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3月9日星座運勢 金牛工作有倦怠感 巨蟹宜把握金錢運

科技紫微網

牡羊座

愛情來了就順水推舟。

整體運：★★★☆☆

今天工作上的失誤較多，需冷靜應對才能讓你挽回損失，如此能使大家對你刮目相看。抽出時間與戀人約會，能感受到對方濃濃的深情。財運很旺，可望贏得不錯的投資機會。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

金牛座

顯得有些慵懶，行動力不足。

整體運：★★☆☆☆

工作辛苦在所難免，為緩解壓力而把時間拉得過長，這樣反而有偷懶的嫌疑，小心被上司盯上！資金有了一定的積累程度，趁著頗好的財運，去投資市場轉轉，會有所收獲。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

心平氣和才能解決問題。

整體運：★★★★☆

感情生活中雖有爭吵，但過後雙方又能即時發現自己的錯誤，矛盾得以漸漸平息，感情更加濃烈。不必為投資苦惱，將積蓄分散支配，讓自己頗為省心省力。閒暇時看看報章雜誌，是不錯的學習方法，可掌握更多的資訊。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

對金錢的敏銳度顯然較高，把握得好將會有不錯的進帳。

整體運：★★★☆☆

今日工作需要多與他人合作才能更順利，單打獨鬥會讓你四處碰壁。財運佳，出門在外多留意路邊的廣告、海報告示，易在不經意間獲得商機。愛情方面，單身者有機會因親友介紹而結識不錯的異性朋友。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★★☆

獅子座

寬容更能顯示出你的魅力。

整體運：★★☆☆☆

把問題細節化反而激化矛盾，大而化之對已婚者而言才是好方法；備受爭議的理財方法經你的驗證會得到不錯的評價，且頗適用於你；今天的你倍受冷落，對他人多一些信任，則同樣能獲得他人的信任。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

處女座

與伴侶結合能讓精神愉悅。

整體運：★★★★★

今天性慾會比較強烈，身體狀態也挺不錯，激情的床上運動會讓你和伴侶得到身心的滿足；高昂的情緒讓你面對工作的各種挑戰時，均能保持積極的心態；財運的旺盛讓你在投資上不再顯得綁手綁腳，局勢一片光明。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★★

天秤座

既然相愛，就別輕易動搖。

整體運：★☆☆☆☆

即使戀情遭受家人反對，面對兩難的選擇，也別輕言放棄，只要堅持總有得到父母祝福的那天。心思難以放在事業上，工作無所進展，可要認真才是，以免被老闆揪到小辮子。財運方面必需花時間來處理，投資環境讓你覺得煩惱，審慎才是王道。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

天蠍座

上進心強烈，對事物充滿好奇心。

整體運：★★★★☆

若想感情進一步升溫，為另一半製造一些驚喜是不錯的選擇。事業運走強，創意的點子實際運用時，易產生意想不到的出色效果。財運高漲，理財上用一套與眾不同的方案，也是帶來好運的方式。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

射手座

失去的，不一定是最珍貴的。

整體運：★★★☆☆

失戀者的傷痛久久難以平復，今天更會因朋友不經意的話而引發失落感。理財得到親友的支持，並在財運低潮期獲得他們的幫助。工作中遭遇的困境，會在關鍵時刻呈現峰迴路轉之勢，雖有損失卻不失重頭來過的機會。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

應避免和對手直接硬拚。

整體運：★★★☆☆

對愛情有著強烈的渴望，牢記欲速則不達，好時機還需耐心等待。沉浸在過去的成功之中，面對現實的重重阻力擺在面前時，卻不敢付出行動。工作中會出現強勁的競爭對手，與之硬拚要小心難以成功。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

欲速則不達！

整體運：★★★★☆

運動神經較發達的人更能抓住異性的心，進一步發展的機率大大增強；放棄一板一眼的取財步調，熱衷於投資的人可率先突破獲利；工作上頗有超前意識，總習慣走在計劃的前面，因而頗得上司賞識。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

雙魚座

對挫折的承受能力有待加強。

整體運：★★☆☆☆

投資上容易判斷錯誤，導致虧損的局面，若能冷靜分析情勢及時抽身，可扭轉局勢，挽回經濟損失。事業運不佳，工作上有些小狀況發生，不可延誤處理，要有今日事今日畢的決心。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

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