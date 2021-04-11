4/11-4/17星座運勢 處女座／上司肯定 摩羯座／鹹魚翻生

牡羊座

總運指數 ：★★★★★

本周會有不少新面孔闖入你的生活，這對於你而言正是結交新朋友的好機會，單身朋友加把勁可望發現適合自己的對象。

幸運色彩：鮭魚紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：摩羯座

金牛座

總運指數：★☆☆☆☆

運勢不濟，你本身的底線會受到一次又一次的衝擊。但是不管面對的事情有多難，只要堅持原則，就能夠守住自己的防線，讓局勢維持在可以控制的範圍內。

幸運色彩：羊毛白

速配星座：處女座

貴人星座：天秤座

雙子座

總運指數：★★★★☆

運勢不錯的一周，感情上呈現浪漫的色調，心愛的人能感受到你對其充分的信任；工作表現平平，不過財運不錯，謹慎投資 會有不少收穫。

幸運色彩：嫩芽綠

速配星座：處女座

貴人星座：射手座

巨蟹座

總運指數：★★★☆☆

很多時候你都容易被自己的情感所牽絆，遇到決策性問題會因為受到周圍人、事的影響常常拿不定主意。情緒低潮，感到緊張或鬱悶的時候，聽聽音樂會輕鬆許多。

幸運色彩：富貴紅

速配星座：獅子座

貴人星座：水瓶座

獅子座

總運指數：★★☆☆☆

本周遇到的許多事情，常常無法直接解決。與其自己硬著頭皮去做，不如多借助其他人的力量。雖然會欠下一些人情，但這是最有效率的處理方式。

幸運色彩：蘑菇灰

速配星座：金牛座

貴人星座：射手座

處女座

總運指數：★★★★☆

良好的心態讓你這一周在為人處事上顯得特別成熟穩重，事業上勤勤懇懇，常得上司肯定；投資理財也收穫不少，注意做好理財計畫。

幸運色彩：森林綠

速配星座：處女座

貴人星座：水瓶座

天秤座

總運指數：★★★☆☆

愛情穩定，可以與戀人嘗試一些新的約會方式；事業平穩，有機會忙裡偷個閒；經濟市場資訊瞬息萬變，投資最好憑藉自身經驗。

幸運色彩：古銅色

速配星座：牡羊座

貴人星座：巨蟹座

天蠍座

總運指數：★★☆☆☆

大膽、創新的路線本周不適合你，謹慎踏實才是你轉危為安的明智之選。凡事都以做好做完為重要方針，哪怕慢一點，也好過徒勞無功。

幸運色彩：寶石藍

速配星座：金牛座

貴人星座：射手座

射手座

總運指數：★★☆☆☆

馬馬虎虎無所謂的態度，讓你很難真正做好一件事。那些看似完成的事，實際留下了許多漏洞。若一開始沒做好，後期修補漏洞會是個龐大的工程。

幸運色彩：科幻銀

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天秤座

摩羯座

總運指數：★★★☆☆

本周你的運勢有如鹹魚翻生，後勢看漲。凡事切勿被自己最初的主觀意識影響，一些看似辦不到的事，著手去做後，你會發現一點也難不倒你。

幸運色彩：石榴紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：天秤座

水瓶座

總運指數：★★★☆☆

這周你會感受到較大的生活壓力。親愛的，別什麼困難都試圖自己一個人去扛，要相信戀人、家人、朋友能給你提供支撐，讓你應對麻煩時變得輕鬆簡單。

幸運色彩：海軍藍

速配星座：摩羯座

貴人星座：水瓶座

雙魚座

總運指數：★★★★☆

衝動的魔鬼會被智慧天使 鎮壓下去，遇到困難你也不用太焦急，更不要盲目聽信他人的讒言，客觀地去分析就能夠將困難擺平。

幸運色彩：古銅色

速配星座：天秤座

貴人星座：天蠍座

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