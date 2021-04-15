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4月15日星座運勢 巨蟹樂在工作 獅子抓住機會

科技紫微網

牡羊座

再忙也要關注愛情。

整體運：★★★★☆

工作中的計畫停滯，你有點迷惑慌亂，多一分毅力便會有截然不同的結果。有機會與心儀的對象相處，很容易就從好感轉為愛意，要好好經營這份得來不易的愛情。有破財的危險，凡事多加留意才能規避風險。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

金牛座

機會要靠自己爭取。

整體運：★★☆☆☆

單身貴族在健身房或圖書館易遇到不錯的異性，若能主動一點，深入發展的機率極高；購物時極易受到他人的影響，做出錯誤的購買行為；思維禁錮在自己狹小的圈子中，不宜進行策畫、設計工作。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

含糊其辭會讓人產生誤解。

整體運：★★★☆☆

鼓起勇氣把自己想要表達的意思說明白。把舊衣服拿去回收救濟，會有清除障礙、招來好運的功效。給人送禮的事情還需多揣摩對方的心思後再做決定，若對方心情不太好，你貿然送上的心意，對方會敏感地認為你別有用心。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

工作熱情高漲，樂在其中。

整體運：★★★★★

不是因為工作不累，而是因為工作充實了生活，更因為做出的成績讓你很有成就感。有靈敏的金錢嗅覺，看看最新的報紙，有機會發現經商的好管道。機緣可遇不可求，發現它就不要放過，只有窮追猛打才能得償所願。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

獅子座

時機不錯，抓住機會。

整體運：★★★★☆

今天愛情運勢強盛，單身者遇到心儀對象的機率高，且快速投入感情，戀情火速燃起。財運良好，有好的投資計畫可以付諸行動。同樣也是開張的好日子，如果有創業的朋友選擇今天開市，生意大好興隆。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

處女座

今天運勢不錯，適宜在變動中求發展。

整體運：★★★★☆

靈感不斷，對於創意設計方面的工作者來說特別有利。財運方面，會有意外的花費讓你損失一筆錢財。愛情上，今天是表白的好日子，單身者可以看準機會行動，成功的機率頗高。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天秤座

運勢較弱的一天。

整體運：★★☆☆☆

工作上今天有外出的機會，別只顧著觀光，以免遺忘重要的工作任務；戀愛中的人今天有機會接觸戀人的摯友，要表現成熟大方點，有助於提升戀人的人際關係；手頭會出現緊迫的情況，父母的儲蓄會給你解燃眉之急。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

天蠍座

相信口頭宣傳會讓你吃虧。

整體運：★☆☆☆☆

對自己不完全理解的理財產品，不要光聽銷售人員的口頭宣傳，須仔細閱讀產品說明書及理財合約的條文，以及諮詢相關的專業人員。事業上在做決定前要三思，過於隨興只怕對工作不利；學習上應注意舉一反三，思維呈放射狀，這樣才記得住所學的東西。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

射手座

捨己為人，願意付出。

整體運：★★☆☆☆

自己先要做好不求回報的心理準備，以免期望越大失望也越大。有被捲入夥伴糾紛中的危險，保持中庸之道才是上策。出門在外少帶現金，露財的後果往往招來小人算計。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

頗為順心如意的一天。

整體運：★★★☆☆

已婚者抽一點時間陪另一半和孩子出去走走，一家人手牽著手，你會覺得即使是負擔，也很幸福；工作也有條不紊地按計畫進行，多與各合作部門溝通會更加順利；財運一般，能維持收支平衡。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

普通的一天，財運稍微低迷。

整體運：★★★☆☆

愛情平順，有伴侶的人偶有爭執，但很快就會過眼雲煙。財運稍微低迷，不適宜介入新的投資計畫，守成為妙。工作上進展順利，不過要注意自己的言行，小心因無意的小動作而給別人造成誤會。

愛情運：★★★☆☆

不生氣是一種氣度，也是一種美，兩人生活宜懂得退讓，錯了就誠懇的說聲對不起吧。

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

多點愛心，多點用心。

整體運：★★★☆☆

今天有機會結識有愛心的異性，讓自己多點愛心便有機會拾獲一段良緣；今天是你財運展現的好時機，在股市、證券方面易有收獲；平日冷漠的同事突然對你和氣了不少，這可是事業宮星星幫的忙哦！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

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