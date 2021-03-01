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3月1日星座運勢 獅子好運連連 水瓶求職順利

科技紫微網

牡羊座

很有衝勁，積極進取。

整體運：★★★★☆

今天在工作上很有成就感，自己的構想得到老闆的肯定，獲得同事羨慕的眼光。單身者的信心不是很足，宜多與異性交流，培養自己的自信心，有助於覓到桃花。偏財運不錯，抽獎、樂透等都可以試試，會有意外收穫。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

金牛座

管住自己的嘴，最好還能管管朋友的嘴哦！

整體運：★★★☆☆

今天的愛情較平淡，最好能穿得鮮亮一點，這樣才益於招到不錯的桃花；難得貴人相助，投資太急進易遭遇連帶損失，破財且勞神；易遇到小心眼的合作夥伴，對方的挖苦會讓你很不是滋味。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙子座

你選擇快樂，你就會快樂。

整體運：★★★☆☆

今天容易受情緒的影響而莫名鬱悶，其實快樂是一種選擇，你選擇快樂你便會快樂。裝扮新潮的美眉今天會有邂逅桃花的機緣，加強自身的涵養和內在會讓你更具魅力。有車一族今天不妨出去兜兜風，會遇上工作機緣。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

適合開闊視野。

整體運：★★☆☆☆

在愛情面前略顯遲鈍，這樣很容易錯過眼前的緣分哦！目光放得更遠些，其實投資機遇就在前面一點點；學生族今天可去戶外走走，會在他人身上學到課本中沒有的知識，且對你的學習頗有助益。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

人際關係融洽，有機會結識新朋友。

整體運：★★★★☆

今天心情愉快，親和力突顯，適合拓展人脈。約三五好友相聚，既能增進感情，又能經朋友介紹而結識新朋友，何樂而不為呢？求職者得到親友的幫助，有機會謀得一份不錯的工作。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

處女座

急於表現、愛出風頭易適得其反。

整體運：★★★☆☆

逞強好勝會惹來一堆麻煩事。對於超出自己能力範圍外的事情要懂得拒絕，為了愛面子逞強，結果會是忙得焦頭爛額還辦不好事情。面對愛好賭博的朋友，最好離對方遠一些，將錢財借給對方，就要做好有去無回的心理準備。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

天秤座

求財慾望強烈，進財機會頗多。

整體運：★★★★☆

與人合作的方案進展順利，今天也能看到不錯的成效。求財心切，能在第一時間發現商機，會有不錯的進帳；不過，對小道消息別輕信，貿然投入會讓你損失一筆不小的錢財。在感情上不太積極，進展較慢。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

天蠍座

放下心中的包袱。

整體運：★★☆☆☆

同家人或伴侶相處的機會不少，感情有所升溫，幸福感也油然而生；與長輩多些溝通，易有所收獲；想到枯燥的工作會讓你感到苦惱，不妨想些開心的事，拋開所有的煩惱。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

肯定自己才會讓你戰勝困難。

整體運：★☆☆☆☆

事業壓力比較大，自我吹噓、自我讚美會讓你保持自我良好的感覺；有心儀對象者易因對方的良好條件而產生自卑心理，應相信自己配得上他，才有機會配上他；不管你的成績怎樣，有機會表現就應抓住，畏畏縮縮只會讓老師和同學忽略你。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

摩羯座

對待身邊的人應真心。

整體運：★★☆☆☆

戀人向你提出一些要求，你對他的否決，極易引起他的不滿，最好考量之後再給出答覆；今天進財缺乏動力，積極請教他人，投資更能命中目標；學生族今天晚上9點到11點這段時間的記憶力較強，可進行英語等文科類的學習。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

機會頗多，宜善加把握。

整體運：★★★★★

想要好好玩樂，但中途生變的機率高，比如碰到空降的任務、臨時加班等事，不過，你多能隨機應變，完成得十分出色。今天對求職者特別有利，有機會被伯樂相中，獲得意料之外的好職位。愛情較平淡，但感覺安穩。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

雙魚座

想像力豐富，增強行動力。

整體運：★★★☆☆

對愛情產生新的認識，面對感情問題能夠正確對待，有利於日後感情的發展；心中的想法不妨在會議中說出來，你的觀點會受到大家的重視；因學習需要，會把錢花在學習用品上。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

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