3月13日星座運勢 牡羊偏財運上門 雙魚喜遇伯樂
牡羊座
辭舊迎新。
整體運：★★★★☆
全家人宜聚在一起吃頓飯，更不能忘了為健康、生活、運勢祈福；今天的偏財運還是不錯的，閒得無聊時可和家人朋友打打麻將，旺旺手氣；同居的情侶窩在家裡看看電視，也能在平淡中體會到與以往不一樣的家的味道。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
金牛座
思緒飄渺，不要做幻想主角。
整體運：★★★☆☆
單身者有暗戀的傾向，空虛與惆悵的情愫偶爾會來襲擊你，其實人生就是不斷甩開包袱的旅程，要麼就選擇表白，要麼就選擇忘記。有時間不妨看看笑話，在哈哈一笑中壓抑的心情會得以釋懷。約好友去鄉下體驗生活，也能讓你心情舒暢。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
雙子座
表現活躍，很有異性緣。
整體運：★★★★☆
戀愛中的人有激情上演，特別依戀對方，感情進展快速，條件允許的話不妨安排一次甜蜜的旅行。財運方面運勢平平，但偏財運不錯，買樂透有機會小賺一筆。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
巨蟹座
保持平靜，安撫心靈。
整體運：★★★★★
今天做什麼都充滿熱情，因此也容易把事情辦好。送一份精美的禮物給戀人吧，看著對方如花般的笑容，也會讓你很有滿足感。異性緣佳，單身者易遇到有緣人，約同性朋友出去玩的話比較難以約到。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★★
獅子座
心情好，運勢佳。
整體運：★★★★☆
感情上有機會得到戀人主動的付出，及時給予回應可讓感情立即得到升溫；今天在網路上能買到稱心如意的東西；閒暇之時多看專業書籍，對你今日的工作會很有幫助。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
處女座
多聽聽他的聲音。
整體運：★★★★☆
容易因為戀人漏接了你的電話，心存猜忌為此而生悶氣，不妨聽對方的解釋再下斷定；今天是維護與主導同事間關係的好時機，把好東西與大家分享最能收買人心；今天與長輩聊天易有所收穫。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
天秤座
快樂伴你左右。
整體運：★★★☆☆
今天感覺很甜蜜，他顯得非常遷就你，還會處處替你著想，不過持續這種甜蜜的最佳方法還是要給對方同樣的禮遇哦！不是十拿九穩的投資不可輕易嘗試，以免造成一著不慎而滿盤皆輸的結果；心情舒暢，連人也精神提振了許多。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
天蠍座
善用你的好人緣，能結識不少新朋友。
整體運：★★★☆☆
展現開朗活潑的一面，受到眾人的歡迎，加入群體中，能與不同領域的人交談甚歡。交朋友無所謂，但與異性之間還是要保持距離，小心惹來爛桃花。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
射手座
心情舒暢，在平淡中體會快樂。
整體運：★★★★☆
今天有得到原本不抱希望的金錢回報，存款指數向上攀升。股市或房地產方面的投資是很不錯的選擇。早、晚可去公園散步，呼吸清新的空氣，感受美麗的風光，你會感到神清氣爽，無比暢快。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
摩羯座
心情不錯，頭腦較清晰。
整體運：★★★★☆
今天可與另一半進行互動，生活再忙碌也不能放棄與對方的交流，小心感情會逐漸生疏。財運上表現正常，你穩健的表現讓投資計畫進行得順順利利。靈感欠缺的時候可聽聽輕音樂，轉換一下思維，效果不錯。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
散播快樂，樂於助人。
整體運：★★★★★
今天時間比較充裕的話可以去周圍的書店轉轉，買一本專業書看看，還會有意想不到的艷遇等著你。多留意今天的財經消息，敏銳的頭腦能幫你找到不錯的機會，做好投資計畫就趕快行動吧！
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
雙魚座
用心生活，把握良機。
整體運：★★★★★
想要好好玩樂，但中途生變的機率高，如碰到空降任務、急需加班等，不過，你多能隨機應變，出色完成。今天對求職者特別有利，有機會被伯樂相中，獲得意料之外的好職位。愛情較平順，感覺安穩。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★☆
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