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5月14日星座運勢 牡羊謹慎交友 水瓶別幫倒忙

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牡羊座

利弊隨時可能轉換。

整體運：★★★☆☆

桃花運頗旺，但頻繁出入娛樂場所者，容易交到爛桃花，交友應謹慎一點才好。空有滿腹投資熱情，卻不注意運用策略，付出與回收難成正比。工作進展平穩，即使與同事偶爾有些小口角，但並不影響你的工作。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

憑一己之力不易成功。

整體運：★★☆☆☆

單身者在聚會前往自己的包包裡噴點香水，愛情運會得到提升。花錢花得一點也不心疼，即使荷包殷實也不該把錢花到毫無用處的地方哦！付出的多收獲卻甚微，內心難免感到有點失落。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

心情愉悅的一天。

整體運：★★★★☆

愛心人士今天會遇到可愛的小動物，有強烈的領養念頭，渴望從中找到樂趣；有晨跑習慣的單身者今天會邂逅心儀的異性，戀情就在那回眸一笑中產生；工作中的你顯得太專注，因而忽視同事間的問候，小心會讓人覺得你很自命清高！

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

細節很重要。

整體運：★★★☆☆

今天另一半容易從你貼心的小動作中發現你細心的一面，對你也會產生更深的愛意。店舖經營者展現熱情的態度，有利於多筆生意的成交。服務行業的從業者，你的微笑能獲得顧客的好評。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

運勢很酷的一天。

整體運：★★★★★

今天財運旺盛，錢財收入勝過以往；在職者有加薪機會，正在找工作者也可找到喜歡的工作；有伴侶的人彼此感情更加堅定，周遭的環境能促使你們走向更穩定的關係。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★★

處女座

低調生活，會收穫更多快樂。

整體運：★★★☆☆

今天是購物的好時機，既可以買到自己喜歡的東西，還可以省下很多錢。工作上的表現太突出，容易遭人嫉妒，低調一點反而會有不錯的發展。戀愛中的人，今晚有機會和戀人一起看演出或參加聚會。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

天秤座

快樂要自己製造。

整體運：★★★★☆

有默契的情侶即使坐在沙發上聊白日夢也會感到溫馨浪漫，因為有對方在身邊相伴已是心滿意足；事業上先前的努力與付出，可望在今天得到回報；財運方面維持現狀，不會有太大的變化。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

有點脆弱，不要把事情想過了頭。

整體運：★★☆☆☆

稍微一點小挫折都能觸動你敏感的神經，感覺自己受到打擊。單獨行動力不足，最好是與團體一起合作，更易完成任務。投資上更宜謹慎行事，加強風險防範意識，才能規避損失。晚上多待在安靜的地方獨處，讓心情平復。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

射手座

放輕鬆，別給自己太大的包袱。

整體運：★★★★☆

今天工作輕鬆，雖然有些忙碌，但調整得當也會顯得進退合宜。有機會與好友相聚，放鬆身心的同時也會提升人際關係。學生族的學習壓力變大，易因負面情緒而導致學習效果不佳，拋開得失心反而會有突破。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

摩羯座

態度很重要。

整體運：★★★☆☆

加班的機率很大，還會大大影響你的情緒，幸好同事的鼓勵與支持會對你有不錯的助運功效。雖然與另一半相處的時間縮短了，但你的努力會得到對方的肯定。買個小禮物送給家人，會讓彼此都開心。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

小心好心辦壞事。

整體運：★☆☆☆☆

想為對方排憂解難，卻反而幫了倒忙，無奈之餘還有些沮喪；眼前看到的機遇並不見得適用於你，還需耐心等待下一次機會；與學習夥伴的互動性漸漸加強，不僅增進了彼此的瞭解，而且雙方還得以優劣互補。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

雙魚座

留點時間經營感情。

整體運：★★☆☆☆

自我防禦心較強，面對異性難以打開心扉，戀情不太明朗；已婚者關心體貼對方，卻得到對方不冷不熱的回應，別太計較，多關心對方的心情。擁有專長者，今天在工作上可獲得很好的發揮。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆【延伸閱讀】

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