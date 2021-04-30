4月30日星座運勢 雙子理智消費 獅子情緒高亢
牡羊座
花錢慾望較強，不易守住錢財。
整體運：★★★★☆
工作上甚為專注，並能獨立策劃，工作效率得以增加；今天對錢財過於慷慨，且樂善好施，多會答應親友的開口而把錢借出；健康運有點小異常，牙齒易發炎、疼痛。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
金牛座
利用假期好好休息。
整體運：★★☆☆☆
表現出你的關心，約對方一起吃飯絕對是個好主意，讓你們的感情得到升溫；有主見固然是好，過分堅持就會錯失別人給的好建議；讓身體得到充分的放鬆，心情也會順暢很多。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
雙子座
得到的暗示，頗為受用。
整體運：★☆☆☆☆
另一半在面對你時多採取逃避的方式，讓你很灰心，時間是驗證愛情的最佳方式，順其自然就好。情緒略顯不穩定，易因一時衝動而大手筆花錢。貴人近在眼前，良好的鄰里關係也能為你帶來不錯的事業運。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
巨蟹座
低調生活收獲更多快樂。
整體運：★★☆☆☆
今天是個購物的好時機，既可以買到自己喜歡的東西，又可以少花錢；今天工作上的表現太突出容易遭人嫉妒，低調一點反而會有不錯的發展；戀愛中的人今晚有機會和戀人一起去看球賽，感受球賽帶來的激情。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
獅子座
開朗坦率，今天情緒較高亢。
整體運：★★★★☆
今天與另一半的相處比較融洽，你的好情緒能感染對方，彼此身心愉悅。財運方面，你的收入持續增長，來自各方面的收益讓人羨慕不已。工作上外援助力強，困難時易得到他人的無私幫助。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
處女座
保持清醒的頭腦，才不會犯迷糊。
整體運：★★★☆☆
工作上需集中精力投入，不然一個細小的差錯，會導致前功盡棄。保持室內的空氣流通，能夠讓思維正常運轉，還能有效提升工作運。生活中遇到小障礙，不妨向好友求助，對方會有不少好點子為你排憂解難。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
天秤座
能保持愉快的心態。
整體運：★★★★☆
今天適合邀約你的另一半去看場愛情電影，體會彼此的愛慕之情。單身者的穿著打扮可以新潮、前衛一點，能提升桃花運。工作會有新的突破，若是有計劃發展自己的事業，選擇行動會是個不錯的決定。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
天蠍座
總體運勢欠佳，還須自身努力。
整體運：★★★☆☆
桃花很旺，你製造的小驚喜易討愛人的歡心。工作運平順，你提出的方案與建議，會獲得上司、同事的肯定。但財運上還欠了點火候，過分的瞻前顧後，會錯失難得的賺錢機會。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
射手座
多聆聽他人的聲音。
整體運：★★★☆☆
價值觀不同會造成個人對待問題的態度不同，試著多用寬容的心去面對與他人在人際關係上的分歧；工作上諸多受阻，需費時應對；熱衷於期貨的投資者可在此日跟著大眾的潮流進行投資。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
摩羯座
朋友就是你的開心字典。
整體運：★★☆☆☆
情感遇到小挫折，對方的不理解讓你漸漸猶豫，有種想放棄的感覺。投資方面頗為順利，所遇之人均能為你指引出不錯的賺錢之道，但需把握利弊趨勢。工作遇到獲得不錯的學習機會，而且同事間的情誼讓你樂在其中。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
工作熱情高亢的一天。
整體運：★★★★★
桃花開得旺盛，單身者出外走走，會有豔遇的機會，不可放過哦！財運頗好，投資方面發現有利的商機，就要迅速行動，容易得到財神的眷顧。工作雖然繁忙，但是處理起來得心應手，自然也就樂在其中了，同時也是表現的好時機！
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
雙魚座
逃避並非是解決問題的好辦法。
整體運：★★★☆☆
今天你的愛情運不錯，上班時多留意自己的儀容與穿著，辦公室正是你偶遇桃花的幸運場所。財運弱，不要攜帶過多現金在身上，破財機率高。教育工作者身體狀況欠佳，須在調養上加倍用心。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
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