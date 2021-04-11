4/11-4/17星座運勢 處女座／上司肯定 摩羯座／鹹魚翻生
牡羊座
總運指數：★★★★★
本周會有不少新面孔闖入你的生活，這對於你而言正是結交新朋友的好機會，單身朋友加把勁可望發現適合自己的對象。
幸運色彩：鮭魚紅
速配星座：牡羊座
貴人星座：摩羯座
金牛座
總運指數：★☆☆☆☆
運勢不濟，你本身的底線會受到一次又一次的衝擊。但是不管面對的事情有多難，只要堅持原則，就能夠守住自己的防線，讓局勢維持在可以控制的範圍內。
幸運色彩：羊毛白
速配星座：處女座
貴人星座：天秤座
雙子座
總運指數：★★★★☆
運勢不錯的一周，感情上呈現浪漫的色調，心愛的人能感受到你對其充分的信任；工作表現平平，不過財運不錯，謹慎投資會有不少收穫。
幸運色彩：嫩芽綠
速配星座：處女座
貴人星座：射手座
巨蟹座
總運指數：★★★☆☆
很多時候你都容易被自己的情感所牽絆，遇到決策性問題會因為受到周圍人、事的影響常常拿不定主意。情緒低潮，感到緊張或鬱悶的時候，聽聽音樂會輕鬆許多。
幸運色彩：富貴紅
速配星座：獅子座
貴人星座：水瓶座
獅子座
總運指數：★★☆☆☆
本周遇到的許多事情，常常無法直接解決。與其自己硬著頭皮去做，不如多借助其他人的力量。雖然會欠下一些人情，但這是最有效率的處理方式。
幸運色彩：蘑菇灰
速配星座：金牛座
貴人星座：射手座
處女座
總運指數：★★★★☆
良好的心態讓你這一周在為人處事上顯得特別成熟穩重，事業上勤勤懇懇，常得上司肯定；投資理財也收穫不少，注意做好理財計畫。
幸運色彩：森林綠
速配星座：處女座
貴人星座：水瓶座
天秤座
總運指數：★★★☆☆
愛情穩定，可以與戀人嘗試一些新的約會方式；事業平穩，有機會忙裡偷個閒；經濟市場資訊瞬息萬變，投資最好憑藉自身經驗。
幸運色彩：古銅色
速配星座：牡羊座
貴人星座：巨蟹座
天蠍座
總運指數：★★☆☆☆
大膽、創新的路線本周不適合你，謹慎踏實才是你轉危為安的明智之選。凡事都以做好做完為重要方針，哪怕慢一點，也好過徒勞無功。
幸運色彩：寶石藍
速配星座：金牛座
貴人星座：射手座
射手座
總運指數：★★☆☆☆
馬馬虎虎無所謂的態度，讓你很難真正做好一件事。那些看似完成的事，實際留下了許多漏洞。若一開始沒做好，後期修補漏洞會是個龐大的工程。
幸運色彩：科幻銀
速配星座：巨蟹座
貴人星座：天秤座
摩羯座
總運指數：★★★☆☆
本周你的運勢有如鹹魚翻生，後勢看漲。凡事切勿被自己最初的主觀意識影響，一些看似辦不到的事，著手去做後，你會發現一點也難不倒你。
幸運色彩：石榴紅
速配星座：牡羊座
貴人星座：天秤座
水瓶座
總運指數：★★★☆☆
這周你會感受到較大的生活壓力。親愛的，別什麼困難都試圖自己一個人去扛，要相信戀人、家人、朋友能給你提供支撐，讓你應對麻煩時變得輕鬆簡單。
幸運色彩：海軍藍
速配星座：摩羯座
貴人星座：水瓶座
雙魚座
總運指數：★★★★☆
衝動的魔鬼會被智慧天使鎮壓下去，遇到困難你也不用太焦急，更不要盲目聽信他人的讒言，客觀地去分析就能夠將困難擺平。
幸運色彩：古銅色
速配星座：天秤座
貴人星座：天蠍座
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