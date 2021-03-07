3月7日星座運勢 牡羊、雙魚 投資運旺盛
牡羊座
三思而後行讓你大有收穫。
整體運：★★★★★
投資時在獲取專業知識和相關訊息後，進行科學的分析與正確的決策，能獲取不少的利益；單身者桃花紛紛飛，有機會接觸到有社會地位的成功異性；增加體能上的活動，對於消除疲勞和身心健康都很有益處。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
金牛座
穿著打扮與眾不同，能提升桃花運。
整體運：★★★★☆
裝扮上穿出個人的品味與個性，就能吸引眾人的目光。單身者參加團體聚會，會有不少異性主動接近你，把握好機會就有希望獲得良緣。閒暇之餘可以翻翻時尚的雜誌，了解一些當今流行的服飾，會有不少參考價值。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
雙子座
適合與家人一起娛樂。
整體運：★★★★☆
小別勝新婚，短暫的離別不但絲毫未減少你們的恩愛，反而更加深了感情。財運平平，商場中琳琅滿目的首飾，女性朋友可要經得起誘惑，荷包才不至於乾癟。找到適合自己的理財方法，收穫就能看得見。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★★
財運：★★★☆☆
巨蟹座
與家人的互動良好。
整體運：★★★★★
今天適宜和朋友家人到郊外野餐，不僅能換來好心情還可交到好運；從事創作的人，還可以從大自然中獲取靈感，思維豁然開朗，文思泉湧；財務出現問題者，可將經濟上的困難之處告訴家人，易獲得物質援助。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★★
獅子座
吃喝玩樂機會多，易引起腸胃不適。
整體運：★★★☆☆
約會、應酬是今天的主調，朋友相聚不亦樂乎，也讓你大飽了口福，不過，嘴巴過癮了，胃卻要受折騰，隨身攜帶幫助消化的藥物是明智之舉。感情會有小小波動，多是因為親信旁人的讒言，不信任另一半所造成。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
處女座
遇到棘手的事情，不要過於煩惱，讓時間慢慢去化解。
整體運：★★★☆☆
費盡心力也沒能做好，有時是因為鑽入牛角尖而不自知！冷靜下來後，從另外的角度來進行分析，反而更易走出迷霧。盡量減少獨處的時間，多與熟悉的人互動，會有不錯的異性緣，單身者要把握好機會。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★★☆
天秤座
心情愉悅，在你眼裡一切都顯得美好。
整體運：★★★★★
情緒極佳，能盡享親友間交流與共處之無窮樂趣；今天你似乎如一座財物豐富的「寶藏」，讓情人不時獲得挖到寶貝的意外驚喜；錢財上要做好規劃，可望獲得意想不到的財運。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★★
天蠍座
心情愉快，對金錢的敏銳度高。
整體運：★★★☆☆
今天多出門走動會有好運降臨，宅男宅女則易錯過良機。單身者多留意穿著打扮，到熱鬧的場合主動與異性接觸，可提升戀愛運。財運佳，下午有機會獲得不錯的商機，有利規劃、投資。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★★☆
射手座
親情是你堅實的後盾。
整體運：★★★☆☆
偶有事態無法掌控的無力感，家人、伴侶熱切的關懷會增強你的信心；不要在意在異性面前表現得不好，自然的你才更有親和力；小心分辨來自朋友的訊息，以免被流言蜚語所誤導而使錢財無辜受損。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
摩羯座
運勢旺盛，及時把握別錯過。
整體運：★★★★☆
桃花旺盛，有心儀的對象就趕快行動，膽大心細、臉皮厚是成功的關鍵。收益有明顯的增長，來自多方面的盈利讓人羨慕不已。精神緊張時喝杯咖啡，可以舒緩神經。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
水瓶座
發展態勢良好，生活中會小有驚喜。
整體運：★★★☆☆
敏感的一面突顯，非常在意另一半的一言一行，稍有不合你意會引起你的不悅，學會收斂情緒，小心愛情悄悄遠離。花錢慾望強烈，支出較多，甚至會買回一堆無用的東西，造成浪費。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
雙魚座
愛美之心人皆有之。
整體運：★★★★★
財富的形勢大好，對投資訊息的提前掌握能讓你搶占先機，獲取的收益豐厚；戀愛中的人對於比戀人更有魅力的異性，會產生一些嚮往，但卻不會因此而變心；有時間陪家人去散散步吧，你會體會到安詳和安心。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★★
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