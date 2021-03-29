3月29日星座運勢 巨蟹事事如意雙魚學會放手
牡羊座
不要畏懼困難，要勇敢向前。
整體運：★★★☆☆
工作中會遇到一些阻礙，不要因此而垂頭喪氣，想辦法去解決才有希望。在追求愛情時會遇到一些打擊，可別洩氣，暗示自己「真愛是要靠自己主動爭取的」，會有不錯的助運功效。財運平順，收支平衡。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
金牛座
多一分耐心，多一分收獲。
整體運：★★★☆☆
工作中易出現頻繁的失誤，不必找各種搪塞的理由縱容自己，其實這些也是很寶貴的經驗。受感情所困擾，不如獨處，冷靜會讓你做出更準確的抉擇。學習中困難不斷出現，謙恭地請教他人，會讓你取得事半功倍的效果。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
雙子座
運勢雖然一般，但很容易滿足。
整體運：★★☆☆☆
愛情運平淡，覺得一個人的生活也挺自在，難有新的奇遇。財運較普通，小投資小收獲，做點保守性投資就好。對工作期望過高，得不到預期的滿足感，易受失落的情緒困擾，影響工作效率。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
巨蟹座
心態好，自然覺得事事盡如人意。
整體運：★★★★★
另一半時髦的打扮，讓你有眼前一亮的感覺，讓你不由自主地重新審視對方。有機會參加朋友的派對，由於你出色的言詞，引來眾人目光的投注；可以在朋友的介紹下，認識來自不同領域的資深專業人士，可別放過請教的機會哦！
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
獅子座
掌握資訊得先機。
整體運：★★★★☆
已婚者的異性緣過於外顯，而你的含糊其辭會給追求者留下更多的幻想空間，易引來不必要的麻煩。出門在外者可於關鍵時刻得到貴人的幫助，要懂得知恩圖報。財運一般，借助別人提供的投資消息，會讓你的財運好轉。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
處女座
態度決定一切。
整體運：★★★☆☆
與戀人間平淡的感覺，難以滿足你對浪漫愛情的無限渴望，主動一點能夠獲得回應；經營店舖者，注意服務態度，將能迎來不錯的生意；工作中能夠虛心聽取他人的教導，為你博得好的人氣。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
天秤座
容易禁不住外界的誘惑。
整體運：★★☆☆☆
光鮮的裝扮，讓你今天顯得格外有魅力，極易吸引住異性的眼光；個性太過張揚，稍有成績就在他人面前顯露，小心在工作上遭周圍同事嫉恨；衝動的情緒讓你在消費時得不到節制，小心金錢大量的流失。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
天蠍座
今天諸事不順，要注意放寬心態，不要太計較得失。
整體運：★☆☆☆☆
感情上今天和對方表面相處不錯，但雙方對某些問題的理解存在著差異，隱而不發反而不是好兆頭。財運上今天不太適宜操作，很容易誤入別人佈下的陷阱。工作方面，心不在焉容易導致一些不該有的失誤，受到責備。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
射手座
精神恍惚，工作心不在焉。
整體運：★★☆☆☆
熱心助人卻得不到感激，反而被誤會，真是費力不討好，這讓你感到內心鬱悶。事業上，別太過於執著以往的成就，稍做改變就易看到新的希望。進財管道不多，要減少不必要的應酬才能節省開支。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
摩羯座
微笑、大方會帶給你好運。
整體運：★★★★☆
單身者可用自己的爽朗熱情來感染心儀對象，形象可望提升；職場中你自信大方的微笑讓人如沐春風，工作能力和態度也可圈可點；下班或放學後有出去放鬆的機會，朋友的邀請可別拒絕！
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★★
水瓶座
包容度是愛情的重要維持力量。
整體運：★★★☆☆
你對另一半缺點和錯誤的包容，會讓他深受感動，但也不可處處容忍，長此以往反而會為感情埋下不定時炸彈；做上司的你對能力強的部屬容易產生不安感，害怕功高蓋主，胸懷應更寬廣些才好；讓室內保持通風，有利於減少病菌感染。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
雙魚座
愛情走到盡頭，應學會放手。
整體運：★★★★☆
苦苦守候的一份愛情，不見得就是最後的結局，放開它你同樣能獲得幸福。投資時頗懂得規避風險，讓你的財運好上加好。工作熱情高亢，極易發現工作中的契機，可望有所突破。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
【延伸閱讀】
上一則
百老匯名導反對東京奧運 直言：日本應該停辦
下一則
FB留言