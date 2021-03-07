農曆二月生肖運勢 馬 吉凶參半 豬 創意特佳

(圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

鼠

好運指數 ★★★

事業運挺不錯，不過容易遇到小人，不妨多關心職場夥伴，用愛化解阻礙！投資 理財的眼光比較好，容易發現不錯的項目，大膽投入會得到收益。

紅鸞星動的月份，有機會擺脫孤寂，無論單身或有伴，本月不妨多約三五好友聚聚，朋友們是你的愛情貴人！

牛

好運指數★

事業人際關係下滑，保持禮貌、別老是盛氣凌人，否則容易產生磨擦。會有差旅或是交通方面的支出，做好貨比三家的準備，儘量能省則省。

愛情運勢低迷的一個月，相處易有摩擦，可千萬別得理不饒人，也勿逞口舌之快，僵持不下對誰都不好。

虎

好運指數★★★

職場運勢雖有提升，行事手到擒來，讓你頗有自信，但是不要過於衝動或太自我，以免因小事而起爭執，傷了和氣。工作上突出的表現，可以讓你收獲很多，職場上齊心合作，和氣就能生財！

戀愛是盲目的，可別因為別人小小的舉動就心動，要多觀察對方的為人。

兔

好運指數★★

整體運勢不彰，心情也受影響，較為我行我素，提醒你要多留意團隊合作，工作才有進展。財星加持，賺錢將會比以往更加輕鬆順利，過程中只要付出就會得到回報。

感情方面多為露水桃花，應多些時間相處、更深地了解後再決定開啟戀情。

龍

好運指數★★

運勢不順，容易因健康狀況影響精神力，平時就要養護身體，尤其運動不可少，更要規律作息。家庭開支多使你焦頭爛額，要與家人齊心協力合理規畫錢財，開源節流。

單身者感情感覺晦暗不明，不可作過分憧憬；有伴者要多體諒和包容伴侶。

蛇

好運指數★★★

想要突破工作現況，就需要合理的規畫和評估，盡可能拋棄不切實際的想法，才能讓事業走穩。有風險的錢最好不去碰，賺錢這件事情不能著急，慢慢來會更加的踏實。

愛情運差，常因脾氣一來而蹦出許多不合理的要求，讓關係越來越緊張。

馬

好運指數★★★★

事業運吉凶參半的一個月，雖有貴人來助，自身仍要謹言慎行，可以防止在遇到困難時，他人又落井下石。財運回升，會因為貴人關照而得利，但過程易有波折和是非，需謹言慎行。

戀愛運佳，容易遇到形象氣質佳、會關心人的對象，彼此能相互看對眼。

羊

好運指數★★★★

事業發展遇強則強，雖會碰到較強的競爭對手、壓力漸增，不過卻也激發你的潛力，不失為突破的機會。進帳收入還不賴，不過花錢也挺大方慷慨，可別闊手闊氣的當起過路財神。

感情方面容易出現競爭者，可要用盡心思取悅另一半，否則地位不保。

猴

好運指數★★★★★

頗富靈感的月份，工作上能想到一些新奇的點子，嘗試運用到的業務中，易速見成效。理財心態優，能客觀看待市場動態，易因分析得當而獲利豐厚。

家是你最好的避風港，感覺身心疲憊時，不妨與另一半安排輕鬆的約會。

雞

好運指數★

運勢不彰，別老想著拍上司馬屁、或示好求榮，與其動歪腦筋，不如老老實實做事才最實在。為排解壓力而不惜揮金如土的月份，還是要掂掂自己斤兩，量力而為。

感情易有誤會紛爭，需要彼此多溝通交流，相互理解包容。

狗

好運指數★★★★

這個月創意特佳，而工作能力亦強！要即時把握時機，但必須步步踏實，不可投機行事，以免因急於求成而失足。財運雖然略有起色，但仍非投資或創業的良好時機。

感情運佳，想要表白得抓緊機會，創造浪漫的環境示愛將有助進展。

豬

好運指數★★★★

工作能力及創意特佳，處事得心應手！但是需對日後發展方向和走勢要心中有數，充分考慮以後再做選擇。財運平穩，倘若不胡亂花費，不須為錢財擔憂！

感情運不佳，容易發生口角和矛盾增多，情感出現裂痕。

(此文取材自「2021牛轉錢坤開運農民曆」)