4月12日星座運勢 巨蟹信心十足 摩羯財運飆升
牡羊座
貴人助力強，人際優勢用得好會有不錯的收穫。
整體運：★★★☆☆
今天運勢平順，家中的事情無需過多操心，家人會把一切安排妥當。你可以專心投入到工作中，遇到困難不妨多與上司、同事溝通，會獲得援助與支持。晚上抽點時間去親友家串門子，互相往來會為你帶來好運。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
金牛座
在與人交往時，要多留意對方的表現。
整體運：★★★☆☆
今天有遭小人暗算的危險，處處留心為妙，必要的解釋會讓小人的詭計落空，切忌故作清高。有機會和同事一起互動、娛樂，不要太拘束，表現出活力，有助於改變你在同事心中的印象。財運平平，不賺不虧倒也過得身心舒暢。
愛情運：★★★★☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★★☆☆
雙子座
多愁善感的一天。
整體運：★★☆☆☆
容易觸景生情，想起一些傷心事，情緒會有些許波動。對另一半的主動親近，你會有敷衍了事的念頭。工作之餘不妨抽些時間休閒，哪怕是聽聽音樂，也能讓心情好轉。學生族會把錢花在異性朋友身上。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
巨蟹座
樂觀地面對生活和工作，每一天都可以很精彩。
整體運：★★★★☆
心情開朗，精神保持在最佳狀態，工作效率提高不少，做事時信心十足，一整天下來過得非常充實。你的好心情也影響到伴侶，在聊天時聽到你輕快的語氣，他的情緒也隨之放鬆。在投資上要做好風險分散管理，面臨單一市場發生異動才能保本。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
獅子座
與情人相處少提工作上的事情。
整體運：★☆☆☆☆
對自己不精的領域少插手為妙，不然遭遇了挫折會使心情產生動盪。與心愛的人在一起，不要把工作上的不滿情緒發洩在對方的身上，對雙方感情易產生負面影響。找一個安靜的地方小坐片刻，把混亂的思緒理清才是當務之急。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
處女座
風趣幽默，是你贏得人緣的利器。
整體運：★★★★★
與異性交往時，你的風趣幽默會增加他對你的好感；職場中易遇尷尬處境，一笑置之是最佳化解方法；工作結束後摘下微笑面具，獨自找家安靜的咖啡廳一角靜靜地坐著，能讓心靈沉靜、壓力沉澱。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
天秤座
收穫不小，但要有計劃和原則。
整體運：★★★★☆
愛情來的時候，你卻絲毫沒有察覺到，顯得有點遲鈍，需借助他人的力量才能獲得愛情。財運頗好，易在基金及證券方面有所收效。熱情洋溢，與同事相處較為融洽，得到的幫助自然也不少。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
天蠍座
情緒波動太大，易與另一半發生爭執。
整體運：★★☆☆☆
已婚者與另一半在一起少談論金錢，不然會成為導火線，引起火山爆發。工作按部就班，不會出現大的阻礙，就算有小問題也能及時解決，這可要得益於良好的人際關係，他人的協助功不可沒。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
射手座
真誠的付出，必有所收穫。
整體運：★★★☆☆
謙和的態度，有助人際關係的提升，也能結交到不少心靈相通、資歷不錯的朋友。對心儀的對象要勇於表達你的感情，你的付出能獲得對方善意的回應。豐富的經驗是你工作的資本，即使遇到一點小難題也能妥善處理。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
摩羯座
認真做好自己。
整體運：★★★★☆
愛情運有所進展的機會很小，拍拖的繼續拍拖，單身的繼續單身，無絲毫漣漪激起；財運一路飆升，求財門路有所增加，分散投資易獲利；工作中能得心應手，事情處理得當，可嶄露頭角。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
水瓶座
注意安全。
整體運：★★☆☆☆
過馬路時切忌橫衝直撞，否則危險系數明顯增加。愛美的女性會因銷售員的稱讚而衝動購買價格不菲的化妝品，造成荷包的損失。朋友邀請你去參加派對的機率明顯升高，打扮方面若突出你的個人特質能為你的形象加分，有機會邂逅夢中情人。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
雙魚座
今天你的情緒不太穩定，看事情容易偏離本質。
整體運：★★★☆☆
兩個人的相處距離過遠，產生隔閡，今天應多抽出時間來陪伴對方。財運上今天花銷較大，不過都屬於必要的開銷，不要太在意。工作上易與同事意見不合，影響工作情緒，要妥善處理。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
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