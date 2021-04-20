我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州30.7%成人完成疫苗接種 逾半已打一劑

「以為是華人」加州男毆倒韓裔老夫婦 是累犯

4月20日星座運勢 金牛多份警惕 巨蟹容易吃醋

科技紫微網

牡羊座

多關注人際關係上微妙的變化。

整體運：★★★☆☆

事業運較差，有些工作上的問題還是自己解決比較好，牽扯他人反而更麻煩。社交運一般，與同事之間的相處不可太密切，他人的隱私還是少打聽為妙。財運攀高，有機會從身邊的人、事、物中發現商機。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

金牛座

多份警惕心。

整體運：★☆☆☆☆

太想在戀人面前表現，但不去瞭解對方的喜好，反而容易弄巧成拙；投資缺乏主見，小心遭小人利用；找到適合自己的工作方法，能讓你工作起來順順利利。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆

雙子座

情緒變化無常，需及時調整。

整體運：★★☆☆☆

工作上會遇到突如其來的麻煩，但無需太過焦慮，心情放輕鬆，可開闊視野，讓你快速找到解決之道。用購物來發洩心中的不滿不是明智之舉，應理性對待得失。情緒不佳時，聽聽輕柔的音樂有助平復激動的情緒！

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

容易吃醋的一天。

整體運：★★★☆☆

看到戀人和其他異性相處融洽，不問青紅皂白就生氣，只會鬧出笑話來；今天你很注重人情世故，會想要花錢買些禮品送予他人；整理一下零亂的辦公桌，工作也會變得井然有序。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

多與人互動，會有好運。

整體運：★★☆☆☆

感情生活會有小小的驚喜，對方的關心會讓你很感動。偏財運不濟，難有錢財進帳，不如轉攻為守，這樣財運才有突破。工作氣氛較輕鬆，當同事們聊天的時候，別一個人躲在角落裡，參與其中才會更快樂。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆

處女座

直覺敏銳，能發現不少投資機會。

整體運：★★★★☆

看看相關的財經消息，能找到有價值的線索，有投資計劃的話就趕快行動。已婚者把不必要的應酬推掉吧，家庭才是你的重心；同時，你也多了一份責任，不妨陪愛人度過一個浪漫的兩人世界，感情才會更牢固！

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

天秤座

增強鄰里之間的互動，也是人際交往的一種方式。

整體運：★★★☆☆

左鄰右舍需要多走動走動，既熱絡了感情，也能讓生活更豐富。單身者別老悶在家裡，不然桃花跑掉了還不自知，約上幾個好友出外走走，有偶遇良緣的機會。多聽聽他人的投資經驗，對你會有所啟發。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

天蠍座

好運接連不斷，事業運極強。

整體運：★★★★★

深諳愛情的藝術，明白做個好的聆聽者會比一味的誇讚更能博得心儀者的好感，在異性面前有不錯的表現；財運較好，得到家人財力上的眾多支持，順風順水的感覺當然讓你很滿足；工作任務的拓展，讓你獲得許多展現才能的機會。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

射手座

合理利用有利時機。

整體運：★★★☆☆

錢財方面，略有小筆收入進帳，雖然金額不多，但會將它用在最該用的地方；今天稍微樸素的裝扮較有利提升你的愛情運勢；正午後職場人員運勢減弱，重要工作最好在上午完成。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

幫助別人，也就是強大自己。

整體運：★★★★☆

埋頭苦幹，使你斬獲頗豐，但人際關係欠佳，讓你不易體會到工作中的樂趣；大小桃花紛至沓來，讓你有些應接不暇，可不要因此昏頭轉向哦！朋友們的投資回報多多，看得你眼紅，投資熱情不斷高漲，可得把握好時機哦！

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

舉棋不定會讓你錯失良機。

整體運：★★☆☆☆

對愛情缺乏信心，容易疑神疑鬼，導致戀人對你的不滿；市場的波動，極易動搖你的投資決心，猶豫之時，不妨找有相關經驗的人商議；求職者面臨二選一的尷尬境地，最好找家人朋友商量後再做決定。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

財運旺盛，回報即在眼前。

整體運：★★★★☆

作為企業上司的你，會有高處不勝寒的感覺，放下嚴肅的面孔，下屬會更願意接近你；已婚者今天會顯得激情滿滿，是重溫婚前浪漫的好時機；財運旺盛，股市強勁，已套牢的資金可望解套。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆



更多命理分析，請前往 科技紫微網

投資 隱私

上一則

有錢人特徵是什麼？理財達人：看房間就知道

下一則

4月21日星座運勢 雙子工作有大進展、獅子合作不愉快

延伸閱讀

4月18日星座運勢 巨蟹寬以待人 摩羯大膽告白

4月18日星座運勢 巨蟹寬以待人 摩羯大膽告白
4月17日星座運勢 射手心情愉快 雙魚會有驚喜

4月17日星座運勢 射手心情愉快 雙魚會有驚喜

4月16日星座運勢 牡羊適量運動 天蠍適合投資

4月16日星座運勢 牡羊適量運動 天蠍適合投資
4月15日星座運勢 巨蟹樂在工作 獅子抓住機會

4月15日星座運勢 巨蟹樂在工作 獅子抓住機會

熱門新聞

劉德華公開私下飲食習慣。取材自微博

魔鬼食譜外洩 59歲天王劉德華不老秘方全曝光

2021-04-13 08:35
麵條烹煮方便，是各國常見的主食之一。 示意圖／ingimage

麵條這樣煮…專家揭「不要水滾才下鍋」：夠勁又滑順

2021-04-16 08:33
西雅圖信用卡處理公司「Gravity Payments」執行長普萊斯6年前自砍薪水，讓全體員工享有每年至少6萬元台幣的基本工資。(翻攝：Instagram/danpriceseattle)

好想去報到 佛心執行長給員工起薪7萬元 6年後曝現況

2021-04-16 18:09
加拿大國會議員艾摩斯不小心在視訊鏡頭前露出裸體，當時加拿大眾議院正在進行視訊會議。(美聯社)

加拿大國會開視訊 議員一絲不掛春光外洩糗大了

2021-04-15 12:28
去年5月封鎖防疫期間所做的意見調查顯示，波霸奶茶是加州、夏威夷和密西根熱門外送飲料第一名。美聯社

完美風暴掀「波霸危機」 襲擊全美珍珠奶茶店

2021-04-14 05:21
圖為「藍色珊瑚礁」劇照。（取材自IMDb）

「藍色珊瑚礁」60歲男星 想找能「一天做2次」的女友

2021-04-14 03:22

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美國將大幅提升旅遊警示 全球8成國家遭禁

美國將大幅提升旅遊警示 全球8成國家遭禁
以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地

以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地
若中國武力「台灣出事」日媒分析自衛隊3行動

若中國武力「台灣出事」日媒分析自衛隊3行動
拜登政府下令機關停用「非法外來者」、「同化」等詞

拜登政府下令機關停用「非法外來者」、「同化」等詞
樹上掛「褐色不明生物」急報案… 原來是它卡住 網笑翻

樹上掛「褐色不明生物」急報案… 原來是它卡住 網笑翻