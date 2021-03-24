3月24日星座運勢 雙子別太固執 雙魚桃花上門
牡羊座
頗有春風得意的感覺，但不可太過張揚。
整體運：★★★★☆
所謂的「樹大招風」不無道理，工作上雖然有可喜的成績，但謙虛謹慎才能更長久。對理財有獨到的眼光，頗能抓住機遇進行投資。查閱一些有關聯的科技資訊，對判斷投資的方向可起決定性的作用。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
金牛座
多聆聽他人的聲音。
整體運：★★★☆☆
價值觀不同會造成個人對待問題的態度不同，試著多用寬容的心去面對與他人在人際關係上的分歧；工作上諸多受阻，需費時應對；熱中於期貨的投資者可在此日跟著大眾的潮流進行投資。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
雙子座
多思考，以免做出錯誤判斷。
整體運：★★☆☆☆
感情上，今天處事過於固執，很容易因為一點小事與對方發生摩擦。投資上今天適宜學習觀察，默默地分析研究，才能確保有個良好開端。工作上你的努力難以得到上司的認同，需多反省自我。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
巨蟹座
財運較低，切忌盲目投資。
整體運：★☆☆☆☆
容易為愛傷感的一天，對舊戀情感到難以釋懷，容易思念舊情人；家庭主婦需特別留意上門拜訪的陌生人，容易引狼入室，遭遇騙子；身邊有人對你伸出援手，但易因自己缺少積極性而喪失提升機會。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
獅子座
痛痛快快地瘋玩，也是一種不錯的減壓方式。
整體運：★★★☆☆
你的愛情五彩繽紛，但異性頻繁對你噓寒問暖反倒使你感覺不真實。財力不敵競爭對手，突出重圍的想法較難實現，另闢蹊徑才會有轉機。上司的高度要求及標準令你幹勁十足，但神經略顯緊繃。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
處女座
細節決定成敗。
整體運：★★☆☆☆
今天一不小心便會暴露自己的粗心大意，惹怒了對方還不自知，過馬路時牽起他的手，會讓他感到溫暖；一成不變的生活激起你對快樂的渴求，做一件沒做過又興趣濃厚的事有助於恢復激情；忘我工作讓你過得相當充實，卻也顯得相當疲憊。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
天秤座
工作還是在公司完成便好。
整體運：★★☆☆☆
今天顯得很執著，雖然敬業值得欣賞，但將工作帶回家中，會使緊張的氣氛感染和諧的家庭氛圍，而且特別不適合你；今天很容易發火，話不投機半句多，甚至覺得對方有些多餘；無聊的話不如靜心學習吧，給大腦充電的同時，還會有不錯的收獲。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
天蠍座
感情困擾多，應把重心放在其他事務上。
整體運：★★★☆☆
今天談感情易受挫，全身心投入到工作中反而能有所收獲。工作上稍微收斂強勢，特別是與上司溝通時，多表現服從才能讓工作更順利。財運佳，對現金交易特別有利，適合採取快進快出的賺錢方式。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
射手座
應該從不同角度去思考問題。
整體運：★★★★☆
很不能理解他的一些想法，認為那樣的想法不但沒營養，又會影響感情的進展；別一味的反駁，試著從他的角度去設想。工作中有點固執己見，妄下定論；虛心聽取別人的意見，對工作和人和都會有幫助。不要輕易相信網友的話，更不要和網友單獨見面！
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
摩羯座
心懷感恩，可得好運。
整體運：★★★★★
今天的表現很受上司賞識，但也別忘了提及同事們的幫忙，這樣不但給長官留下更好的印象，也會得到同事的肯定。投資機會很多，要善於把握並加以分析。朋友的約會不可推託，可望從交談中收集到有用的資訊。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
水瓶座
運勢平穩的一天。
整體運：★★★☆☆
工作上有外出機會，別只顧著觀光，以免遺忘重要的工作任務。戀愛中的人有機會接觸戀人的摯友，要表現成熟大方點，對你的感情有助益。資金周轉會出現吃緊的情況，可向父母求助解燃眉之急。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
雙魚座
賺錢容易守錢難。
整體運：★★★★☆
朋友紛紛有了另一半，你也不禁希望擺脫單身的生活，想法強烈的你今天就有很強的桃花運哦！將更多的心思花在投資上，正財運平平，但偏財運卻很不錯；學生族今天的考運佳，能在考試中獲得不錯的成績。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
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