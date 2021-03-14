3/14-3/20星座運勢 摩羯座／事業豐收 水瓶座／運勢順意

牡羊座

總運指數 ：★★☆☆☆

本周你會渴望平淡的生活，因為在混亂無緒與奔波的雙重夾擊下，你漸漸感到有些吃不消。家中溫暖的床將成為讓你感到最為舒適與不願離開的地方。

幸運色彩：石榴紅

速配星座：天秤座

貴人星座：水瓶座

金牛座

總運指數：★★★☆☆

這一周你會獲得幸運之神的一些力量，讓你在難關面前也能勇往直前，哪怕單憑你一人之力無法應對，也會出現實力雄厚的小夥伴替你擋槍。

幸運色彩：丁香紫

速配星座：獅子座

貴人星座：射手座

雙子座

總運指數：★★★★☆

幸運之神會在這周賜予你神力，相信自己就有能力把事情做好，不過凡事還是得按照規章進行，一旦走錯了路，什麼努力都白搭。

幸運色彩：草地綠

速配星座：牡羊座

貴人星座：金牛座

巨蟹座

總運指數：★★★☆☆

本周會有陌生的來電打破你寧靜的生活，有驚喜但也要小心背後的秘密。那些好似天上掉餡餅的中獎訊息切勿相信，老同學的突然來電也不會只是敘敘舊這麼簡單。

幸運色彩：琥珀橙

速配星座：獅子座

貴人星座：摩羯座

獅子座

總運指數：★★☆☆☆

本周你會患上拖延的毛病，總是用遲到、延期、猶猶豫豫去考驗他人的耐性，往往結局不樂甚至慘痛。你需要加強時間觀念，不給自己磨蹭的理由。

幸運色彩：梅子青

速配星座：巨蟹座

貴人星座：處女座

處女座

總運指數：★★★★☆

戀情將得到了家人的理解與支持；工作上你的一些想法得不到上司的理解，需要用成效證明自己；理財需謹慎，不可輕信那些理財產品。

幸運色彩：海軍藍

速配星座：金牛座

貴人星座：水瓶座

天秤座

總運指數：★★☆☆☆

本周你既不能成為大力水手，也別想當變形金剛。當朋友、同事對你有所求，你大可不必照單全收，那些耗時耗力的重任應該委婉推掉，以免自己不堪重負。

幸運色彩：月光藍

速配星座：雙子座

貴人星座：天秤座

天蠍座

總運指數：★★★☆☆

如果想修復一段戀情或一段友情，這將是最為適合的一個星期。與對方面對面溝通，彼此心中的疙瘩很快就能夠解決。

幸運色彩：翡翠綠

速配星座：處女座

貴人星座：射手座

射手座

總運指數：★☆☆☆☆

缺乏熱情的一周，不管是面對愛情還是事業你都有些提不起勁，生活進入渾渾噩噩的節奏。需要多給自己加油打氣，才能增添一些向前的動力。

幸運色彩：玳瑁棕

速配星座：天蠍座

貴人星座：射手座

摩羯座

總運指數：★★★★★

本周你能有足夠的精力同時投入在事業與愛情當中，只要野心不是太大，甚至可望實現愛情事業雙豐收。

幸運色彩：瑪瑙黑

速配星座：射手座

貴人星座：摩羯座

水瓶座

總運指數：★★★★☆

整體運勢順意，尤其在愛情和財運方面都很順你的心，戀人對你也比較包容，讓你內心感到很溫暖；工作上會有不公平的事情發生，需淡然處之。

幸運色彩：丁香紫

速配星座：金牛座

貴人星座：天蠍座

雙魚座

總運指數：★★★☆☆

生活中會遇到一些小狀況，它們就像趕路時遇到的攔路石頭，輕輕把它搬開，便能繼續前進。所以當你遇到這些小麻煩，只需一笑而過就好。

幸運色彩：羊毛白

速配星座：金牛座

貴人星座：水瓶座

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