3月26日星座運勢 金牛財神眷顧 雙魚別太任性
牡羊座
釋放下感情的壓力。
整體運：★★★☆☆
兩人拋下所有的煩惱和壓力，痛痛快快的玩樂，感情可在歡聲笑語中昇華；觸犯公司或部門規定，易受到罰款或警告的懲罰；投資方面錯失先機，易造成手中的證券滯留，遭遇貶值。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
金牛座
幸運指數頗高，會有意外驚喜。
整體運：★★★★☆
今天有機會獲得財神眷顧，有利賺取異性財，多與異性互動可增加財氣。愛情運平順，單身者有機會結識不錯的異性朋友，但想戀愛還得耐心等待。工作上易有小人使壞，放下得失心方可趨吉避凶。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★★
雙子座
口舌紛爭多，少加入講人是非的漩渦中。
整體運：★★★☆☆
人際運較差，與左鄰右舍的交往還是要保持距離才好，閒話說得太多容易惹來紛爭。購物運還算順利，但是在交易的過程中，應多留意物品的保存期限，小心讓劣質商品敗壞了今天的心情。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
巨蟹座
很有主見，頗為堅持自我。
整體運：★★☆☆☆
今天你在工作上顯得獨斷，聽不進人勸，說話比較衝，易得罪人而不自知。愛情相對平淡，主動製造小驚喜，可讓感情生活更精彩。投資者不宜大額投資，小心慘遭虧損。與人有金錢交易時，多留意細節問題。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
獅子座
好運隨身，貴人助力強。
整體運：★★★★☆
感情有失而復得的好運，但仍需多做一點改變才能真正留住對方。以他人的經驗作為自己投資的方法並非明智之舉，且今天的財運平平，難有突破。工作上易得他人相助，進步頗為明顯。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
處女座
很有志氣，不服輸的一天。
整體運：★★★☆☆
想要證明自己的能力，你便卯足了勁埋頭苦幹，對於旁人的挑釁也滿不在乎，辛苦付出頗有成效，也獲得了不少掌聲，讓你很有成就感。財運平順，適合開源。愛情運較弱，單身者會有心儀對象出現的機遇，但需主動才有希望。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
天秤座
今天你的疑心病太重。
整體運：★★★☆☆
對另一半有些疑慮重重，不太明白對方的好意，有疑問不妨直接說出來，這樣反倒利於矛盾的解決；得財快但散財也較頻繁，今天還是記下帳目的好，可避免錢財花費太隨意；易草率作出決策，使同事對你的信任感大打折扣。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
天蠍座
錢財上要把握好用度。
整體運：★★★★★
金錢上有破財的可能，付錢之前最好先想想，這個東西是否真的值得購買；今天是事業上實際行動的好日子，同仁齊心協力，共同幫助你打開新的局面；愛情方面充滿溫情，最佳的約會地點是有藝術氣息的展覽館。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★☆☆
射手座
困難較多，應用平和的心態看待。
整體運：★☆☆☆☆
感情易起風波，已婚者對另一半不聞不問的態度會讓對方很惱火，抽時間陪伴對方可化解衝突。面對工作中遇到的疑難問題，別著急，多向有經驗的人士請教，若悶悶不樂、借酒澆愁，不但於事無補還會損失不少錢財哦！
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
摩羯座
遇到小阻力，需理性處理。
整體運：★★☆☆☆
工作上會遇到一些麻煩，不過，只要調整好心態，找出問題的癥結，就不難擺脫困境。單身者面對心儀的對象缺乏自信，要想俘獲對方的心，還需積極表現，用行動來征服對方，才能美夢成真。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
適時的改變也是一種情調。
整體運：★★★★☆
平時大剌剌的你突然對他特別溫柔，會讓他受寵若驚；工作中你的固執己見會成為絆腳石，同事也容易因此發火；經濟許可的朋友可以去戶外活動，跑過幾圈你會覺得通體舒暢。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
雙魚座
說話放溫柔點。
整體運：★★☆☆☆
行為過於任性，讓戀人無法繼續縱容，再不改變下態度，將有一場爭鬥；在誘惑之下會不知不覺的購買許多沒用的東西，付帳之前先確認一下再買比較好；工作任務的加重使你變得異常的忙碌，合理安排一下工作效率會提高很多。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
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