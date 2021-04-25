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接種第3劑莫德納疫苗「加強針」 30歲男：感覺良好

4/25-5/1星座運勢 處女好運相隨 天蠍熱情洋溢

科技紫微網

牡羊座

總運指數：★★★☆☆

自我倔強情緒瀰漫，讓你的人緣出現滑坡。愛情中會有諸多不順，工作中的助力也明顯不足

，但財運方面倒是有力量躲避一些風險。

幸運色彩：水晶紫

速配星座：獅子座

貴人星座：雙魚座

金牛座

總運指數：★★★★☆

本周你一旦投入到某一件事就會變得特別熱中，凝聚力也特別強，在團隊中表現會異常活躍

。宜進行團隊活動，可取得好成績。

幸運色彩：金杏橙

速配星座：獅子座

貴人星座：處女座

雙子座

總運指數：★☆☆☆☆

氣場很弱的一周，小心你的優點在人潮中淹沒。想要讓人看到你的長處、正視你的付出，

務必要高調一些行事，發表見解時音量也可以大一些。

幸運色彩：秋葵綠

速配星座：處女座

貴人星座：天蠍座

巨蟹座

總運指數：★★☆☆☆

本周你會嘗到失敗的滋味，但這股滋味不會只有苦澀，還會伴有一絲清香。因為從失敗中你

會看到人情的溫暖，找到值得你珍惜的朋友。

幸運色彩：梅子青

速配星座：雙子座

貴人星座：天蠍座

獅子座

總運指數：★★☆☆☆

未來這一周總有一些大小麻煩使你忍不住要發牢騷，但發完牢騷後你便能釋然。只是要注意

，別對著無辜的對象抱怨個不停，否則會引起對方不滿。

幸運色彩：瑪瑙黑

速配星座：金牛座

貴人星座：處女座

處女座

總運指數：★★★★☆

好運相隨的一周，約會次數不多，但每一次都能讓你很享受；事業高速發展，可望提前完成

目標；對財富不可抱有太多貪念，否則你會失望。

幸運色彩：蕃茄紅

速配星座：雙子座

貴人星座：天蠍座

天秤座

總運指數：★★★☆☆

感情雖未到開花結果的地步，卻也發展穩定；工作事務有點多，務必要排好優先順序；收入

雖不特別豐厚，但也讓人歡喜。

幸運色彩：寶石藍

速配星座：金牛座

貴人星座：射手座

天蠍座

總運指數：★★★★★

被熱情充斥的一周，無論做什麼你都會覺得有朝氣。特別是在工作與經營方面，飽滿的狀態

為身邊人的帶來正能量。

幸運色彩：璀璨紫

速配星座：獅子座

貴人星座：雙魚座

射手座

總運指數：★★★★★

自信滿滿的一周，做什麼都感覺游刃有餘，許多事情你都不用費吹灰之力便能處理得漂漂亮

亮，讓你頗有成就感。

幸運色彩：科幻銀

速配星座：金牛座

貴人星座：雙魚座

摩羯座

總運指數：★★☆☆☆

這一周會感覺過得特別快，但絕不是因為快樂的時光讓你感到短暫，而是因為原本計畫的事

情沒幾個能按時完成。與其事後焦急，還不如事前就做好時間管理，防止時間被白白浪費。

幸運色彩：奶油白

速配星座：金牛座

貴人星座：處女座

水瓶座

總運指數：★★★★☆

愛情找不到退路，不要逃避自己的心，勇敢向前才是唯一的出路；工作可以有彈性，別給自

己太多壓力就好；求財之路走得有些慢，放長線釣大魚才是正確方法。

幸運色彩：金杏橙

速配星座：雙子座

貴人星座：巨蟹座

雙魚座

總運指數：★★★☆☆

機會在向你招手，但你只有做好了準備才有資格和它握手。明明知道是表現自我的時候，千

萬不要因為膽怯而放棄這大好的機會。

幸運色彩：秋葵綠

速配星座：巨蟹座

貴人星座：處女座

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