5月17日星座運勢 水瓶財運一般 雙魚注意安全

牡羊座

順心順意的一天。

整體運：★★★★☆

可以做適合自己的工作，施展得心應手外，你的專長和能力也易完全發揮出來；投資 、生意往來上注重與別人的合作，能截長補短，意外收穫不少；感情方面雖然不會很濃烈，但可感受到家庭的溫暖與幸福。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

金牛座

說話放溫柔點。

整體運：★★☆☆☆

行為過於任性，讓戀人無法繼續縱容，再不改變下態度，將有一場爭鬥；在誘惑之下會不知不覺的購買許多沒用的東西，付帳之前先確認一下再買比較好；工作任務的加重使你變得異常的忙碌，合理安排一下工作效率會提高很多。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

工作時，不可過於誇大事實哦！

整體運：★★★★☆

今天的愛情運勢十分顯眼，有機會收到沒有署名的神秘禮物，眼神有些異樣的他就是禮物的主人哦！聚財的局面非常明朗，隨處可見賺錢的機會，不過也別只顧著撈錢，還要適當地放鬆一下，畢竟身體可是革命的本錢。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

身體狀況不佳，學習、工作受到影響。

整體運：★★★☆☆

感到身體不適千萬別硬撐，應及時就醫，身體健康最重要。工作方面可以請同事幫忙，大家都會很樂意幫助你。愛情方面，有伴侶的人易獲得對方的照顧，讓你感覺窩心；單身者異性緣不錯，有機會結識新朋友。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

運勢較低迷，處事宜低調。

整體運：★★☆☆☆

今天看似機會多多，實則蘊藏危機，別被表面現象所迷惑，運用智慧，冷靜分析、判斷才能瞭解事態的本質。單身者感情別太外露，小心被外表光鮮的異性誘惑，受到傷害。資金周轉有困難，可向親友求援，易獲得滿足。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

光想不做而失去機會。

整體運：★☆☆☆☆

工作上應更大膽一些，不要只停留在想的層面上，遲疑久久不行動很難有所突破；投資上不宜猶豫不決、思前顧後，以免等到下手時已錯過時機；皮膚易受到損傷，盡量避免電子產品的輻射、紫外線照射。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

天秤座

口才佳，人際關係運高漲。

整體運：★★★★★

說起話來滔滔不絕，而且盡顯風趣幽默的一面，能很快炒熱氣氛，男女老少皆歡喜；單身者有機會與談話投機的異性結緣；經商者有機會接觸到賢能之士，是學習經驗、提升自我的日子。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

天蠍座

遇到問題，多尋求長輩的幫助。

整體運：★★★☆☆

今天容易遭遇對手的阻撓，不過最好不要找同齡人來商量，相同的閱歷讓他們無法給你更多的幫助，轉向年長者求助，才能讓你的損失降到最低。感情運平順，單身者有相親機會。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

射手座

無力感強烈的一天。

整體運：★★☆☆☆

花很多心思想要給另一半驚喜，卻易被對方潑冷水，應注意表達的方式與方法。工作中勇於承擔重任，但不易接受援助，孤軍奮戰容易陷於被動。今天進財不是時機，還是把心思放在工作上才好。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆

摩羯座

好運暗藏在細節裡。

整體運：★★★☆☆

今天適合和戀人一起逛街，有機會獲得意外的驚喜；經營店舖者，今天在收銀櫃檯放個招財貓，做成大筆交易的機率極高；上班族今天適合做工作計劃，對日後工作的實施極有幫助。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

水瓶座

愛笑者有好人緣。

整體運：★★★★☆

訂單越接越多，與客戶的溝通、訂單的追蹤都需要親力親為，不過看著訂單上的數量，自己也忙得不亦樂乎；顧得了事業，卻忽視了感情，愛人對你整天沒和他聯繫心裡會有點小埋怨，所以有空給他一通電話都好；財運一般，收支維持平衡。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

集中注意力，安全才是第一。

整體運：★★★☆☆

開車時千萬別分心，今天的意外指數 偏高，小心受傷！感情需要醞釀，戀人對你的感覺還不錯，不妨約對方外出走走；花前月下，良辰美景，會讓彼此之間的磁場明顯增強。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

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