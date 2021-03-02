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3月2日星座運勢 金牛愛情運大開 獅子宜解開誤會

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牡羊座

機會要靠自己爭取。

整體運：★★☆☆☆

單身貴族在健身房或圖書館易遇到不錯的異性，若能主動一點，深入發展的機率極高；購物時極易受到他人的影響，做出錯誤的購買行為；思維禁錮在自己狹小的圈子中，不宜進行策劃、設計工作。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

金牛座

不畏懼失去，才易有所得。

整體運：★★★★☆

愛情運勢達到最高點，你喜歡的對象其實也在關注你。記住：放下不快樂，才能在生活中重新找到快樂！失去學習興趣的學生，在老師及同學的幫助下，有了重新認識自己的機會，繼而再次燃起希望。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

煩心事較多，難以平復心情。

整體運：★★☆☆☆

感情上會有一些小摩擦，讓你難以開懷，應把心思從感情上移開。工作上受到外界因素影響有點分心，多提醒自己，以免無法保證工作進度。財運不佳，會受到一些不好訊息的蠱惑，干擾你的判斷，不要理會小道消息。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

顯得粗心，有遺失錢財的傾向。

整體運：★★★☆☆

今天要多留意生活細節，粗心大意會讓你損失一些貴重的東西，事後再後悔也不能亡羊補牢。工作上能抓住大方向，很有計劃原則，容易有收成，若能在細節處多留心，會有更好的成績。戀愛運較弱，宜等待時機。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

冤家宜解不宜結。

整體運：★★★★★

陪伴侶去探訪父母，他會感動你的這份孝心；與婆婆或岳父母有過結或誤會的人，今天可與他們開誠布公地談談，帶上你的誠意和耐心，沒有解不開的結；有新項目、新產品洽談業務的人，憑藉靈活應變能力和充足準備，容易拿下訂單。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

處女座

人際關係上避免加入傳播八卦消息的行列。

整體運：★☆☆☆☆

特別不要在背地裡議論他人的是非，容易陷入口舌紛爭之中。面對新任務的挑戰不夠熱情，單憑經驗很難有進展。去書店看看，買點專業書籍，給自己充充電。氣溫的變化較大，稍微不留神，就易感冒。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

天秤座

世上無難事，只怕有心人。

整體運：★★☆☆☆

情感波動較明顯，易因生活瑣事而與伴侶起爭執，不懂站在對方的立場思考，矛盾將難得調和。財運頗好，與人合作生意者易有不錯的收效。事業運欠佳，但仍存在轉機，付出加倍的努力，終能有所收獲。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

人際關係和諧，外在助力強。

整體運：★★★★☆

今天會有被人簇擁的優越感，平時不喜歡親近你的人也很樂意與你接觸，讓你受寵若驚。千萬別飄飄然，冷靜下來好好利用人脈，工作會比預計的更順利。財運頗優，先前的投資計劃可在今天落實。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

射手座

付出總會有所回報。

整體運：★★★☆☆

愛情際遇較差，心情低落，戀人們易因小事而大動干戈。小錢不出大錢不入，別只顧心疼自己所付出的，其實收穫的也並不少。從事行政工作的人不妨放開手腳大膽表現自己，今天可是難得的好機會。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

普普通通的一天，大可趁機調整生活節奏。

整體運：★★★☆☆

今天精神不錯，工作認真仔細，挑出許多小錯誤，得到上司的表揚。感情方面可以約上另一半，一起漫步於小溪邊或是林蔭大道增添兩人的感情。閒暇的時候可以在家聽聽鋼琴曲，陶冶情操的同時，還能思索一下今後的生活方式。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

珍惜與家人團聚的時間。

整體運：★★★★☆

對剛開始的新戀情十分憧憬，雙方都能沉浸在綺麗的幻想中；財運達到最理想的狀態，不如將決策權交到值得信任的夥伴手中，必可輕鬆得財；工作上太過內斂，就會失去許多機遇。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★★

雙魚座

努力展現自我。

整體運：★★★☆☆

有人正注視著你的表現，有什麼才藝盡量搬出來吧，會為你的愛情加分哦；除了做好準備工作外，如果能活用電話、傳真，將會使你對外洽談成功的機率大增；積極發表自己的意見會讓你成為派對中的焦點。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

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