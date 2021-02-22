2月22日星座運勢 天秤意外驚喜 水瓶注意健康

牡羊座

做一些小改變，會讓人有耳目一新的感覺。

整體運：★★★☆☆

桃花運較差，單身者把一成不變的造型轉變一下，就能吸引異性的接近，愛情運會有所提升。單調而枯燥的工作容易使人產生厭倦感，何不嘗試新的工作方法，新奇的感覺可大大挑起你的積極心！

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

金牛座

內心較充實，心情愉快。

整體運：★★★★☆

今天會碰到志趣相投的異性，有機會共同探討人生，惺惺相惜的感覺讓彼此都能體會到甜蜜浪漫的滋味。工作時與同事配合有默契，能出色完成各項工作任務。財運一般，可多關注財經方面的新聞，有助於提升自己的判斷力。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙子座

情緒略有起伏。

整體運：★★★☆☆

愛情運較弱，付出難以得到相應的回報，充滿失落感，耐心一點，一切將變得很好；工作上略有成就得意忘形，但要切記莫把你的快樂建立在別人的痛苦之上；財運很旺，對市場的波動很敏感，能夠很好的躲避風險。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

巨蟹座

生意人的財運較好，多留意市場行情。

整體運：★★★★☆

戀愛中的人與另一半相處，多聊聊對未來的打算，兩個人的心會貼得更近，濃情蜜意在不知不覺中彌漫開來。從商的人把握好客源，賺錢的機會自然不會少。有時間多學習市場行銷方面的知識，對擴大發展有助益。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

獅子座

不用太在意別人說的話。

整體運：★★☆☆☆

今天和異性溝通起來特別順暢，之前的誤會可以趁此機會解除。投資 上單靠你一個人的力量顯得微薄，不妨找個合適的夥伴，會有不錯的收效。不必為同事的無心之語而耿耿於懷，為此影響了工作情緒就太不值了。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

處女座

別把自己的想法強加於人！

整體運：★★★★☆

對家人過度關心，會把自己的想法強加於人；事業運較為低沉，低調應對是恰當的選擇；財運火紅，對於深思熟慮後選擇的投資產品，可進行積極大膽的投入，獲利空間很大。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★★

天秤座

運氣佳，意外的驚喜將帶給你一整天的好心情。

整體運：★★★☆☆

會有朋友以各種藉口送禮物給你，或是在背後默默為你解決難題，讓你感動不已。已婚者與另一半易有小摩擦，但很快能和好如初，而且還有機會撮合好朋友的一段感情。工作效率高，有如神助。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

天蠍座

壓力過大，讓你的情緒有些低沉。

整體運：★★☆☆☆

今天情緒比較激動，為了雞毛蒜皮的小事情也能和伴侶吵上一架，應該檢討檢討了。財運方面看起來對自己有利的項目，其實很可能只是鏡花水月。今天會碰到些意外事件，造成錢財損失，出門在外盡量小心。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

煩心事多讓你心神不寧，容易發脾氣。

整體運：★☆☆☆☆

另一半會因為一些莫須有的原因跟你鬧彆扭，讓你有些莫名其妙。財運弱，不宜出門，小心破財之餘還容易讓身體受到損傷。如果覺得在家太悶的話不妨打開電腦玩玩遊戲，放鬆緊繃的神經。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

摩羯座

想推銷產品，先推銷自己。

整體運：★★★★★

愛情際遇不錯，身邊圍繞著的異性中，耿直而又帶點憨厚的對象與你特別有緣；行銷人員應懂得包裝自己，這樣比較容易讓客戶信賴而促成合作；注意工作應酬對身體健康的影響，吸菸、喝酒適度就好。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

水瓶座

抓緊機會的同時，還得注意自己的健康。

整體運：★★★☆☆

敞開心扉與另一半聊聊心事，會比你盲目猜測來得有效，今天就是個好時機。學生族的節省意識較淡薄，會有不少開支。工作者易表現出耐心的一面，令同事頗有親切感。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

雙魚座

注意事情的逆轉性。

整體運：★★☆☆☆

給他送個小禮物，讓對方明白你還非常在乎他；加大投資額度不見得有明顯的收效，反而還會影響你的投資效率；從事服務性行業的人表現機會特別多，因太過緊張而顯得有些吃力。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

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