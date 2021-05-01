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金山奧克蘭華裔老翁搭公車遇襲 臉部、背包全是血

5月1日星座運勢 射手貴人提點 水瓶事半功倍

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牡羊座

別把健康不當回事，要有正常的作息時間。

整體運：★★★☆☆

雖然是休息日，但也不宜玩通宵，這對身體沒好處。已婚者晚上要早點回家，不然另一半會產生不滿的情緒，與其吵吵鬧鬧，還不如防患於未然。可以適當地買點保健品進補，對增加身體營養的吸收有促進作用。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

金牛座

平靜地感受生活。

整體運：★★★☆☆

女孩子想借助美容和化妝把自己變得美美的，這樣的你反而令身邊的異性不敢接近哦。把理財當作投資，這樣的逆向思考會令你斬獲頗豐；別把自己當成全能選手，今天還是裝裝傻的好，會有意外的收穫。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

雙子座

辭舊迎新。

整體運：★★★★☆

全家人宜聚在一起吃頓飯，更不能忘了為健康、生活、運勢祈福；今天的偏財運還是不錯的，閒得無聊時可和家人朋友打打麻將，旺旺手氣；同居的情侶窩在家裡看看電視，也能在平淡中體會到與以往不一樣的家的味道。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

愛情不是遊戲，它的規則只允許兩個人。

整體運：★★★☆☆

周旋於兩個異性之間的你在最終與誰確立正式關係的問題上搖擺不定，對於你舉棋不定的態度讓他們感到憤怒，小心最後他們都離你遠去；今天在數字的統計方面比較敏感，正好可以利用這個機會，對近期的業績或產品的成本或產品的分類銷售等做一份精準的統計。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

將愛換個方式說出來。

整體運：★★★☆☆

對喜歡的人無法開口表達愛意的話，精心挑選一份禮物送出去，他也能明白你的心意；財運通達，投資眼光敏銳，長線操作獲利更大；溝通運良好，不要憋在家裡，找朋友聚會聊天共度歡樂時光。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

處女座

情緒平穩，易有哲學方面的領悟。

整體運：★★★☆☆

今天頗能靜心生活，用平和的心態對待感情與工作，進展順利。獨處時思維異常活躍，對人生會有新的認識與感悟。有機會與朋友分享你的想法，你頗有見地的論述對朋友特別有助益。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

運勢趨於平順。

整體運：★★★★☆

愛情依然看好，單身者在人多的場所有機會邂逅不錯的異性；學生族今天有機會得到家人經濟上的支持；按部就班的做事方式，將會束縛你的思維創意，難以讓你的能力得到充分施展。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

天蠍座

心情平和，做事冷靜。

整體運：★★★☆☆

戀愛運普通，單身者有機會和異性吃喝玩樂，但要從中找到可以戀愛的對象不易。適合到健身房做做運動，調劑一下自己的生活。有閒錢者可以給自己買點小禮物，愉悅自我。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

射手座

投資有道就大膽行事吧。

整體運：★★★☆☆

得遇貴人提點，使原本不甚明朗的投資前景清晰化，不妨多向對方討教一些辨別小道消息的小技巧；單身者會得到異性體貼的關照，幸福之花在心中悄然綻放；成天忙於事業的人，是時候做個短暫停留規畫下一步計畫了。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

摩羯座

有利散播愛心，越分享越快樂。

整體運：★★★★☆

善解人意的一面凸顯，頗能感同身受，對身邊有困難的人願意伸出援手，希望用自己的微薄之力給予對方安慰與支持。財運頗佳，有利運用人際關係活絡財運。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

水瓶座

把壓力分散給他人更有利於事情的解決。

整體運：★★★★☆

感情方面顯得心事重重，隱隱藏藏的反而讓對方很擔憂，也許說出來兩個人解決會比一個人承擔好；事業上善於用人，並用到點子上，使事情能得到事半功倍的效果；投資理財宜採取保守的方式，太過激進易疏忽市場的變動。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

雙魚座

處事時要慎重為之。

整體運：★★★★☆

如果一時無法解讀對方的心意，不妨從他的朋友處著手，或許能找到眉目；經過深思熟慮或採取事前演練的方式是你今日處理事情時必須重視的步驟；因考慮周到，投資上可開創新的局面。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆



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