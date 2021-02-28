2月28日星座運勢 金牛可向外求財、射手感情得決斷

牡羊座

悠閒自在的一天，有機會大飽口福。

整體運：★★★★★

很適合與戀人約會，不論是攜手漫步，還是到遊樂場玩刺激的遊戲，都能感受到彼此濃烈的愛。胃口特別好，在吃喝玩樂中結識新朋友。今天對求職者特別有利，有機會在休閒中遇到伯樂。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

金牛座

錢財在外，多向外活動可拓展財源。

整體運：★★★☆☆

顯得慵懶，有好吃懶做的傾向，待在家裡易與另一半起衝突，家中難得安寧。出門走動走動，瞭解市場訊息，會讓你有意外收穫，有機會從一句不起眼的廣告詞中獲得商機。晚上有機會與好友聚會，獲得各種資訊。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

雙子座

運勢平順，有利展現才華。

整體運：★★★☆☆

今日可運用口才上的優勢，以及忍耐力充分表現自己，多半會獲得好評。頭腦靈活、反應敏捷，對新事物接受度強，適合承接新任務。而財運方面，必要的花費別吝嗇，支出一分可獲得三分。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

抱持著一定要超前進度的理念來行動，將帶來很大的幫助。

整體運：★★★★☆

單身者的戀愛運有種原地打轉的感覺，想要出擊卻又不願邁出第一步，找朋友聊聊可得到解決辦法；直覺敏銳，對股票 市場的數據變化有種很強的感應，今天宜入股市；即便是與同事或朋友的閒聊也能得到不錯的建議。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

獅子座

擁有幸福的負擔。

整體運：★★★☆☆

看著伴侶臉上洋溢著幸福，你會覺得為他付出再多也值得；今天的財運可沒來得及眷顧你，與親戚朋友聚會時可別上牌桌哦，不然有漏財的危險；有時間多陪陪父母，讓他們享享天倫之樂。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

處女座

運勢一般，多了幾分和氣，少了幾分刻板。

整體運：★★★☆☆

愛情上心思敏感度增加，獨處時易覺得寂寞無聊，情緒不定易受他人影響。財運一般，錢財上沒有什麼特別的進出。閒暇時可外出購物，多走走看看，認真比較就能發掘到價廉物美的實用商品。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

嘗試也能有所收穫，切忌一昧守候。

整體運：★★★☆☆

愛情正值春天，找個好時機向心儀的對象傾訴自己的情感，成功指數 極高哦！非常注意自己的消費習慣，且對家人亦有一定的要求，能從多方面節省開支。興趣減退，討厭被人束縛的感覺，覺得渾身不自在。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

在壓力中成長。

整體運：★★★☆☆

交易場所會讓你的運勢降低，想要有所行動者最好避過今天；學習者面臨對手競爭，雖有壓力卻也激發了鬥志，表現很是不俗；美食會成為照亮心情的點睛之筆，約上三五好友一起好好吃一頓吧。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

射手座

切忌含糊其辭，以免發生誤解。

整體運：★★★★☆

愛與被愛要做出果斷的選擇，單身女性不可腳踏兩條船，莫陷入情感誤區。購物運不錯，可以買到不少經濟又實惠的精美家居用品，會令你心情開懷，笑臉盈盈。今天也是出遊的好日子，沿途的美麗風景盡收眼底。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

摩羯座

開心、團圓的一天。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的男女如覺得時機成熟可把對方帶回家讓父母看看，這樣會使感情得到一定的鞏固；全家人聚在一起吃頓飯，有助於增強家人間的感情；餐飲業的工作人員會比較忙碌。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

水瓶座

享樂的一天。

整體運：★★★★☆

今日你很有自信，散發出一種獨特的魅力，對異性特別有吸引力，單身者參加聚會可望獲得愛情；休閒娛樂方面的花費將占據你大部分的開支；從事服務行業的人要注意對待顧客的態度，不要把私人的情緒帶到工作中。

愛情運：★★★★★

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

小心因感性多情帶來的困擾。

整體運：★★★☆☆

此日感情順遂，尤其午後更是魅力無法抵擋，但需謹防陷入多角戀情；個人財政狀況有些吃緊，昔日盲目投資 的後果開始顯現；陶藝館是很不錯的休閒場地，泥土的芬芳足以驅趕你的疲憊。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

【延伸閱讀】

●上升星座看未來？星座命盤免費算

●塔羅神占，你的戀情開花結果？





