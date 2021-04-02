4月2日星座運勢 獅子財運欠佳 射手心情放鬆

牡羊座

學會控制情緒是關鍵。

整體運：★★★☆☆

愛情來得快、去得也快，勉強得來的愛情並不如預期的甜美，放棄才易拾獲真正的幸福。今天的財運高低完全取決於你的情緒，切忌太過急躁。工作上責任心極強，渴望得到他人認可的心態讓你幹勁十足。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

金牛座

戀愛中的人有機會收到求婚的暗號。

整體運：★★☆☆☆

單身者深得異性朋友的青睞，有伴侶的人也常得另一半誇獎！財運顯得好事多磨，不過慶幸的是能得到朋友的幫助。後勤工作人員難有突出的表現，人際的和諧在今天顯得尤為重要。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

雙子座

借助飾品提升愛情運。

整體運：★★★★☆

大氣又符合個性的小飾品，有助於散發你的獨特氣質，也能提升戀愛運勢哦！報答之前工作上有恩於你的人，對方感念你的心意，也讓自己有了償還人情債的輕鬆感。理財觀念發生改變，對金錢看法更為理智。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

平穩安寧的一天。

整體運：★★★☆☆

今天脾氣有點衝動，愛情上不宜太過纏綿，保持距離可避免紛爭。記憶力不錯，待在家裡分析資料比去市場上瞎撞要有用。工作頗有成效，不過還應多與同事溝通，團結一致，多聽取有經驗者的意見。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

獅子座

積極向前，尋求解決問題的辦法。

整體運：★★☆☆☆

單身者有機會在Pub邂逅一段戀情，但在新戀情面前也不能昏了頭，小心遇到的只是爛桃花。財運欠佳，對股票 感興趣者可以買幾本相關書籍看看，會有意外發現。工作頗順利，保持積極進取的態度斬獲更多。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

處女座

收穫的日子。

整體運：★★★★★

投資 策略剛剛好，前期的努力與付出會有明顯的收入增加，欣喜的心情自然無法形容。不錯的表現會得到上級賞識，讓工作的前景更加明朗。愛情的溫度適中，甜言蜜語中彼此看到對方的好，戀情進展迅速。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

天秤座

運勢較弱，保持積極樂觀的態度才能避開惡運。

整體運：★☆☆☆☆

單身者易遭遇單相思的打擊，好不容易鼓起勇氣表白愛意，卻被拒絕，樂觀者能以平常心看待。工作上遇到棘手的問題，進展較為緩慢，需要及時向身邊的人求助，若礙於面子不開口，會讓問題不斷擴大。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

天蠍座

適合與人合作的一天。

整體運：★★★★☆

「三個臭皮匠，勝過諸葛亮！」工作上的疑難雜症，經過眾人商量後，就能得出確實可行的方案。「早起的鳥兒有蟲吃！」投資上要有新發現必須多看多聽，多收集可靠的情報，創造有利條件，才能在決策上減少失誤。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

射手座

心情放鬆更重要。

整體運：★★★☆☆

愛情磁場強度升高，有結婚打算的人不妨選今天向對方表明心意，成功機率頗高。理財上可謂一波未平，一波又起，將理財權讓賢反而更顯輕鬆。人際關係遇險，需防備公司內一位與你實力相當的同事。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

內心平靜，適合化解誤會的一天。

整體運：★★★☆☆

今天感悟力很強，會在瞬間悟透一些事情，很適合處理感情上的問題，因態度平和而獲得對方諒解。工作較平順，不妨發揮你良好的溝通能力，讓工作氛圍更加和諧。有小的偏財運，也有機會收到禮物。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

從不同的角度思考，你會有更多新發現。

整體運：★★★★☆

有機會遇到默契十足的異性，他不是你的理想對象，卻能讓你快樂。人群越多的地方反而越不利於你的投資運，避開股市人潮，才會有預期的收穫。工作中有不錯的表現機會，是個贏得支持率的好時機。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

心情略有些低沉，思緒都沉浸在私事上。

整體運：★★☆☆☆

今天你不願孤單，好好的裝扮自己，約中意的對象來一場約會吧。投資上比較懶散，不肯花費精力去查閱資料，小心因此而損財。工作上還算好，雖然有突發狀況，但能隨機應變，妥善處理。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

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