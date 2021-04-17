4月17日星座運勢 射手心情愉快 雙魚會有驚喜
牡羊座
直覺靈驗的一天，趁著腦子清晰有想法應快速行動。
整體運：★★★★☆
安排一些健身運動，會給你帶來好心情，並能在運動的過程中想通長久以來的困擾。給朋友送上一份小小的心意，能夠增進彼此的友誼。感情生活需潤滑劑，約另一半去音樂會聽聽歌，可讓愛情升溫。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★★
金牛座
嘗試也能有所收穫，切忌一昧守候。
整體運：★★★☆☆
愛情正值春天，找個好時機向心儀的對象傾訴自己的情感，成功指數極高哦！非常注意自己的消費習慣，且對家人亦有一定的要求，能從多方面節省開支。興趣減退，討厭被人束縛的感覺，覺得渾身不自在。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
雙子座
人際關係帶來了好的回報。
整體運：★★★★★
平時花足功夫的人際關係今天發揮作用，各部門的鼎力合作與配合，使你的工作開展比預期還要順利；感情事故也因朋友的介入和勸說而得到修復；投資理財應在規避風險上花點時間和精力研究，必要時可求助金融領域的朋友。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
巨蟹座
有利與人接觸互動，機會頗多。
整體運：★★★★☆
有機會表現良好的口才，有人欣賞，也有人惡語中傷，還好，你不容易受到周圍人的影響，頗能控制好自己的情緒。單身者有不錯的異性緣，有機會與心儀對象擦出愛情火花，不過，想戀愛還需謹慎。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★★
獅子座
開心愉快的一天，交友機會多。
整體運：★★★★☆
今天有機會受到朋友的邀約，參加各種活動或聚會，熱情應邀會有驚喜，如：遇到久未謀面的老友、收到禮物、獲得好消息等。偏財運還不錯，購物容易遇到不錯的售貨員，買到超值商品。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
處女座
諸事順利，心情相當不錯。
整體運：★★★★☆
單身者今天穿鮮艷的衣服，能吸引異性的注意，還有很大的機會遇到改變一生的人，值得期待。財運方面表現不錯，朋友的推薦，讓你獲得意外驚喜。去花卉市場轉轉，能夠買到中意的盆栽。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
天秤座
精神交流讓自己受益匪淺。
整體運：★★★★☆
雖有不錯的際遇，卻也因自己信心不足而容易讓愛情溜走，只要展現自己的優勢就能得到關注；投資欲望強烈卻不急進，會有穩定性高的基金引起你的興趣；外出休閒時遇到投緣者，兩人相談甚歡。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
情緒高昂，容易因親友的鼓勵而奮發圖強，收穫頗豐，也讓你看到了自己的能力。
財運：★★★★☆
天蠍座
做事冷靜，讓困難變得不再可怕。
整體運：★★★★☆
戀愛運普通，單身者與異性接觸的機會多，但想進一步發展較困難。有時間可以約三五好友喝茶聊天，了解彼此的近況，增進感情。有機會收到禮物，有喜出望外之感。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
射手座
心情愉快，做事情很有幹勁。
整體運：★★★★★
今天你的細心與體貼讓對方感到溫暖，雙方的感情穩步上升。財運不錯，對金錢觸覺很靈敏，容易發現不錯的商機。沒事的時候可以約朋友去郊遊一番，心情變得異常開朗。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★★
摩羯座
財運佳，勿錯過。
整體運：★★★★☆
耐性不足，急躁中容易遺漏重要工作，用便條記錄工作要點並張貼在醒目處，以提醒自己；今日正財運、偏財運都很旺，股票投資者可趁著好運勢買進；晚上到熱鬧的PUB將不滿的情緒宣洩一番，會輕鬆不少。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★★
水瓶座
不利金錢交易，遠離金錢遊戲。
整體運：★★★☆☆
舉手投足間散發出來的魅力能迷住不少欣賞你的異性，想要追求幸福，還應敢於靠近；在跟伴侶交往互動的過程中，不需要有太多的奇想和花招，坦誠相待更能打動對方。面對投資躍躍欲試，一旦嘗試又覺得辛苦。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
雙魚座
容易獲得意外之財，有驚喜的心情。
整體運：★★★★☆
財運暢通，有機會收到親友的饋贈，讓你既興奮又感激。有機會參加派對，單身者需主動接近目標，優雅的舉止是你的魅力所在，但還是需要積極行動，才能讓愛情開出艷麗的花。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
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