我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰

接到種族恐嚇電話 舊金山華埠金門幸運簽語餅店報警

3月19日星座運勢 天秤桃花運旺 水瓶懶散沒勁

科技紫微網

牡羊座

運勢不錯，易有貴人相助。

整體運：★★★★☆

今天情緒控制得宜，對另一半多花點心思，雙方能相處愉快。財運方面表現一般，陪朋友打打麻將當作消遣尚可，但不可把得失看得太重，不然會讓自己精神緊張。工作方面，今天適宜商談，會有不錯的結果。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

金牛座

總運不佳。

整體運：★☆☆☆☆

今天對戀人提出新要求，易引起對方的不滿，注意表達的方法，效果會比較好；上班宜早出門，方可避免塞車或其他交通事件；今天荷包盡量看緊一點，碰到朋友借錢也別輕易應允，最好是立下字據，否則將來不易追回。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

雙子座

充滿激情，很有鬥志。

整體運：★★★★★

與伴侶和睦相處，兩人更加融洽，共進晚餐也能增進彼此的感情。今天旺盛的財運和身邊貴人的指點，讓你能在投資市場上大有斬穫。工作上能與同事合作愉快，群策群力之下，讓你大展身手。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

與「難過」絕緣！

整體運：★★★☆☆

今天發生的小摩擦反而會令戀愛中的人感情增進不少，對方挑釁的話也別太當真！好財運難得顯露，但多多與人交流會是提升財運的好途徑；課業太繁重也不可馬虎了事，慢工出細活唷！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

參加聚會談吐幽默，能活躍氣氛。

整體運：★★★☆☆

為了維持好人際關係，稍微取悅一下眾人也沒關係。對遠距離的朋友，不妨多打電話進行溝通，不可因時空的距離而疏遠了對方。若不是急於用的物品，改天再買吧，不然花錢買到劣質商品，心裡會很不舒服。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

處女座

放棄便也是開始。

整體運：★★☆☆☆

看似已經出局的愛情又會出現轉機，再多給他一點時間，你們的愛情便又會有開始的機會哦！人際關係趨於緊張，略欠圓融，還是拿出點誠意好；今天無法單憑自己的實力獲得更多，需改善工作態度及工作方法才好。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

易得好運之神眷顧。

整體運：★★★★☆

今天的桃花運很旺盛，有時間到人多的場所轉轉，遇到意中人的機率高。在投資理財上，不要局限在眼前的利益，其實更大的財富還在遠方等著你。在工作中能與同事融洽相處，讓你工作倍感輕鬆。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

天蠍座

戀情會起小風波。

整體運：★★☆☆☆

一丁點大小的事情不必放在心上，與戀人相處要懂得調和，才能讓感情進展得更為順利。女生有衝動購物的傾向，對財運也會產生不小的影響，適當地控制慾望對留住錢財有所幫助。多看看理財之類的文章，會有不少心得體會。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

射手座

開心的時刻需自己用心製造。

整體運：★★★☆☆

社交運較好，把朋友都請到家中舉辦一個家庭Party，既可以談天說地又可以增進友誼，兩全其美。財運一般，雖然耗費了一些錢財，但也收獲不少。在家中書櫃上擺上一盆綠色的植物，會有提升運氣的效果！

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

戀情從一個眼神、一個動作中得以醞釀。

整體運：★★★★☆

今天的工作顯得有些亂了頭緒，制定一個確實可行的目標吧，工作成效才會容易看到；單身的你可經由工作關係邂逅較優秀的異性，一個眼神、一個動作都能成就你將來的幸福哦；財運不佳，草率投資讓你有大虧損，幸好仍存在轉機。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

太懶散容易喪失積極性！

整體運：★★☆☆☆

走馬看花式的尋找愛情，不停下腳步深入交往怎能獲得愛情，緣分錯過了再尋找不易！財運欠佳，沒有散財的危險，卻也難逃拮据的狀況，精打細算過生活。工作積極性一般，不太願意主動做事。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

做好應急措施，才能萬無一失。

整體運：★★★☆☆

單身者有機會在Pub邂逅愛情，但需要一段時間的考驗才能見真情。工作上，有機會接手重要任務，做好事前安排，擬定突發事件的應對策略，才能不負眾望。財運不錯，業務人員有機會簽訂合約、訂單。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

投資

上一則

麥當勞漢堡、薯條放17年會怎樣？她的實驗讓眾人驚嘆

延伸閱讀

3月17日星座運勢 金牛狀態不佳 雙子動力不足

3月17日星座運勢 金牛狀態不佳 雙子動力不足

3月16日星座運勢 獅子靠直覺行事 小心惹上麻煩

3月16日星座運勢 獅子靠直覺行事 小心惹上麻煩
3月15日星座運勢 雙魚靈感豐富 巨蟹多做公益

3月15日星座運勢 雙魚靈感豐富 巨蟹多做公益
3月14日星座運勢 獅子貴人運旺 天秤財源廣進

3月14日星座運勢 獅子貴人運旺 天秤財源廣進

熱門新聞

奈及利亞一名漁夫捕獲一條價值千萬的「大西洋藍槍魚」，但他卻豪邁的辦享宴，請全村人共享這道美味佳餚。取材自臉書

不識貨？他捕到200萬超級大魚 卻請全村吃下肚

2021-03-12 22:40
Coupang創辦人兼執行長、美國哈佛大學中輟生金範錫。美聯社

他從哈佛輟學做了這事 迅速成為億萬富豪

2021-03-12 05:42
護理學博士許藍方解惑大家最好奇「一晚最多能做幾次」的問題。示意圖。（ingimage）

1晚最多做幾次？博士曝「3大警訊」代表縱慾過度

2021-03-14 05:17
日本一位網友飼養的柴犬天生感情豐富，一次因為吃光了飯飯，結果竟然像小孩子一樣在地上打滾哭鬧。取材自推特

飯沒了…柴犬崩潰哭倒在地上 網友笑翻：3歲小孩嗎

2021-03-16 02:56
原PO貼出被小孩拍下的換衣照片。（取材自臉書「爆廢公社二館」）

孩子偷拍媽換衣服 照片曝光萬人笑：還活著嗎？

2021-03-14 04:12
兒子鑽進了沙發套中躲著，卻又不知道怎麼出來外面，結果就成了這張有如恐怖電影般的畫面。（取材自推特）

兒子突然沒聲音…他察看驚見沙發套「恐怖人臉」

2021-03-18 01:22

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
33歲婦與新婚丈夫一起上亞城按摩店 遇槍擊死劫

33歲婦與新婚丈夫一起上亞城按摩店 遇槍擊死劫
金山華裔婆婆反打襲擊者 女婿：她當時想著不能被欺負

金山華裔婆婆反打襲擊者 女婿：她當時想著不能被欺負
罵韓女「滾回共產黨中國」 她為已故聯邦參議員女兒

罵韓女「滾回共產黨中國」 她為已故聯邦參議員女兒
6度留字、塗鴉「殺死中國納粹」 華男被捕控罪

6度留字、塗鴉「殺死中國納粹」 華男被捕控罪

美中互嗆／楊潔篪諷美殺非裔 布林肯籲別和美對著幹

美中互嗆／楊潔篪諷美殺非裔 布林肯籲別和美對著幹