3月17日星座運勢 金牛狀態不佳 雙子動力不足
牡羊座
自我意識強烈，聽不進人勸。
整體運：★★☆☆☆
今天你在工作上顯得強勢，在不知不覺中對人發號施令，得罪人的機率高。愛情平順，需要主動製造浪漫才能增進感情。投資者會有大筆支出，多留意交易過程，小心因疏忽大意而損失錢財。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
金牛座
狀態不佳，很多時候會有說不出的苦悶。
整體運：★☆☆☆☆
今天你的工作繁忙，抽不出多餘的時間陪伴對方，隨意的推拖會造成對方的誤會。財運較差，看不清市場的動態讓你很難有出手的機會，強行出手只會血本無歸。工作上任務很重，不過經過努力能很快完成。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
雙子座
賺錢動力不足。
整體運：★★☆☆☆
財運不佳，前期的投資暫時未能見到成效，但不必著急，沉得住氣者可迎來好運氣。單身者想以他人穿針引線的方式來助愛情一臂之力，不可抱太大希望，主動出擊更有吸引力。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
巨蟹座
桃花紛飛，易有好運降臨。
整體運：★★★★★
今天異性緣佳，風趣幽默的表現為你贏來眾多傾慕的眼光，不要太過自我，順其自然便會有進一步發展的機會。有機會與朋友一起去郊外踏青，感受大自然的美好。也可以關注一下市場動態，會發現不錯的投資訊息。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
獅子座
愛情甜蜜，容易獲得他人的理解。
整體運：★★★★☆
今天需要處理的事情很多，工作繁重，讓你內心苦悶，不過回到家中有另一半的關愛，又能讓你感受到溫暖，重新取得平衡。財運不錯，業務工作者藉由積極拓展，能有機會獲得額外收入。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
處女座
思考讓你更加理智。
整體運：★★★☆☆
遲遲得不到回應，不如主動約對方逛街、看電影，你們將有一個好的開始；他人投資成功的方法在你身上不見得就能產生效果，自己的經驗心得反而更易取得成功；工作埋頭苦幹而不懂得思考，會讓你覺得很累。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
天秤座
眼光敏銳，適合購物。
整體運：★★★☆☆
接觸異性的機會多，在交際場合易遇到頗有好感的對象，但談感情還需要時間加深彼此的了解。工作平順，能輕鬆地掌握好進度；多與同事互動，會有不錯的收穫。閒暇時不妨到商場逛逛，容易找到物美價廉的商品。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
天蠍座
工作機會多，但也面臨挑戰。
整體運：★★★☆☆
藝術涵養深厚者，今天容易吸引較多異性的眼光，小心陷入桃花叢而眼花撩亂。有機會接觸極富挑戰性的工作，不必緊張，從戰略上藐視它，從戰術上重視它，便會有好的發展。正財平穩，偏財有所波動，切忌有貪念。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
射手座
一波未平一波又起。
整體運：★★☆☆☆
相互的信任極為重要，否則第三者的介入會讓你們之間產生很大的誤會；將你的財物進行一下風險的分散，方可避免破財運給你造成的巨大損失。工作上出現一些紕漏，問題不大，多細心些，問題就會迎刃而解。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★☆☆☆
摩羯座
聰慧靈巧的一面凸顯，能好好把握機會。
整體運：★★★★☆
工作上能想到一些新奇的點子，嘗試運用到公司的業務中，易速見成效。投資運一般，對於新的投資產品資料收集不夠，且尚未做好分析，暫時不宜急著投入資本。有伴侶的人能為對方付出，彼此都擁有幸福感。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
健康狀態欠佳。
整體運：★★★☆☆
玩笑開得太大，會讓伴侶難以接受，要懂得適可而止；工作時顯得沒有氣力，很容易感到疲憊，應適當的休息，對身體和工作都有利；洞察能力很強，能夠看清市場形態，投資易有收穫。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★★☆
雙魚座
付諸行動就對了。
整體運：★★★★☆
想要關心對方又怕遭到拒絕，顯得越來越木訥，其實幫他泡杯咖啡的小舉動就能引起他的注意哦！財運佳，正財、偏財均有不錯的效益，再多點魄力便能有更好的發展；工作運勢大漲，身邊眼紅的人如雨後春筍般出現。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
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