3/21-3/27星座運勢 巨蟹座／戀情升溫 天秤座／勿聽讒言
牡羊座
總運指數：★★☆☆☆
「精疲力盡」的字樣這一周就像是刻在你額頭上似的。繁重的大小事務就夠讓你煩的，沒必
要再給自己徒增負擔。有些事情能推掉的、能延後的，就擱一邊吧！
幸運色彩：海軍藍
速配星座：摩羯座
貴人星座：雙魚座
金牛座
總運指數：★★☆☆☆
好運本周不會在你這裡多停留，你能抓到的東西十分有限。所以，不管是建立戀愛關係還是
實現職業理想，暫時都應該把目標定在最實際的位置。
幸運色彩：水晶紫
速配星座：射手座
貴人星座：雙魚座
雙子座
總運指數：★★★☆☆
這是展開新篇章的一周。只有將那些舊情人、陳舊回憶拋諸腦後，你才能做到真正的重新開
始，並在新的領域、新環境中結識好運。
幸運色彩：丁香紫
速配星座：金牛座
貴人星座：天蠍座
巨蟹座
總運指數：★★★★☆
總運良好，戀情以加速度升溫，可以暢談一下未來；對事業學業積極性不高，進展較緩；財
運走勢良好，投資風險較小，可考慮增加投資。
幸運色彩：橄欖綠
速配星座：雙子座
貴人星座：獅子座
獅子座
總運指數：★★☆☆☆
這周情緒有些低落，同樣一件事別人能順利做好，你卻總是有些笨拙。這絕非你的能力問題
，而是你對自己要求太高，給自己壓力過大。
幸運色彩：瑪瑙黑
速配星座：處女座
貴人星座：雙魚座
處女座
總運指數：★★★★★
極富創造力的一周，可以做一些超乎平常的事情，讓身邊的人看到不一樣的你，生活也會因
此增添新的色彩。
幸運色彩：璀璨紫
速配星座：天蠍座
貴人星座：水瓶座
天秤座
總運指數：★★★★☆
衝動的魔鬼會被智慧天使鎮壓下去，遇到困難你也不用太焦急，更不要盲目聽信他人的讒言
，客觀地去分析就能夠將困難擺平。
幸運色彩：玫瑰紅
速配星座：牡羊座
貴人星座：天秤座
天蠍座
總運指數：★★★☆☆
愛情穩定，可以與戀人嘗試一些新的約會方式；事業平穩，有機會忙裡偷個閒；經濟市場資
訊瞬息萬變，投資最好憑藉自身經驗。
幸運色彩：草根白
速配星座：牡羊座
貴人星座：天秤座
射手座
總運指數：★★★★☆
感情的事還急不得，順其自然就會有好結果；事業上會因得到貴人相助而加速前進；投資上
不要在意眼前的利益，放長線才能釣到大魚。
幸運色彩：瑪瑙藍
速配星座：牡羊座
貴人星座：雙魚座
摩羯座
總運指數：★★★☆☆
本周你會把大部分精力放在大事上，對於細節不會那麼在意，也不會那麼計較，所以偶爾發
生的小小不愉快總能揮之而去。
幸運色彩：古銅色
速配星座：金牛座
貴人星座：獅子座
水瓶座
總運指數：★★☆☆☆
不是遇到所有的事都要急著去處理，本周你將發生一些過去從未遇到的事情，可以慢點去辦
。多給自己一些思考的時間，反而有可能一次就能把事情處理好。
幸運色彩：生態綠
速配星座：牡羊座
貴人星座：摩羯座
雙魚座
總運指數：★☆☆☆☆
本周務必要明白「小心駛得萬年船」的道理，否則單身朋友的愛情還沒有開始就死在不合時
的表白上；衝動投資，手筆越大虧得就會越多。
幸運色彩：番茄紅
速配星座：天秤座
貴人星座：摩羯座
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