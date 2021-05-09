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5/9-5/15星座運勢 巨蟹壓力消散 射手嘗到失敗

高雪景

科技紫微網

牡羊座

總運指數：★☆☆☆☆

本周的老毛病又重犯了，而且程度嚴重。若不能從根本上找到糾正的辦法，問題很容易重複

發生，這不僅會打擊你的自信心，還會讓戀人或上司對你失去信任。

幸運色彩：寶石藍

速配星座：處女座

貴人星座：雙魚座

金牛座

總運指數：★★★☆☆

過去一直想做的事情本周可望初見雛形，只要你再多投入些心力上去，努力去完善這些事情

，那麼它們就會呈現出你要的局面。

幸運色彩：番茄紅

速配星座：雙子座

貴人星座：摩羯座

雙子座

總運指數：★★★★☆

愛情找不到退路，不要逃避自己的心，勇敢向前才是唯一的出路；工作可以有彈性，別給自

己太多壓力就好；求財之路走得有些慢，放長線釣大魚才是正確方法。

幸運色彩：酸橙綠

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天蠍座

巨蟹座

總運指數：★★★★★

壓力漸漸消散，身心在這周會得到很好的釋放。你將會有更多的時間和精力去做自己感興趣

的事情，歡喜連連。

幸運色彩：璀璨紫

速配星座：牡羊座

貴人星座：射手座

獅子座

總運指數：★★★☆☆

自信不足是導致你這一周運勢波動大的關鍵因素，別人隨便一句話都能在你的生活激起千層

浪。聽取好聽的，你就能積極向上；聽取潑冷水的，則會讓你消極。

幸運色彩：松石綠

速配星座：射手座

貴人星座：摩羯座

處女座

總運指數：★★☆☆☆

本周運勢中，疲軟的人際關係是拖你後腿的主要力量。過去那套交際手段現在已派不上用場

，需要用自然、誠懇的作風取而代之才行。

幸運色彩：生態綠

速配星座：水瓶座

貴人星座：雙魚座

天秤座

總運指數：★★★☆☆

親情將會影響你的戀情，只有先把家人的關係處理好，才便於打理自己的感情問題；工作輕

鬆無壓力卻也少了一點成就感；財富方面，收支基本維持在正常水平。

幸運色彩：草地綠

速配星座：獅子座

貴人星座：處女座

天蠍座

總運指數：★★★★☆

本周總會遇到幾件讓你心花怒放的好事，在收穫欣喜時別忘了回報那些曾經幫助過你的人，

與更多人分享你的快樂，你則會變得更加快樂。

幸運色彩：瑪瑙黑

速配星座：射手座

貴人星座：水瓶座

射手座

總運指數：★★☆☆☆

本周你會嘗到失敗的滋味，但這股滋味不會只有苦澀，還會伴有一絲清香。因為從失敗中你

會看到人情的溫暖，找到值得你珍惜的朋友。

幸運色彩：蘑菇灰

速配星座：獅子座

貴人星座：天蠍座

摩羯座

總運指數：★★★★☆

每天都有開心的事情發生，讓你這一周都不乏歡樂。朋友與戀人會是你的快樂之源，互動得

越多對你越有利，也別忘了多關心一些老朋友們。

幸運色彩：火焰紅

速配星座：處女座

貴人星座：射手座

水瓶座

總運指數：★★★☆☆

你難以從熟識者身上得到肯定，但另外會出現一些賞識你才能的人和機構，可以密切與他們

保持聯繫。從他們為起點出發，你可以找到自己的另一片天地。

幸運色彩：酸橙綠

速配星座：牡羊座

貴人星座：摩羯座

雙魚座

總運指數：★★☆☆☆

本周看似一成不變的生活，其實卻是充滿挑戰的戰場。你需要脫離過去的習慣，去適應一些

新的環境、任務、人物。雖然會感到不適，但也會從中激發出你的一些潛能。

幸運色彩：翡翠綠

速配星座：處女座

貴人星座：天蠍座

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