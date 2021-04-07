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4月7日星座運勢 雙子運勢低迷 獅子貴人運旺

科技紫微網

牡羊座

運勢平穩，多留意身心健康。

整體運：★★★☆☆

今天愛情比較平淡，雙方都忙於自己的事情，少有單獨相處的機會。工作較忙碌，要想完成任務還需抓緊時間。身體方面，不小心磕到、碰到會造成不小的損傷，不管在家或是出門，都需多多注意腳下才好。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

以柔克剛。

整體運：★★★★★

你的溫柔能打動心儀對象的心，加強溫柔攻勢，可望讓對方掉入你的甜蜜陷阱；女性業務工作者業績突出，主要的生意多仰仗異性；與鄰居的關係，會因為相互幫忙而更加親密。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

雙子座

運勢低迷，情緒容易激動。

整體運：★☆☆☆☆

財運低迷，遠離金錢遊戲，才能讓錢財得以留守。在書房的抽屜中存放幾枚銅錢，可以提升財運。愛情運欠佳，戀愛中的人在相處時，財務問題會成為雙方互相攻擊的主因。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

巨蟹座

少計較，心情好。

整體運：★★☆☆☆

你給人一種得理不饒人的感覺，使得交流無法繼續，易令對方產生離開的念頭；行事有些草率，思慮也有些欠周全，令合作夥伴怨言不斷；把辦公桌收拾得乾淨些，有助於提升你下午的運勢。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

心情開朗，享受甜美的生活。

整體運：★★★★☆

情感生活在平淡中帶著甜蜜滋味，讓你覺得相當舒心。今天貴人運不錯，會得到許多幫助，讓你在投資戰場上如魚得水。今天可對工作行程做出明確的安排，讓自己在時間上掌握得更好。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

處女座

待人要學會主動。

整體運：★★★☆☆

今天的感情細胞特別敏感，深藏暗戀狀態的人發現心儀對象和其他異性愉快相處，讓你很不開心；與有生意往來的人聯繫，有助於你財運的上升；外出工作的人，今天極易得到他人的幫助。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天秤座

今天心情平和，即使有煩惱，也能一笑置之。

整體運：★★★☆☆

對愛情有點過於敏感，容易被旁人不經意的一句話、一個動作誤導，產生一些消極的想法。理財頗為順利，細膩的態度讓你檢查出不少有待商榷的問題，並獲得圓滿解決。拜見客戶時表現不錯，會得到客戶的肯定。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

團隊合作是事業突破的關鍵所在。

整體運：★★★★☆

團隊合作能在工作中發揮重要作用，千萬不要一意孤行、率性而為；合夥投資易出現意見分歧，切記不要在言語上起衝突，以免傷了和氣。今天你的桃花太旺，異性、同性都有可能向你發出求愛信號；至於不屬於你性取向的那一方，可能就成了你的「劫」。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

愛情和婚姻可看成是獨立事件。

整體運：★★★☆☆

已婚不久者在婚姻和愛情中有些迷茫，兩者太多的差別讓你感到有些恐懼；學生族今天的思維反應比較快，別只顧著玩，適當花點時間在功課上會有不錯效果；長時間上網、看書或熬夜會讓眼睛負荷過重，要注意讓雙眼適當的休息，並給眼部做按摩。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

心靈需要淨化。

整體運：★★☆☆☆

情緒較差，容易為點小事就生氣，戀人漏接了你的電話，你也會埋怨對方；工作中，周圍同事的走動，都會讓你分心，空閒之時，不妨聽首節奏舒緩的音樂，讓你的心平靜下來；財運一般，資金並無大的進出。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

運勢很好，在競爭中表現傑出。

整體運：★★★★☆

競爭力很強的一天，雖然事業、財運較普通，但你的志氣高昂，不服輸的精神讓你爭取到表現機會，會有超出水準的表現，影響力頗大。單身者多留意職場中的異性，會發現不錯的合作夥伴。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

遇事別太快下論斷，易出錯。

整體運：★★☆☆☆

今天運氣較弱，不宜做重大決策。工作上多聽他人的意見，獨斷獨行會讓你處處碰壁。已婚者在與另一半約會時，要吃什麼、去哪裡約會等，別自作主張；單身者別太相信異性的甜言蜜語，小心愛情來得快，去得也快。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★☆☆☆

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