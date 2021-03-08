3月8日星座運勢 雙子財運最佳 處女感情升溫

牡羊座

多參加社團活動。

整體運：★★★☆☆

人際關係頗為和諧，身邊將出現新的朋友，對方獨特的見解讓你受益良多；工作中，匆匆忙忙的行動容易讓簡單的事情複雜化，要慎重沉穩一點才行；而不期待的投資 在今天對你有所回報，心情大好的同時，也不要忘了與身邊人一起分享哦。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

金牛座

易獲得長輩照顧、鼓勵，士氣得到鼓舞。

整體運：★★★★☆

今天雖然會遇到一些困難，但多能獲得親人、長輩的幫助，貴人的指點讓你信心倍增，精神振奮，工作也變得更加順利。異性緣不錯，有朋友邀約別拒絕，在社交場合易與有緣人相遇。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙子座

今天頭腦清醒，情緒高亢。

整體運：★★★★★

有機會與心儀的對象共進晚餐，好好表現會有不錯的發展。財運佳，對生意人特別有利，若有合作方案或是需要尋找商機，請把握機會。工作表現還不錯，工作任務完成得相當順利，讓你有充足的空閒時間。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

優勝劣汰是自然之理。

整體運：★★☆☆☆

今天的正午便是你桃花最旺的時刻，與心儀的對象共進午餐，易得天時地利的好時機。將勤補拙，多研究投資之道，才可望突破低迷的財運。事業運偏低，如試圖改變職場生存規律者，嘗到的只會是失敗的惡果。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

有獨當一面的機會。

整體運：★★★☆☆

事業無需靠他人助力，一個人也能幹得虎虎生威，很有成就感；感情上有些自我矛盾，需要花不少時間去看清自己內心最真實的想法；學習者求知慾望強烈，不妨將視野放在新的探索領域。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

處女座

在曖昧的氣氛中，感情升溫。

整體運：★★★★☆

今天在工作中似乎缺少了方向感，制定一個確實可行的目標，相信成效會很容易看到。單身者會因為工作關係邂逅較優秀的異性，一個眼神、一個動作都將成就你將來的幸福。財運不佳，理性分析市場才會有轉機。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

愛情需借助開運物來開運！

整體運：★★☆☆☆

愛情運低迷，單身的美眉佩戴銀製耳環會有很好的助運功效。財運不佳，不宜購入彩券或股票 ，易有去無回。工作家庭兩頭忙，顯得很疲勞，幸而家人很懂得體恤你的辛苦，使你感覺很溫暖。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★☆☆☆☆

天蠍座

投資缺乏激情。

整體運：★★★☆☆

與戀人間相處得很和諧，相互的依靠，會有種溫暖的感覺；工作量有所減少，讓你工作起來倍感輕鬆；但今天你投資的想法不夠強烈，缺乏積極性，不如乾脆按兵不動、養精蓄銳，為往後的投資做好準備。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

今天犯小人，與人相處要多留些心眼。

整體運：★★☆☆☆

一些小的失誤會讓別有用心的人加以利用，中傷你和另一半之間的感情，不要任其發展下去，會對你們辛苦建立起來的感情產生很壞的影響。今天多閱讀有關職場策略的書籍，對今後工作大有好處。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

忽冷忽熱地對待感情是很不利的。

整體運：★☆☆☆☆

要改變對戀人的態度，不然你那令人捉摸不透的言行會讓對方沒有安全感。對方有什麼地方令你不痛快，與其生悶氣不如委婉地說出你的感受。受感情困擾，對工作都有點無精打采，好像戰敗的鬥雞，不可太過情緒化哦！

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

水瓶座

衝動和率性是一體兩面。

整體運：★★★☆☆

從事翻譯工作的人，今天有機會邂逅異域桃花，新鮮感易讓你失去理智，切忌忽視現實問題。工作中容易因衝動而冒犯到同事，但你的坦誠又會讓對方很快原諒你。財運不錯，跟風投資也會獲得盈利機會。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

雙魚座

關心家人，才能更了解彼此的想法。

整體運：★★★★☆

另一半對你的不滿，極易累積到今日爆發出來；對他好一點，澆熄他心中的怒火。店面經營者，可望在今天下午3時至5時迎來銷售高峰。上班族工作缺乏激情，一切維持常態，難有大進展。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★★

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