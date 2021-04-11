4月11日星座運勢 巨蟹頭腦清晰 水瓶凡事順利

牡羊座

財運不錯。

整體運：★★★★☆

正與戀人分隔者，今天的思念之情會特別濃烈，做什麼事都感覺提不起精神，與長輩的溝通有所減少，今天適合進偏財，在牌桌上贏錢的機率很大，但要注意牌品，否則易為小錢傷了大家的和氣。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

金牛座

在玩樂中獲得。

整體運：★★★☆☆

你在興趣或玩樂中展現的才能，很可能促成一番新事業喔；單身之人身邊有不少異性圍繞，最好謹言慎行，以免遭遇爛桃花；從旁人身上學來的理財之道，似乎很是受用，眼光獨到的今天很適合去投資 。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

雙子座

好運降臨。

整體運：★★★★★

財神對你特別眷顧，走路都有機會撿到便宜。愛情進展得順利，戀人之間懂得相互珍惜在一起的美好時光，平淡中更添溫情。今天是充實自我的好時機，對事物的理解力很強，學習起來也就神速。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

巨蟹座

心情不錯，頭腦清醒讓思緒也變得清晰起來。

整體運：★★★☆☆

閒暇時可以去投資市場看看，今天對資源類投資標的比較有領悟力，稍花心思就能從中挖到商機。頭腦清晰時也適宜多看看書，給自己補充專業知識，對工作很有幫助。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

獅子座

相當暢快的一天，各種事情都順利無比。

整體運：★★★★☆

情投意合、天涯咫尺是今天甜蜜戀情的寫照，溫馨與浪漫讓你笑到合不攏嘴。送禮的好日子，要與客戶見面的話，準備一份禮物送給對方，易收到很好的效果。財運上手中的投資可繼續持有，還有上升空間。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

處女座

朋友與戀人，友情與愛情都能兼顧。

整體運：★★★★☆

今天比較重視朋友聚會，為了不冷落伴侶，可把對方也帶上，能融入你的交友圈也能讓對方很開心、很安心；前段時間所學習的一些理財技能可在今天派上用場，能使你的投資顯得精明。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

天秤座

休閒娛樂機會多，結識不少新朋友。

整體運：★★★★★

享受生活的日子，感覺無比愜意。外出玩樂的機會多，與朋友相聚而結識朋友的朋友，人際圈得以不斷擴展。單身者還易獲得朋友撮合而結識彼此契合的對象，可望談一場轟轟烈烈的戀愛。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

天蠍座

成由節儉破由奢。

整體運：★★★☆☆

曖昧不明的關係終於在今天明朗，但是雙方的性格不是很合適，因而喜悅之中暗藏陰影；今天加班，像跑馬拉松 一樣疲倦，不如回家好好休息；金錢運一般，雖然獎金頗為豐厚，但是不可太奢侈無度地生活哦。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

想要什麼就主動表達。

整體運：★★★★☆

穩固深切的愛情需以沒有障礙的溝通作為基礎，想要什麼就直接向伴侶說出來為好；今天宜進行積極性投資，可以「可承擔風險比重=100-目前年齡」比重作為資金分配參考；精力旺盛，不妨與朋友進行刺激性娛樂活動。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

摩羯座

有機會與能力優秀者合作，獲利的希望很大。

整體運：★★★☆☆

今天有機會參加商業聚會，因貴人引薦而結識有權有勢的上層人物，也因此而獲得不錯的合作機會，成功的機率高。在聚會中也認識了一些新朋友，單身者有機會挑選到不錯的交往對象。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

水瓶座

凡事進行得較為順利，是個好日子。

整體運：★★★☆☆

生活中出現的小麻煩，你能運用智慧將困難、複雜的問題分解成相對簡單的部分，各個擊破。穿亮色的衣服，能吸引異性的注意。單身者有機會遇到改變一生的人，值得期待。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

運勢較強的一天。

整體運：★★★★★

單身者今天不妨約心儀對象出去走走，能增進彼此的了解，還有機會博得心儀對象的好感；找一個場地開闊、風景秀麗的地方放鬆心情，能夠讓你的思維立即活躍起來；不過出門在外還是要注意安全哦。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

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