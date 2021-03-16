3月16日星座運勢 獅子靠直覺行事 小心惹上麻煩
牡羊座
情緒時好時壞。
整體運：★☆☆☆☆
情緒控制不好，易因雞毛蒜皮的事而和對方發生糾紛，這讓對方很難理解。工作上也易受情緒影響，而沒有太大作為，應注意調節。理財上趨於盲目，發生問題時很難找到解決的方法，應提前就做好防患計畫。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★☆☆☆
金牛座
多做嘗試會有收穫，切忌一味守候。
整體運：★★★★☆
愛情正值春天，下午有機會向心儀的對象表白，成功指數極高。在錢財的管理上有一套，對家人亦有一定的要求，能有效節省開支。工作上興趣減退，討厭被人束縛的感覺，覺得渾身不自在。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★★☆
雙子座
很多事情會有轉機。
整體運：★★★☆☆
戀愛中的人情感交流頻繁，加深了彼此的了解。理財不夠積極，會錯失良機。工作上顯得有些手忙腳亂，時而出現的小狀況更是讓你難得清閒，不過幸好自己能懂得分散注意力，壓力因此減輕不少。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
巨蟹座
桃花開得旺，要有追求的勇氣。
整體運：★★★★☆
單身者面對來電的異性，唯有心動加行動，才能得到愛情的眷顧。工作進行得頗為順利，就算其中有點小插曲，還是不會影響整體的進度。年輕女性朋友忙裡偷閒，做做健身操來活動筋骨，對提高工作的效率大有用處。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
獅子座
理性判斷，別過分相信直覺。
整體運：★★★☆☆
今天在不知不覺間憑直覺做事，易因此引起不小的麻煩，理性思維才會讓你辦事更為妥當。單身者容易遇上輕浮的異性，想要不為情所困，就得耐得住寂寞。別濫用同情心，小心因此有破財的風險。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
處女座
順遂的一天，循序漸進就會有收穫。
整體運：★★★★☆
單身者接觸異性的機會驟增，使你有些眼花繚亂，有些抑制不住內心的喜悅。工作上較普通，工作認真努力即可出現成效。財運一般，過去的投資有回報機會，但一定要注意把握好時機，切勿過於貪心。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
天秤座
差強人意的一天，待人處事應冷靜。
整體運：★★☆☆☆
今天適合參加團體活動，有機會碰到心儀的對象，並留下好印象。投資上先好好自我評估一番，毫無準備的介入只會讓你失望而歸。工作上一切順利，下班後給自己買點小禮物，犒勞一下自己吧。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★☆☆☆☆
天蠍座
平安順利的日子。
整體運：★★★☆☆
多抽出一點時間陪陪伴侶，會讓他感到很高興；新到職者與同事之間相處的比較融洽，對工作環境適應比較快；找個人幫你按摩一下，放鬆緊繃的神經，輕輕鬆鬆才更容易進入工作狀態。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
射手座
主動爭取才會看到希望。
整體運：★★★☆☆
今天你顯得很膽小，讓同事對你頗為失望，無懼無畏才會有收穫。財運一般，購置不動產會讓你的財產升值空間更大。單身者可出去活動、放鬆，會與好桃花不期而遇，待在家中則沒有這種好運。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
摩羯座
需多給自己打氣的一天。
整體運：★★☆☆☆
工作進展差強人意，不進則退，打起精神應對，才能突破瓶頸。感情也有小阻力，與另一半在一起少提工作，否則不滿情緒一旦發洩出來會成為兩人爭吵、甚至持續冷戰的導火線。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
有時不妨讓自己的想法再單純點。
整體運：★★☆☆☆
單身者站在純感情的角度認識異性，你會發現對方是一個值得發展的對象。緣木求魚式的生財之道只會令你離目標越來越遠，需學會轉換角度。不要獨攬工作中的麻煩，應學會讓下屬分擔你的辛苦，讓他們也得以成長。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★★☆☆
雙魚座
充滿自信的一天。
整體運：★★★★★
今日自信滿滿的你，在工作上可以選擇一些有挑戰性的任務來執行，很容易做出成績；你全心全意地投入在工作之中，難免對伴侶有所忽略，不過對方並不會就此埋怨你；財運還不錯，但投資還應看準時機，切莫操之過急。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
【延伸閱讀】
上一則
2歲童機上遺失巴斯光年 機組員帶領「出任務」成功返家
下一則
FB留言