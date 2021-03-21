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3/21-3/27星座運勢 巨蟹座／戀情升溫 天秤座／勿聽讒言

科技紫微網

牡羊座

總運指數：★★☆☆☆

「精疲力盡」的字樣這一周就像是刻在你額頭上似的。繁重的大小事務就夠讓你煩的，沒必

要再給自己徒增負擔。有些事情能推掉的、能延後的，就擱一邊吧！

幸運色彩：海軍藍

速配星座：摩羯座

貴人星座：雙魚座

金牛座

總運指數：★★☆☆☆

好運本周不會在你這裡多停留，你能抓到的東西十分有限。所以，不管是建立戀愛關係還是

實現職業理想，暫時都應該把目標定在最實際的位置。

幸運色彩：水晶紫

速配星座：射手座

貴人星座：雙魚座

雙子座

總運指數：★★★☆☆

這是展開新篇章的一周。只有將那些舊情人、陳舊回憶拋諸腦後，你才能做到真正的重新開

始，並在新的領域、新環境中結識好運。

幸運色彩：丁香紫

速配星座：金牛座

貴人星座：天蠍座

巨蟹座

總運指數：★★★★☆

總運良好，戀情以加速度升溫，可以暢談一下未來；對事業學業積極性不高，進展較緩；財

運走勢良好，投資風險較小，可考慮增加投資。

幸運色彩：橄欖綠

速配星座：雙子座

貴人星座：獅子座

獅子座

總運指數：★★☆☆☆

這周情緒有些低落，同樣一件事別人能順利做好，你卻總是有些笨拙。這絕非你的能力問題

，而是你對自己要求太高，給自己壓力過大。

幸運色彩：瑪瑙黑

速配星座：處女座

貴人星座：雙魚座

處女座

總運指數：★★★★★

極富創造力的一周，可以做一些超乎平常的事情，讓身邊的人看到不一樣的你，生活也會因

此增添新的色彩。

幸運色彩：璀璨紫

速配星座：天蠍座

貴人星座：水瓶座

天秤座

總運指數：★★★★☆

衝動的魔鬼會被智慧天使鎮壓下去，遇到困難你也不用太焦急，更不要盲目聽信他人的讒言

，客觀地去分析就能夠將困難擺平。

幸運色彩：玫瑰紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：天秤座

天蠍座

總運指數：★★★☆☆

愛情穩定，可以與戀人嘗試一些新的約會方式；事業平穩，有機會忙裡偷個閒；經濟市場資

訊瞬息萬變，投資最好憑藉自身經驗。

幸運色彩：草根白

速配星座：牡羊座

貴人星座：天秤座

射手座

總運指數：★★★★☆

感情的事還急不得，順其自然就會有好結果；事業上會因得到貴人相助而加速前進；投資上

不要在意眼前的利益，放長線才能釣到大魚。

幸運色彩：瑪瑙藍

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙魚座

摩羯座

總運指數：★★★☆☆

本周你會把大部分精力放在大事上，對於細節不會那麼在意，也不會那麼計較，所以偶爾發

生的小小不愉快總能揮之而去。

幸運色彩：古銅色

速配星座：金牛座

貴人星座：獅子座

水瓶座

總運指數：★★☆☆☆

不是遇到所有的事都要急著去處理，本周你將發生一些過去從未遇到的事情，可以慢點去辦

。多給自己一些思考的時間，反而有可能一次就能把事情處理好。

幸運色彩：生態綠

速配星座：牡羊座

貴人星座：摩羯座

雙魚座

總運指數：★☆☆☆☆

本周務必要明白「小心駛得萬年船」的道理，否則單身朋友的愛情還沒有開始就死在不合時

的表白上；衝動投資，手筆越大虧得就會越多。

幸運色彩：番茄紅

速配星座：天秤座

貴人星座：摩羯座

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