡」的字樣這一周就像是刻在你額頭上似的。繁重的大小事務就夠讓你煩的，沒必

要再給自己徒增負擔。有些事情能推掉的、能延後的，就擱一邊吧！

幸運色彩：櫻桃紅

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天秤座

水瓶座

總運指數：★★★☆☆

本周你的協調與管理能力很突出，這會使你在團隊協作中收益良多，充當他人的和事佬你也

能做得得心應手。

幸運色彩：鮭魚紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙子座

雙魚座

總運指數：★★★★☆

良好的心態讓你這一周在為人處事上顯得特別成熟穩重，事業上勤勤懇懇，常得上司肯定；

投資理財也收穫不少，注意做好理財計畫。

幸運色彩：青金石藍

速配星座：獅子座

貴人星座：雙魚座

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