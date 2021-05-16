5月16日星座運勢 牡羊重拾心動 雙子否極泰來
牡羊座
伴侶小別勝新婚。
整體運：★★★★☆
情侶別後小聚，兩人彷彿又找到了當初戀愛時的那分心動與甜蜜；財運很好，賺得荷包滿滿，不妨拿出一部分邀約朋友，讓他們分享你的喜悅；和小朋友玩益智類遊戲，在童真中享受一段美好時光。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★★
金牛座
靜心休養最為重要。
整體運：★★★☆☆
雙人情誼持續升溫，所有事情都能達成一致，而單身者會遇到對眼的異性，愛情之路一路暢通；欲與人合作者，今日簽約會異常順利，應善待機會；身體健康方面是今天的弱處，約會能推則推吧，待在家就好。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
雙子座
有否極泰來的好運，動起來就能提升運勢。
整體運：★★★★★
今天不少事情看似不樂觀，但繼續往前不放棄就會逐漸看到希望，好的一面不斷呈現。團體活動豐富，踴躍參與可獲得對你有利的訊息。晚上思緒沉澱下來，可以考慮長遠計畫，可行性頗高。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
巨蟹座
你選擇快樂你就會快樂。
整體運：★★★☆☆
今天容易受情緒的影響而莫名鬱悶，其實快樂是一個選擇，你選擇了快樂，你便會快樂；愛好裝扮的美眉今天會有邂逅桃花的機緣，加強自身的涵養和內在會讓你更具魅力；開車族今天不妨出去兜兜風，會遇上工作機緣。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
獅子座
開心、團圓的一天。
整體運：★★★☆☆
戀愛中的男女如覺得時機成熟可把對方帶回家讓父母看看，這樣會使感情得到一定的鞏固；全家人聚在一起吃頓飯，有助於增強家人間的感情；餐飲業的工作人員會比較忙碌。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
處女座
必要時需拿出些魄力。
整體運：★★★★☆
今天與他交談甚歡，你的話頗能觸動對方，突破普通朋友這層網亦指日可待；難得一見的朋友突然出現，並不是什麼好兆頭。同事的不配合絲毫不會影響你的情緒，反而讓你更加積極主動。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
天秤座
適合與家人一起娛樂。
整體運：★★★★☆
小別勝新婚，短暫的離別不但絲毫未減少你們的恩愛，反而更加深了感情。財運平平，商場中琳瑯滿目的首飾，女性朋友可要經得起誘惑，荷包才不至於乾癟。找到適合自己的理財方法，收穫就能看得見。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★☆☆
天蠍座
人際關係不太明朗。
整體運：★★★☆☆
今天對一些人和事看不慣，容易產生不滿情緒。有什麼話別憋在心裡，坦誠相告對雙方都有好處。實在不能說出，就找幾個知心好友聊聊，消除怨氣。別把壞情緒帶回家，無故向另一半發火不會有好結果。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
射手座
坦誠面對壓力。
整體運：★★★★☆
充滿鄉土氣息的田園風光能勾起人們對大自然的眷戀，和另一半遠離塵囂去遊玩應該是個不錯的選擇；身邊充斥的太多的聲音要你去辨別真偽，堅持主見才能讓事業度過低谷；綠色植物能鎮定心神，不妨在家多擺設些。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
摩羯座
異性緣佳，是表白的好日子。
整體運：★★★★☆
走出家門，與朋友相聚可為你帶來好運。穿著色彩明亮的服飾可增強桃花運，有異性主動示好，對感覺不錯的對象不妨大膽表白，會得到令你滿意的回應。需要花錢的地方較多，做好預算，以免透支。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
情緒高漲的一天。
整體運：★★★★☆
今天投資獲利的機會高，可四處跑跑廣開財路，長期投資的前景比較不錯；以前的默默耕耘、日積月累在今天有較高機會得到最佳的釋放時機；情緒較高亢的你找幾個朋友去酒吧或KTV釋放一些精力吧。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
雙魚座
別強迫別人，多反省自我。
整體運：★★★☆☆
與人交流的時候不要把自己的意識強加給他人，也就能省去無謂的紛爭。即使玩些小牌之類的遊戲，也不可有大撈錢財的念頭，當成純娛樂，反而讓你輕鬆許多。適合聽聽輕柔歡快的音樂，你的心情會相當愉悅。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
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