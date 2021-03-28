3月28日星座 獅子感情用事 摩羯春風滿面

牡羊座

忠言逆耳利於行。

整體運：★★★☆☆

今天容易被人當面指出缺點，有點不服氣，但是忠言逆耳利於行，既然指出了就要虛心接受。戀情狂熱，但是占有欲太強會有不少問題。學習欲望強烈，是溫故而知新的好時機。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

處事時要慎重為之。

整體運：★★★★☆

如果一時無法解讀對方的心意，不妨從他的朋友處著手，或許能找到眉目；經過深思熟慮或採取事前演練的方式是你今日處理事情時必須重視的步驟；因考慮周到，投資 上可開創新的局面。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

雙子座

今天可是你的幸運日。

整體運：★★★★☆

有單身派對的人會遇到不錯的緣分，異性緣雖不高漲，但頗有種流水覓到知音的感覺；往日不太和諧的人際，今日有化干戈為玉帛的契機；雖財運尚不穩定，但也有小發一筆的機遇。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

有機會等著你主動把握。

整體運：★★★☆☆

今天很容易動怒，伴侶有一點小毛病都會讓你看不慣，小心因此雙方發生爭吵；好運不會主動找上門，出去活動活動，機會更容易把握；與過去的同學取得聯繫，讓你有所受益。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

易感情用事，要多留意與他人的金錢往來。

整體運：★★★☆☆

單身者渴望愛情，多到熱鬧的地方走動，有機會遇到令你心動的對象；已婚者表現出強烈的家庭責任感，主動為對方付出會獲得雙倍的回饋。不夠理性，不宜處理金錢問題，與人交易時應有值得信任的人陪同。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

處女座

消費有點盲目，支出相對較多。

整體運：★★★☆☆

購物欲望膨脹得太厲害，就容易給自己帶來經濟上的困擾，還是理性一些好。即便心中有什麼不痛快的事情也不用拿購物發洩，不妨向情人訴訴苦，對方的溫言細語能撫平你心中的創傷，讓你的心靈得到慰藉。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

今天情緒不錯，做起事來也是鬥志昂揚。

整體運：★★★☆☆

展現活力四射的一面，彰顯個人魅力，得到不少異性青睞，約會外出的機會多。出去逛街有機會碰到很久沒見的朋友，開心聊天之後不要忘了互留電話哦。投資方面，你的收入穩定增長，讓旁人羨慕不已。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

加足馬力，趁機學習。

整體運：★★★☆☆

愛情際遇不錯，參加朋友的聚會，極易遇到與你談得來的異性；今天很適合購物，能買到一些物美價廉的東西哦；學生族今天的頭腦顯得特別的靈活，有助於作業較快的完成。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

心情平和，做事冷靜。

整體運：★★★☆☆

戀愛運普通，單身者有機會和異性吃喝玩樂，但要從中找到可以戀愛的對象不易。適合到健身 房做做運動，調劑一下自己的生活。有閒錢者可以給自己買點小禮物，愉悅自我。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

摩羯座

對生活充滿自信，春風滿面的一天。

整體運：★★★★☆

已婚者與另一半彼此卸下心防促膝長談，把生活中的小摩擦化解，感覺又回到了熱戀前。好好在家過兩人的世界，不宜外出玩金錢遊戲，賠了夫人又折兵的時候才心疼可就不值了。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

心情像花一樣盛開的一天。

整體運：★★★☆☆

學習易在今天收到成效，並受到家長的肯定，保持謙遜便會有更明顯的進步；今天隨好友聚餐，很能表現自己舉止得體、談吐風趣的一面，讓你春風得意、滿面紅光，不過也不可太張揚哦；會收到意想不到的表白，小心因興奮過頭而使自己失去判斷力。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

想太多易鑽牛角尖，宜放空思緒。

整體運：★★★☆☆

情緒低迷，覺得精神無所寄託的時候，與同齡的親友談心時，會產生似曾相識的錯覺，不要逃避，將自己的真實想法說出來，今天是你放下傷心往事的好機會。財運頗好，情場失意卻又換來不斷攀升的正財運。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

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