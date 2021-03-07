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3/7-3/13星座運勢 雙子座／高度緊張 巨蟹座／笑口常開

科技紫微網

牡羊座

總運指數：★★★☆☆

這是展開新篇章的一周。只有將那些舊情人、陳舊回憶拋諸腦後，你才能做到真正的重新開

始，並在新的領域、新環境中結識好運。

幸運色彩：梅子青

速配星座：射手座

貴人星座：摩羯座

金牛座

總運指數：★★★★★

自信滿滿的一周，做什麼都感覺游刃有餘，許多事情你都不用費吹灰之力便能處理得漂漂亮

亮，讓你頗有成就感。

幸運色彩：月亮石銀

速配星座：雙子座

貴人星座：射手座

雙子座

總運指數：★★☆☆☆

本周你的情緒時常處於高度緊張的狀態，以致於遇到瑣碎的小事也會焦躁不安，感覺什麼事

都做不好。其實你只要把結果看淡一點，就能夠以平常心應對。

幸運色彩：豬肝紫

幸運數字：9

速配星座：天秤座

貴人星座：雙魚座

巨蟹座

總運指數：★★★★☆

積極樂觀的心態將會帶給你笑口常開的一周，即使偶爾遇到不愉快，也能很快釋懷。有開心

的事情不妨與好朋友分享，讓快樂傳播開來。

幸運色彩：美橙黃

速配星座：牡羊座

貴人星座：射手座

獅子座

總運指數：★☆☆☆☆

本周你的理性逐漸被慾望吞噬，你越想得到某件東西，就會越沒有理智，而且最後你還會發

現那樣東西離你越來越遠。

幸運色彩：玳瑁棕

速配星座：天秤座

貴人星座：射手座

處女座

總運指數：★★★☆☆

你有許多值得稱讚的長處，在本周你也會因為善良和聰慧得到不少的讚揚。但你要小心，有

些嫉妒心強的人會在給你一顆糖果後再向你放暗器。

幸運色彩：馬鞍棕

速配星座：金牛座

貴人星座：天秤座

天秤座

總運指數：★★★★☆

本周工作學習、休閒娛樂的時間能得到很好的規畫，忙碌之餘也有機會享受悠閒的時光，最

終可實現工作娛樂都兼顧。

幸運色彩：玳瑁棕

速配星座：牡羊座

貴人星座：處女座

天蠍座

總運指數：★★★★★

情緒高漲，出門很容易遇到喜事。外出參加聚會的機會增多，三五個好友聚在一起，還能吸

收更多的好運與歡樂。

幸運色彩：森林綠

速配星座：天蠍座

貴人星座：射手座

射手座

總運指數：★★☆☆☆

有些事情你剛逐漸適應，卻因為生活或工作需求而要再度改變，這讓你有種被抽空的感覺。

可見本周你更需要適應的不是新事物，而是接納各種變化。

幸運色彩：森林綠

速配星座：天秤座

貴人星座：射手座

摩羯座

總運指數：★★★★☆

理性與感性並存的一周，在愛情裡面可以多展現自己感性的一面，能深得異性好感；在工作

中則應理性為上，才能讓事務順利展開。

幸運色彩：秋葵綠

速配星座：雙子座

貴人星座：天蠍座

水瓶座

總運指數：★★★☆☆

這個星期運勢平平，你的愛情進行曲有點卡帶，存在於你們之間的心結應先打開；努力工作

就會有收穫，你的財富也會因為不斷累積。

幸運色彩：生態綠

速配星座：牡羊座

貴人星座：金牛座

雙魚座

總運指數：★★☆☆☆

本周你非常需要多長個心眼，否則被人賣了還開心的替人數錢。切勿憑長相來評價一個人的

好壞，越是嘴巴抹了蜜的人你越要小心，對方不是騙你的感情就是騙你的錢。

幸運色彩：酸橙綠

速配星座：牡羊座

貴人星座：天蠍座



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指數

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