4月23日星座運勢 金牛幸運眷顧 天秤財運頗旺
牡羊座
善待身邊的人，便能提升今天的運氣。
整體運：★★★☆☆
愛情際遇較暗淡的一天，保持樂觀的心態和一顆平常心，能助你坦然度過灰色時光。分散投資是個不錯的進財方法，雖然見效慢，但收獲卻易有突破。工作中的你給人一種充滿活力的感覺，易獲得貴人助力。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
金牛座
幸運女神眷顧，好消息不斷。
整體運：★★★★☆
今天多聽他人談話，不論是八卦還是新聞，都能讓你獲得有利的訊息，對工作有利。有暗戀對象的人，可從旁人的口中知道對方的近況，讓你充滿信心。傍晚運氣最旺盛，遇到心儀的對象不妨大膽表白。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
雙子座
情緒比較壓抑。
整體運：★★★☆☆
心情感到壓抑，和戀人間缺乏溝通，但能得到對方的體恤；謹慎的投資，能讓你避開市場帶來的風險；工作上很難得到正常的發揮，緊張或煩躁的時候做做深呼吸，更能讓你靜下心好好工作。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★★☆
巨蟹座
桃花太顯眼，令朋友羨慕不已。
整體運：★★★★☆
不是因為漂亮而吸引異性的目光，今天你表現出來的乖巧、懂事才更讓異性著迷；理財頗讓家人放心，會因此得到更多的理財機會哦！處理工作難題的能力漸漸提高，與他人的合作亦平添幾分默契。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
獅子座
會收到愛的神秘禮物。
整體運：★★☆☆☆
喜歡的他雖然不喜歡你，卻又能從別人那兒得到更多的關愛，在感情方面內心頗感平衡。支出趨於平緩，沒有機會揮霍錢財，讓你留住不少錢財。工作熱情不足，收獲相對減少，應加強積極性，太過閒散易落後。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★★☆☆
處女座
微笑將是你的招牌。
整體運：★★★★☆
今天的你，心情可謂是春光明媚，燦爛的笑容對異性很有殺傷力，但也要時時提防爛桃花哦；財運很旺，微笑待人，獲得意外之財的機率很大；工作上，不斷接到新任務，但不乏他人的幫助。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
天秤座
多站在對方立場上考慮。
整體運：★★★☆☆
男女朋友間的聚會可能會因為時間上無法配合，而不得不延期或者取消，耐著性子好好給對方解釋，謹防因此橫生枝節；上午你思維活躍，適宜外出商務洽談；財運頗旺，朋友的指引會成為今天進帳的主要來源。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
天蠍座
切忌蠻幹。
整體運：★★☆☆☆
對不熟悉的工作流程不妨請教有實戰經驗的同事，一昧地憑自己的想像做事，只會讓事情更糟糕。投資運未見明顯好轉，但也不宜太過心急，證券投資者要時刻關注市場的變化，該出手時就出手，虧損的情況下就要盡量減少損失。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
射手座
在另一半面前易動怒。
整體運：★☆☆☆☆
對旁人的話語過於信任讓你對另一半顯得很不耐煩，等到傷了對方的心才又後悔起來；今天會更願意將更多的精力投入股市，還是不要抱著試試看的念頭，用心分析可望有收獲；內心會有強烈的敷衍想法，當天的工作任務容易被積壓下來。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★☆☆☆
摩羯座
今天可不要把大好時光浪費在家裡！
整體運：★★★★★
桃花運極強，今天有參加婚宴的朋友，大可不必把自己當成配角，其實你也將是另一段良緣的主角；財運良好，會有大賺一筆的機會，宜瞄準時機，果斷一點；處於失業中的人，今天不妨出去走走，會有好機會。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
水瓶座
感情不會因時空而轉淡。
整體運：★★★☆☆
分隔兩地的戀人很懂得驅散內心的孤獨感，覺得自己如同戀愛中的寶貝一般備受對方的寵愛。遇到不錯的合作夥伴，投資項目會呈現良好的發展態勢。學生族經他人提醒，學習上顯得拿捏得宜，斬獲頗多。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
雙魚座
過分謙虛已不是優點。
整體運：★★☆☆☆
今天過分謙虛的表現會讓你錯失職場發展的機會，大膽接受挑戰才能更快實現你的人生理想；工作中今天你容易碰上尷尬局面，坦然一笑，尷尬局面會馬上煙消雲散；單身者今天有機會邂逅讓你心動的異性，在上班下班的路上要多加留意哦！
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
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