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3月24日星座運勢 雙子別太固執 雙魚桃花上門

科技紫微網

牡羊座

頗有春風得意的感覺，但不可太過張揚。

整體運：★★★★☆

所謂的「樹大招風」不無道理，工作上雖然有可喜的成績，但謙虛謹慎才能更長久。對理財有獨到的眼光，頗能抓住機遇進行投資。查閱一些有關聯的科技資訊，對判斷投資的方向可起決定性的作用。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

金牛座

多聆聽他人的聲音。

整體運：★★★☆☆

價值觀不同會造成個人對待問題的態度不同，試著多用寬容的心去面對與他人在人際關係上的分歧；工作上諸多受阻，需費時應對；熱中於期貨的投資者可在此日跟著大眾的潮流進行投資。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

多思考，以免做出錯誤判斷。

整體運：★★☆☆☆

感情上，今天處事過於固執，很容易因為一點小事與對方發生摩擦。投資上今天適宜學習觀察，默默地分析研究，才能確保有個良好開端。工作上你的努力難以得到上司的認同，需多反省自我。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

財運較低，切忌盲目投資。

整體運：★☆☆☆☆

容易為愛傷感的一天，對舊戀情感到難以釋懷，容易思念舊情人；家庭主婦需特別留意上門拜訪的陌生人，容易引狼入室，遭遇騙子；身邊有人對你伸出援手，但易因自己缺少積極性而喪失提升機會。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

獅子座

痛痛快快地瘋玩，也是一種不錯的減壓方式。

整體運：★★★☆☆

你的愛情五彩繽紛，但異性頻繁對你噓寒問暖反倒使你感覺不真實。財力不敵競爭對手，突出重圍的想法較難實現，另闢蹊徑才會有轉機。上司的高度要求及標準令你幹勁十足，但神經略顯緊繃。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

處女座

細節決定成敗。

整體運：★★☆☆☆

今天一不小心便會暴露自己的粗心大意，惹怒了對方還不自知，過馬路時牽起他的手，會讓他感到溫暖；一成不變的生活激起你對快樂的渴求，做一件沒做過又興趣濃厚的事有助於恢復激情；忘我工作讓你過得相當充實，卻也顯得相當疲憊。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

工作還是在公司完成便好。

整體運：★★☆☆☆

今天顯得很執著，雖然敬業值得欣賞，但將工作帶回家中，會使緊張的氣氛感染和諧的家庭氛圍，而且特別不適合你；今天很容易發火，話不投機半句多，甚至覺得對方有些多餘；無聊的話不如靜心學習吧，給大腦充電的同時，還會有不錯的收獲。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

感情困擾多，應把重心放在其他事務上。

整體運：★★★☆☆

今天談感情易受挫，全身心投入到工作中反而能有所收獲。工作上稍微收斂強勢，特別是與上司溝通時，多表現服從才能讓工作更順利。財運佳，對現金交易特別有利，適合採取快進快出的賺錢方式。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

射手座

應該從不同角度去思考問題。

整體運：★★★★☆

很不能理解他的一些想法，認為那樣的想法不但沒營養，又會影響感情的進展；別一味的反駁，試著從他的角度去設想。工作中有點固執己見，妄下定論；虛心聽取別人的意見，對工作和人和都會有幫助。不要輕易相信網友的話，更不要和網友單獨見面！

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

摩羯座

心懷感恩，可得好運。

整體運：★★★★★

今天的表現很受上司賞識，但也別忘了提及同事們的幫忙，這樣不但給長官留下更好的印象，也會得到同事的肯定。投資機會很多，要善於把握並加以分析。朋友的約會不可推託，可望從交談中收集到有用的資訊。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

水瓶座

運勢平穩的一天。

整體運：★★★☆☆

工作上有外出機會，別只顧著觀光，以免遺忘重要的工作任務。戀愛中的人有機會接觸戀人的摯友，要表現成熟大方點，對你的感情有助益。資金周轉會出現吃緊的情況，可向父母求助解燃眉之急。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

賺錢容易守錢難。

整體運：★★★★☆

朋友紛紛有了另一半，你也不禁希望擺脫單身的生活，想法強烈的你今天就有很強的桃花運哦！將更多的心思花在投資上，正財運平平，但偏財運卻很不錯；學生族今天的考運佳，能在考試中獲得不錯的成績。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

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