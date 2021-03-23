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3月23日星座運勢 射手許諾得量力而為 人際關係是課題

科技紫微網

牡羊座

運勢起伏，心態要擺得穩當才好。

整體運：★★★☆☆

與異性約會讓你興奮異常，但對方卻姍姍來遲，讓你的好心情瞬間縮水不少。工作上需打起精神來，把百分之百的熱情都投入到工作中；此刻上司正在悄悄留意著你的一舉一動，對你日後的工作發展有很大的影響。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

金牛座

保持競爭力，捨棄得失心。

整體運：★★☆☆☆

今天容易被別人的一句話激怒，因為別人一句無心的話就影響一天的好心情很不值哦。戀愛中的人有機會收到對方寄來的禮物，欣喜之餘也要記得回饋對方。財運不錯，銷售人員會有不錯的銷售業績。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★★☆

雙子座

情緒低落，有種逃避的想法。

整體運：★☆☆☆☆

遇到曾傷害過自己的人會產生逃避心理，而這樣做反而會讓自己更難過，不妨大方一點，笑著告訴對方你過得很好。工作上會出現溝通不良而產生誤會的情形，所以面見客戶的話最好能親自接見，以免傳達錯誤。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

巨蟹座

今天心緒不寧，容易被外界因素影響自己的判斷。

整體運：★★☆☆☆

感情投入很多，收效卻不明顯，不要將責任歸咎於對方，也得在自己身上找找原因。理財會遇到突發狀況，喜憂參半，是考驗自己應變能力的時候。工作中會遇到小挫折，克制自己的情緒，不要受其影響。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

經歷了風雨的彩虹最美。

整體運：★★★★★

無論有什麼風波，兩人一起面對、奮鬥，經歷過風雨磨練的愛情，能讓彼此加倍珍惜；投資進帳上頗為可觀，但不宜過於張揚，不然請客的花費會相當可觀；作為主管的你，工作之餘收起嚴肅的面孔，會讓下屬更願意接近你。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

處女座

順勢而為，謀求發展。

整體運：★★★★☆

今天適合對自我形象做個鮮亮的改變，可以提高旁人對你的關注，優秀異性主動接近你的機率必會高很多；財運亨通，投資時能得到貴人的指點，幫助你找到投資的方向；工作、學習上生機勃勃，全心全意的投入可讓你向奮鬥目標邁進一大步。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天秤座

注意自己的儀表，給人留下好印象。

整體運：★★★★☆

今天在感情上有小分歧，不要忽略了戀人的感受，心平氣和地溝通，才能讓幸福指數增加。工作上運氣不錯，出門可遇見貴人，中途若發生困難，能得到旁人的無私相助。頗有偏財運，不妨買樂透碰碰運氣。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

天蠍座

工作上順風順水，心情顯得無比暢快。

整體運：★★★☆☆

今天內心平和，乾淨、剔透，沒有太多煩擾的雜質，使你感覺悠然自得。投資上勤勉、謹慎，想法卻受到許多規則的束縛，若能打破僵局，則能發揮所長。工作上與長輩溝通融洽，很容易得到好的指引，易有絕佳表現。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

射手座

處理好人際關係是今天要做好的功課。

整體運：★★☆☆☆

顯得慷慨大方，對他人的委託多會爽快應允，但運勢不佳，輕言允諾易惹麻煩，即使是好朋友的請求，也應視實際情況做出回應，以免給人留下信口開河的印象。抽些時間瞭解伴侶的心思，你的言行對方都很在意喔！

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

細節很重要。

整體運：★★★☆☆

今天另一半容易從你貼心的小動作中發現你細心的一面，對你也會產生更深的愛意。店舖經營者展現熱情的態度，有利於多筆生意的成交。服務行業的從業者，你的微笑能獲得顧客的好評。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

大膽表達自己的想法。

整體運：★★★★☆

險些錯過得來不易的緣份，因而顯得十分謹慎，唯恐再次失去；財富積累有了明顯的突破，今天是個出手的好機會哦！學習興趣倍增，效果自然顯著，願意幫助你的人也是大有人在。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

雙魚座

工作時思想應集中，受干擾會讓失誤不斷。

整體運：★★★☆☆

今天情感上比較主動，一些甜蜜的事情讓你有點樂不思蜀；不過在工作中沉浸於甜蜜回想卻造成做事效率低，進度可能無法按預期時間完成，千萬不要因私忘公哦。投資者手上的金融類投資可繼續持有。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

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