5/2-5/8星座運勢 巨蟹愛情卡關 天蠍享受自由

牡羊座

總運指數 ：★★★★☆

從瑣事中能找到自己的新價值。工作任務有點多，但沒有完成不了的事，只要你認真去做就

能漂亮交差。投資 不要盲目跟風，理財才是本周的重點。

幸運色彩：火焰紅

速配星座：巨蟹座

貴人星座：摩羯座

金牛座

總運指數：★★★☆☆

你有許多值得稱讚的長處，在本周你也會因為善良和聰慧得到不少的讚揚。但你要小心，有

些嫉妒心強的人會在給你一顆糖果後再向你放暗器。

幸運色彩：苔蘚綠

速配星座：雙子座

貴人星座：射手座

雙子座

總運指數：★★☆☆☆

本周你會面臨一些選擇難題，並且一旦面對這些選擇性的問題時，你會有心理障礙，很不容

易做出選擇。當自己拿不定主意時，讓他人幫你做選擇會更為妥當。

幸運色彩：番茄紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：天秤座

巨蟹座

總運指數：★★★☆☆

這個星期運勢平平，你的愛情進行曲有點卡帶，存在於你們之間的心結應先打開；努力工作

就會有收穫，你的財富也會因此不斷累積。

幸運色彩：辣椒紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：射手座

獅子座

總運指數：★★★★☆

平順的運勢，會讓你這一周過得舒適安穩，不用為愛情太過折騰；事業進入平穩期，一切都

將有條不紊地進行；財運火候恰好，進帳會比支出多很多。

幸運色彩：象牙白

速配星座：巨蟹座

貴人星座：水瓶座

處女座

總運指數：★☆☆☆☆

謊言易被拆穿的一周。過去編織的謊話將面臨被揭穿的尷尬局面，若你還試圖繼續用謊言蒙

騙他人，只會被毫不留情地戳穿。不想把自己逼入窘境，就應該誠實以待。

幸運色彩：牡蠣白

速配星座：射手座

貴人星座：摩羯座

天秤座

總運指數：★★☆☆☆

嫉妒這種可怕的情緒正開始吞噬你的靈魂，看到朋友秀恩愛、同事被老闆大肆稱讚，會讓你

感覺很刺眼。若不及時抑制這種情緒的蔓延，小心你的人際關係會走向低谷。

幸運色彩：瑪瑙藍

速配星座：處女座

貴人星座：天蠍座

天蠍座

總運指數：★★★☆☆

「自由」會是你這一周持續不變的關鍵詞，比起兩個人在一起，你更享受一個人的時光。可

望透過旅行的方式脫離世俗與現實壓力。

幸運色彩：朝霞紅

速配星座：雙子座

貴人星座：摩羯座

射手座

總運指數：★★★☆☆

這個星期你將在充滿暖意的氛圍中度過。得好心人士關心，有機會結識新的異性；工作壓力

較大，有計畫就不怕做不好；理財會要耗費你不少精力，不過成效不錯。

幸運色彩：羊毛白

速配星座：射手座

貴人星座：水瓶座

摩羯座

總運指數：★★★☆☆

與時間賽跑的一周，凡事都應注意其時效性，能往前趕的事情最好提前做好準備，否則越往

後走事情會變得越棘手。

幸運色彩：珊瑚橙

速配星座：巨蟹座

貴人星座：射手座

水瓶座

總運指數：★★★★★

本周人氣上升，有展現自身少為人知的亮點的機會，在團隊、組織中積極主動表現，就會有

人對你拍手稱讚，單身者可吸引到異性的關注。

幸運色彩：鑽石藍

速配星座：處女座

貴人星座：水瓶座

雙魚座

總運指數：★★★★☆

靠口才勝出的一周，甜言蜜語不會讓人感到肉麻，反而能增進兩人的感情；公司會議多發表

自己的意見，上司會對你刮目相看；財富方面可以靠動口生財。

幸運色彩：琥珀橙

速配星座：金牛座

貴人星座：巨蟹座

【延伸閱讀】

●上升星座看未來？星座命盤免費算

●塔羅神占，你的戀情開花結果？





