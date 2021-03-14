3月14日星座運勢 獅子貴人運旺 天秤財源廣進
牡羊座
心情不錯，適合與朋友談心。
整體運：★★★★☆
運勢佳，邀請平日疏於聯絡的朋友來家中做客，可以了解一些對方近期的生活，增進雙方的交流，提升友誼。也可以與友人一起去俱樂部打打保齡球，做做健身運動，當成是娛樂節目。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
金牛座
人緣頗旺的一天。
整體運：★★★★☆
和好久未見的朋友街頭相遇讓你開心不已，相互談論近況之時不要忘記留下通訊方式；在商場購買一大堆東西後，有機會參加抽獎活動贏取禮品；同事的邀請不要拒絕，這是建立革命情誼的好機會。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
雙子座
有利散播愛心，越分享越快樂。
整體運：★★★★☆
善解人意的一面突顯，頗能感同身受，對身邊有困難的人願意伸出援手，希望用自己的微薄之力給予對方安慰與支持。財運頗佳，有利運用人際關係活絡財運。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
巨蟹座
歡歡喜喜的才會有好運降臨。
整體運：★★★☆☆
給愛人一個LOVEKISS吧，相信他會覺得非常的甜蜜；多去朋友、親戚家串串門子，聯絡聯絡感情，大家一起說說笑笑；沒有工作的壓力、沒有擾人的業務聯絡電話，心情大為舒暢。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
獅子座
神清氣爽的日子。
整體運：★★★★★
貴人運旺，出門辦事的朋友得到他人的大力協助，進展相當順利。感情甜蜜溫馨，已婚者陪伴侶看看電視劇，樂在其中。理財恰當，收入明顯大於支出，會有不少心得體會，尤其今天的感受頗深。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
處女座
有機會遇到情投意合的對象。
整體運：★★★★☆
單身者戀愛運佳，會有一種「眾裡尋他千百度，驀然回首燈火闌珊處」的感覺；有伴侶的人有機會得到對方的幫助，為你解決許多難題。對金錢看得比較淡，花錢也不計後果，有多少就會用多少。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
天秤座
伴侶小別勝新婚。
整體運：★★★★☆
情侶別後小聚，兩人彷彿又找到了當初戀愛時的那份心動與甜蜜；財運很好，賺得荷包滿滿，不妨拿出一部分邀約朋友，讓他們分享你的喜悅；和小朋友玩益智類遊戲，在童真中享受一段美好時光。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★★
天蠍座
愛情切記寧缺勿濫。
整體運：★★★☆☆
向你發出求愛訊息的目光很多，但卻都提不起你的興趣；今天會有破財的危險，出門在外一定要保管好自己的貴重物品，以免丟失或被盜走；心情莫名煩躁，感覺渾身不舒服，建議看看小說、聽聽舒緩的音樂，才能使心情慢慢的平復下來。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
射手座
美好的一天，沉浸在美妙的幸福中。
整體運：★★★☆☆
體驗著被愛包圍的甜蜜，另一半的善解人意讓你感動不已。凡事過猶不及，別太專注於投資之事，放點心思在錢財的管理上也是很好的生財之道。學生族對學習充滿信心，擁有不竭的動力讓你更加自信。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
摩羯座
平安是福，開車外出注意安全。
整體運：★★★☆☆
與情人在一起開車時更要注意集中精神，神經興奮過度易發生意外。今天比較健忘，家人交待要購買的東西，最好做一份備忘錄。傍晚運勢上升，參加聚會單身者有機會結識不少新的異性朋友。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
平順安好，卸下偽裝就能自由自在。
整體運：★★★☆☆
與朋友來往甚密，輕鬆的閒聊讓人心情愉悅，也因此結識不少異性朋友。工作進展順利，雖然中途會遇到一些難題，但在貴人的協助下圓滿解決。易把錢財花在朋友身上，但能獲得友誼與快樂。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
雙魚座
責任心可以維繫愛情長久。
整體運：★★★☆☆
已婚者今天容易遇上感情的困擾，但強烈的家庭責任感會讓你很快擺脫困擾；生意人今天容易拿到大訂單，一定要注意按時發貨，免得發生不愉快而錯過以後長期合作的機會；單身者可望收到異性的邀請出席大型的聯誼晚會。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
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