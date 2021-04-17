4月17日星座運勢 射手心情愉快 雙魚會有驚喜

牡羊座

直覺靈驗的一天，趁著腦子清晰有想法應快速行動。

整體運：★★★★☆

安排一些健身 運動，會給你帶來好心情，並能在運動的過程中想通長久以來的困擾。給朋友送上一份小小的心意，能夠增進彼此的友誼。感情生活需潤滑劑，約另一半去音樂會聽聽歌，可讓愛情升溫。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★★

金牛座

嘗試也能有所收穫，切忌一昧守候。

整體運：★★★☆☆

愛情正值春天，找個好時機向心儀的對象傾訴自己的情感，成功指數極高哦！非常注意自己的消費習慣，且對家人亦有一定的要求，能從多方面節省開支。興趣減退，討厭被人束縛的感覺，覺得渾身不自在。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

人際關係帶來了好的回報。

整體運：★★★★★

平時花足功夫的人際關係今天發揮作用，各部門的鼎力合作與配合，使你的工作開展比預期還要順利；感情事故也因朋友的介入和勸說而得到修復；投資 理財應在規避風險上花點時間和精力研究，必要時可求助金融領域的朋友。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

巨蟹座

有利與人接觸互動，機會頗多。

整體運：★★★★☆

有機會表現良好的口才，有人欣賞，也有人惡語中傷，還好，你不容易受到周圍人的影響，頗能控制好自己的情緒。單身者有不錯的異性緣，有機會與心儀對象擦出愛情火花，不過，想戀愛還需謹慎。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★★

獅子座

開心愉快的一天，交友機會多。

整體運：★★★★☆

今天有機會受到朋友的邀約，參加各種活動或聚會，熱情應邀會有驚喜，如：遇到久未謀面的老友、收到禮物、獲得好消息等。偏財運還不錯，購物容易遇到不錯的售貨員，買到超值商品。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

處女座

諸事順利，心情相當不錯。

整體運：★★★★☆

單身者今天穿鮮艷的衣服，能吸引異性的注意，還有很大的機會遇到改變一生的人，值得期待。財運方面表現不錯，朋友的推薦，讓你獲得意外驚喜。去花卉市場轉轉，能夠買到中意的盆栽。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

天秤座

精神交流讓自己受益匪淺。

整體運：★★★★☆

雖有不錯的際遇，卻也因自己信心不足而容易讓愛情溜走，只要展現自己的優勢就能得到關注；投資欲望強烈卻不急進，會有穩定性高的基金引起你的興趣；外出休閒時遇到投緣者，兩人相談甚歡。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

情緒高昂，容易因親友的鼓勵而奮發圖強，收穫頗豐，也讓你看到了自己的能力。

財運：★★★★☆

天蠍座

做事冷靜，讓困難變得不再可怕。

整體運：★★★★☆

戀愛運普通，單身者與異性接觸的機會多，但想進一步發展較困難。有時間可以約三五好友喝茶聊天，了解彼此的近況，增進感情。有機會收到禮物，有喜出望外之感。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

射手座

心情愉快，做事情很有幹勁。

整體運：★★★★★

今天你的細心與體貼讓對方感到溫暖，雙方的感情穩步上升。財運不錯，對金錢觸覺很靈敏，容易發現不錯的商機。沒事的時候可以約朋友去郊遊一番，心情變得異常開朗。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

摩羯座

財運佳，勿錯過。

整體運：★★★★☆

耐性不足，急躁中容易遺漏重要工作，用便條記錄工作要點並張貼在醒目處，以提醒自己；今日正財運、偏財運都很旺，股票 投資者可趁著好運勢買進；晚上到熱鬧的PUB將不滿的情緒宣洩一番，會輕鬆不少。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★★

水瓶座

不利金錢交易，遠離金錢遊戲。

整體運：★★★☆☆

舉手投足間散發出來的魅力能迷住不少欣賞你的異性，想要追求幸福，還應敢於靠近；在跟伴侶交往互動的過程中，不需要有太多的奇想和花招，坦誠相待更能打動對方。面對投資躍躍欲試，一旦嘗試又覺得辛苦。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

容易獲得意外之財，有驚喜的心情。

整體運：★★★★☆

財運暢通，有機會收到親友的饋贈，讓你既興奮又感激。有機會參加派對，單身者需主動接近目標，優雅的舉止是你的魅力所在，但還是需要積極行動，才能讓愛情開出艷麗的花。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

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