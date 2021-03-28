3/28-4/3星座運勢 獅子座／上司肯定 水瓶座／人際和諧

牡羊座

總運指數 ：★★★★☆

與戀人偶爾會鬥嘴，使戀情變得不那麼圓滿。工作會因為你積極的態度呈現明朗的態勢，有

時還能得到上司的嘉獎。理財上可得助力，但對自己的管理仍不可大意。

幸運色彩：日光黃

速配星座：射手座

貴人星座：雙魚座

金牛座

總運指數：★★★☆☆

本周造訪你的大多是好事，過去付出的努力近期將有回報。與此同時也要警惕小屁孩入侵，

面對那些調皮小孩盡量敬而遠之，以免受到傷害還無處伸冤。

幸運色彩：蘑菇灰

速配星座：射手座

貴人星座：摩羯座

雙子座

總運指數：★★☆☆☆

沒有改變就沒有成長的一周。凡事若只管接受安排，你就只會在平淡無味中度過。唯有試著

做出改變，嘗試一些沒有做過的事情，方能改善本周運勢。

幸運色彩：深海藍

速配星座：金牛座

貴人星座：天秤座

巨蟹座

總運指數：★★☆☆☆

可以拿下奧斯卡 最佳演技獎的一周。明明生活中會遇到一些不愉快的事，但你不會表露出來

，好讓家人、戀人安心。需要提醒你的是，若太過壓抑情緒，對你的健康會很不利。

幸運色彩：森林綠

速配星座：雙子座

貴人星座：天秤座

獅子座

總運指數：★★★★☆

良好的心態讓你這一周在為人處事上顯得特別成熟穩重，事業上勤勤懇懇，常得上司肯定；

投資 理財也收穫不少，注意做好理財計劃。

幸運色彩：草地綠

速配星座：巨蟹座

貴人星座：處女座

處女座

總運指數：★★★☆☆

自信不足是導致你這一周運勢波動大的關鍵因素，別人隨便一句話都能在你的生活激起千層

浪，聽取好聽的，你就能積極向上。聽取潑冷水的，則會讓你消極。

幸運色彩：古銅色

速配星座：射手座

貴人星座：摩羯座

天秤座

總運指數：★☆☆☆☆

在衰運罩頂之下，本周你做什麼都會感到舉步維艱。你所面對的事情，很多不是你善於處理

的，只有付出雙倍或者更多的努力，才能夠將其做好。

幸運色彩：象牙白

速配星座：巨蟹座

貴人星座：處女座

天蠍座

總運指數：★☆☆☆☆

存在感相當弱的一周。戀人對你的關心變少，在職場中你更是變成了隱形人，上司對你的關

注很低，你所付出的勞苦也要小心會被淹沒。

幸運色彩：生態綠

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙魚座

射手座

總運指數：★★★☆☆

你會被心血來潮的想法操控著行動。這種不計後果的方式，做出的永遠是令自己得不到好處

的事情。倘若是大事，事先務必要與信賴之人商議；若是小事，吃點虧反而能讓你買點教訓

。

幸運色彩：茄皮紫

速配星座：射手座

貴人星座：水瓶座

摩羯座

總運指數：★★☆☆☆

本周你會有不少新穎的想法，但還無法形成創意。想法還不夠成熟時就說出來，別人只會把

它當成玩笑。只有等到覺得值得實施時，再公布於外。

幸運色彩：玳瑁棕

速配星座：牡羊座

貴人星座：射手座

水瓶座

總運指數：★★★★☆

和諧的人際關係將會撐起你這一周的好運。孤獨會在你參與社交的那一刻與你遠離，與人相

處時處處表現出合作的態度，充實便會在下一刻與你作伴。

幸運色彩：玉米黃

速配星座：雙子座

貴人星座：水瓶座

雙魚座

總運指數：★★★★★

運勢佳，但也要小心機會轉瞬即逝，決定了的事情不要太猶豫，積極行動就會看到成果。與

家人互動好處良多，是加強好運的極佳途徑。

幸運色彩：香檳金

速配星座：雙子座

貴人星座：天蠍座

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