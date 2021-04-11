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舊金山華人車行遇劫 狂匪搶車撞人 東主：仇恨犯罪

農曆三月生肖運勢 蛇 謹言慎行 羊 貴人相助

湯鎮瑋
（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）
（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

好運指數★★★★

三合助運，工作成就感爆棚的月份，發展順利，不過也要照顧好身體，這樣才能出現雙贏局面！一分耕耘一分收穫，會有賺外快的機會，想要有更多的收入就要努力一點。

再親密也需要私人空間，若想穩定戀情，就得設身處地為對方著想。

好運指數★★

事業運不順，易招小人中傷，雖然清者自清，還是要適時發聲維護權益。手氣最佳，容易通過抽獎類型的活動收穫驚喜，可以小試牛刀看看。

愛情裡呈現沒安全感的狀態，是因為你時常不耐煩，談話口氣若能好些，並且主動關心對方，情況可改善。

好運指數★★

事業運勢起伏不定，在工作上要懂得彎腰，太過固執可是會壞事的，上司想要的就是你的承諾與結果，當個執行者就好啦！財運還不錯，利於以自身才華而獲取物質收益，也會遇到喜歡的收藏品。

心情容易低潮而悶悶不樂，打起精神，開朗甜美的笑容能為你帶來戀愛好運。

好運指數★★★

職場運程看好，多有貴人相助，尤其是男性主管或長輩，不妨多請益，有助於在工作中增添創意。正財運不錯，但是開銷不少，建議做好收支平衡，不可盲目的鋪張浪費。

戀愛運勢平淡，容易依自己的原則行事而忽略對方感受，可別太過自我了。

好運指數★★

勞心勞力的月份，做事很賣力、卻不被看見，別只看眼前的結果，現在的努力能為將來打好基礎。投資的專案暫時沒有什麼消息，不用操之過急，再過一段時間就會有回音。

感情運勢下滑，易被甜言蜜語迷惑，只想眼前的情愛，有曇花一現的跡象。

好運指數★★★

職場有好消息，近期雖然工作帶來忙碌感，體力上吃不消，但也會帶來更多提升，再堅持一下！財勢吉中帶凶，可能會因錢多而生禍事，大有損耗。各方面須謹言慎行。

感情有失而復得的好運，但仍需多做改變才能真正留住對方，積極是上策。

好運指數★★★

事業有機遇，謀事可得到貴人的關照，並利於學習進修，但多有壓抑，不要把自己逼得太緊，適度放鬆出門走走，休息是為了走更長遠的路。多關心家中長輩的身體健康，防患於未然，以免耽誤病情，勞民傷財。

自身溝通能力欠佳，無法獲得有效溝通。不妨求救親友，打破僵局。

好運指數★★★★

福星臨門，職場上容易獲得貴人扶助，尤其是比自己年長的朋友、長輩親友或上司等，可多請益。偏財運一般，不宜做大的投資，但可以嘗試用個人靈感賺取一些小外快。

愛情是麻煩自找，千萬不要把任性當可愛，否則任誰都會覺得你有點難搞。

好運指數★★★★

單調而枯燥的工作容易使人產生厭倦感，嘗試新的工作方法，新奇的感覺可大大啟動你的積極性！想要提升財運，就要多幫助身邊有困難的人，善意遲早會回到自己身上。

愛情裡有時要的不是一瞬間的火熱感覺，而是細水長流的陪伴。

好運指數★★★★

本月異性會成為你的工作助力，尤其是年長的異性同事或主管，有機會獲得有利資訊，而讓工作順利進行。這個月適合穩健、踏實的財務計畫，遠離盲目和貪婪，才能擁抱高收益。

愛情運開低走高，但沒有太多浪漫，務實理性的戀愛較有可能。

好運指數★

這個月特別容易招惹小人是非，為平靜的職場帶來不少困擾！在這段時期最重要的，是不逞口舌之快，也無須輸贏爭到底，因為公道自在人心！財運乏善可陳，必須注意盡量節流，減省休閒花費，及早積穀防饑。

不要把負面情緒發洩到另一半身上，應多加溝通、坦誠相向，避免爭執。

好運指數★★★

職場裡難免會有些潛規則，但要潔身自愛，該有的底線要守住，切勿與人同流合污，以免誤入歧途！財運不振，切勿借貸；或替人擔保借貸，否則會後患無窮。

感情殺出程咬金，小心爛桃花入侵，不要因為眼前的利益混亂了關係。

(此文取材自「2021牛轉錢坤開運農民曆」)

指數 投資

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