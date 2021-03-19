3月19日星座運勢 天秤桃花運旺 水瓶懶散沒勁
牡羊座
運勢不錯，易有貴人相助。
整體運：★★★★☆
今天情緒控制得宜，對另一半多花點心思，雙方能相處愉快。財運方面表現一般，陪朋友打打麻將當作消遣尚可，但不可把得失看得太重，不然會讓自己精神緊張。工作方面，今天適宜商談，會有不錯的結果。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
金牛座
總運不佳。
整體運：★☆☆☆☆
今天對戀人提出新要求，易引起對方的不滿，注意表達的方法，效果會比較好；上班宜早出門，方可避免塞車或其他交通事件；今天荷包盡量看緊一點，碰到朋友借錢也別輕易應允，最好是立下字據，否則將來不易追回。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
雙子座
充滿激情，很有鬥志。
整體運：★★★★★
與伴侶和睦相處，兩人更加融洽，共進晚餐也能增進彼此的感情。今天旺盛的財運和身邊貴人的指點，讓你能在投資市場上大有斬穫。工作上能與同事合作愉快，群策群力之下，讓你大展身手。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
巨蟹座
與「難過」絕緣！
整體運：★★★☆☆
今天發生的小摩擦反而會令戀愛中的人感情增進不少，對方挑釁的話也別太當真！好財運難得顯露，但多多與人交流會是提升財運的好途徑；課業太繁重也不可馬虎了事，慢工出細活唷！
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
獅子座
參加聚會談吐幽默，能活躍氣氛。
整體運：★★★☆☆
為了維持好人際關係，稍微取悅一下眾人也沒關係。對遠距離的朋友，不妨多打電話進行溝通，不可因時空的距離而疏遠了對方。若不是急於用的物品，改天再買吧，不然花錢買到劣質商品，心裡會很不舒服。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
處女座
放棄便也是開始。
整體運：★★☆☆☆
看似已經出局的愛情又會出現轉機，再多給他一點時間，你們的愛情便又會有開始的機會哦！人際關係趨於緊張，略欠圓融，還是拿出點誠意好；今天無法單憑自己的實力獲得更多，需改善工作態度及工作方法才好。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
天秤座
易得好運之神眷顧。
整體運：★★★★☆
今天的桃花運很旺盛，有時間到人多的場所轉轉，遇到意中人的機率高。在投資理財上，不要局限在眼前的利益，其實更大的財富還在遠方等著你。在工作中能與同事融洽相處，讓你工作倍感輕鬆。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
天蠍座
戀情會起小風波。
整體運：★★☆☆☆
一丁點大小的事情不必放在心上，與戀人相處要懂得調和，才能讓感情進展得更為順利。女生有衝動購物的傾向，對財運也會產生不小的影響，適當地控制慾望對留住錢財有所幫助。多看看理財之類的文章，會有不少心得體會。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
射手座
開心的時刻需自己用心製造。
整體運：★★★☆☆
社交運較好，把朋友都請到家中舉辦一個家庭Party，既可以談天說地又可以增進友誼，兩全其美。財運一般，雖然耗費了一些錢財，但也收獲不少。在家中書櫃上擺上一盆綠色的植物，會有提升運氣的效果！
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
摩羯座
戀情從一個眼神、一個動作中得以醞釀。
整體運：★★★★☆
今天的工作顯得有些亂了頭緒，制定一個確實可行的目標吧，工作成效才會容易看到；單身的你可經由工作關係邂逅較優秀的異性，一個眼神、一個動作都能成就你將來的幸福哦；財運不佳，草率投資讓你有大虧損，幸好仍存在轉機。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
水瓶座
太懶散容易喪失積極性！
整體運：★★☆☆☆
走馬看花式的尋找愛情，不停下腳步深入交往怎能獲得愛情，緣分錯過了再尋找不易！財運欠佳，沒有散財的危險，卻也難逃拮据的狀況，精打細算過生活。工作積極性一般，不太願意主動做事。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
雙魚座
做好應急措施，才能萬無一失。
整體運：★★★☆☆
單身者有機會在Pub邂逅愛情，但需要一段時間的考驗才能見真情。工作上，有機會接手重要任務，做好事前安排，擬定突發事件的應對策略，才能不負眾望。財運不錯，業務人員有機會簽訂合約、訂單。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
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