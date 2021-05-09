5/9-5/15星座運勢 巨蟹壓力消散 射手嘗到失敗
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牡羊座
總運指數：★☆☆☆☆
本周的老毛病又重犯了，而且程度嚴重。若不能從根本上找到糾正的辦法，問題很容易重複
發生，這不僅會打擊你的自信心，還會讓戀人或上司對你失去信任。
幸運色彩：寶石藍
速配星座：處女座
貴人星座：雙魚座
金牛座
總運指數：★★★☆☆
過去一直想做的事情本周可望初見雛形，只要你再多投入些心力上去，努力去完善這些事情
，那麼它們就會呈現出你要的局面。
幸運色彩：番茄紅
速配星座：雙子座
貴人星座：摩羯座
雙子座
總運指數：★★★★☆
愛情找不到退路，不要逃避自己的心，勇敢向前才是唯一的出路；工作可以有彈性，別給自
己太多壓力就好；求財之路走得有些慢，放長線釣大魚才是正確方法。
幸運色彩：酸橙綠
速配星座：巨蟹座
貴人星座：天蠍座
巨蟹座
總運指數：★★★★★
壓力漸漸消散，身心在這周會得到很好的釋放。你將會有更多的時間和精力去做自己感興趣
的事情，歡喜連連。
幸運色彩：璀璨紫
速配星座：牡羊座
貴人星座：射手座
獅子座
總運指數：★★★☆☆
自信不足是導致你這一周運勢波動大的關鍵因素，別人隨便一句話都能在你的生活激起千層
浪。聽取好聽的，你就能積極向上；聽取潑冷水的，則會讓你消極。
幸運色彩：松石綠
速配星座：射手座
貴人星座：摩羯座
處女座
總運指數：★★☆☆☆
本周運勢中，疲軟的人際關係是拖你後腿的主要力量。過去那套交際手段現在已派不上用場
，需要用自然、誠懇的作風取而代之才行。
幸運色彩：生態綠
速配星座：水瓶座
貴人星座：雙魚座
天秤座
總運指數：★★★☆☆
親情將會影響你的戀情，只有先把家人的關係處理好，才便於打理自己的感情問題；工作輕
鬆無壓力卻也少了一點成就感；財富方面，收支基本維持在正常水平。
幸運色彩：草地綠
速配星座：獅子座
貴人星座：處女座
天蠍座
總運指數：★★★★☆
本周總會遇到幾件讓你心花怒放的好事，在收穫欣喜時別忘了回報那些曾經幫助過你的人，
與更多人分享你的快樂，你則會變得更加快樂。
幸運色彩：瑪瑙黑
速配星座：射手座
貴人星座：水瓶座
射手座
總運指數：★★☆☆☆
本周你會嘗到失敗的滋味，但這股滋味不會只有苦澀，還會伴有一絲清香。因為從失敗中你
會看到人情的溫暖，找到值得你珍惜的朋友。
幸運色彩：蘑菇灰
速配星座：獅子座
貴人星座：天蠍座
摩羯座
總運指數：★★★★☆
每天都有開心的事情發生，讓你這一周都不乏歡樂。朋友與戀人會是你的快樂之源，互動得
越多對你越有利，也別忘了多關心一些老朋友們。
幸運色彩：火焰紅
速配星座：處女座
貴人星座：射手座
水瓶座
總運指數：★★★☆☆
你難以從熟識者身上得到肯定，但另外會出現一些賞識你才能的人和機構，可以密切與他們
保持聯繫。從他們為起點出發，你可以找到自己的另一片天地。
幸運色彩：酸橙綠
速配星座：牡羊座
貴人星座：摩羯座
雙魚座
總運指數：★★☆☆☆
本周看似一成不變的生活，其實卻是充滿挑戰的戰場。你需要脫離過去的習慣，去適應一些
新的環境、任務、人物。雖然會感到不適，但也會從中激發出你的一些潛能。
幸運色彩：翡翠綠
速配星座：處女座
貴人星座：天蠍座
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