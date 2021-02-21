我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2807萬 破49萬死

加州已接種700萬劑新冠疫苗 病例、住院數續降

2月21日星座運勢 水瓶好運降臨 雙子異性緣佳

科技紫微網

牡羊座

財運全面升級中。

整體運：★★★★★

今天可謂好運連連，愛情、投資兩得意，身邊的異性讓你斬獲頗豐；休閒運極佳，輕鬆玩樂的同時還會得到不錯的人緣；學生族的功課做得很上手，除了將老師交代的部分完成，還會有心主動補充新知識。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★★

金牛座

EQ頗高，有利交友。

整體運：★★★★★

利用節日邀請平日疏於聯絡的朋友來家中做客，可以了解一些對方近期的生活，增進雙方的交流，提升友誼。可以與友人一起去俱樂部打打保齡球，做做健身運動，當成是娛樂節目。節日有好的電影，去感受一下視覺帶來的刺激也不錯。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

雙子座

開朗的一天。

整體運：★★★☆☆

今天的異性緣特別好，跟異性很聊得來，也易受到異性的歡迎；心態很輕鬆，能夠放下學習和工作，盡情享受美好的生活；不要隨便誇下海口，否則易受人慫恿而要破財請客。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

巨蟹座

誤會渙然冰釋的一天。

整體運：★★★☆☆

今天會發現真相，解除對同事以往的誤解，不如好好交流，你們的關係更容易改觀並且深化哦；剛剛走進婚姻的戀人容易產生壓抑情緒，飽受生活的壓力，和對方共同商量對付眼前的問題才要緊；財運不佳，但資金周轉出現危機的時候又會得戀人相助。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

獅子座

相當愉悅的一天，各項事務都比較順利。

整體運：★★★★★

與伴侶和睦相處，兩人關係融洽。旺盛的財運和身邊貴人的指點，讓你能在虛擬市場上大有收穫。今天有時間可以邀約朋友共進晚餐，能得到很多不錯的訊息。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★★

處女座

溫馨的一天。

整體運：★★★★☆

親手為戀人準備一頓豐盛的晚餐，即便不是山珍海味，也會讓對方感到很溫暖；在同事空虛之時送出你的關愛，會讓對方感動不已；財運一般，今日的開支多為生活之用，不會造成經濟的負擔。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★☆☆

天秤座

脾氣易暴躁。

整體運：★★★★☆

對方的作為你稍感不如意，都會大肆的指責他，小心戰爭由此爆發；樂觀的態度去迎接挑戰，你會發現事情其實並沒有你想像的那麼難；今天將錢財交給他人打理，可避免破財的危險。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★★

財運：★★★★☆

天蠍座

事情基本上還是能如意。

整體運：★★★★☆

田宅、居所會為你帶來很多瑣碎的問題，令你破費且花心思，還不如保持原狀；財源甚為穩定，且有意外之財，為人慷慨花點錢也是不可避免的事；和心愛之人瘋狂放縱一次，感情能燃燒得更旺。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★★☆

射手座

相當暢快的一天，各種事情都順利無比。

整體運：★★★★☆

情投意合、天涯咫尺是今天甜蜜戀情的寫照，溫馨與浪漫讓你笑到合不攏嘴。送禮的好日子，要與客戶見面的話，準備一份禮物送給對方，易收到很好的效果。財運上手中的投資可繼續持有，還有上升空間。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

摩羯座

普通的一天，要勇於嘗試。

整體運：★★★☆☆

今天週遭圍繞著濃厚的戀愛氣息，如有親朋好友熱心為你介紹不妨一試，緣從天降的機率高；財富累積得太慢使你有些苦惱，緊盯著反倒沒有明顯的成效哦！學習需要父母盯梢執行，顯得有些被動。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

好運氣降臨，不過需要轉變你的思考方式。

整體運：★★★☆☆

單身者可要打起十二分精神，丘比特之箭就在身後，轉身就能看見！女生會特別注意保養，在這方面花費可不小，其實，買得多不見得效果好，挑一款適合自己的，既簡單又省錢。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

安穩的一天，以飽滿的情緒面對生活。

整體運：★★★☆☆

今天桃花旺盛，單身者會遇到心儀的對象，打開愛的心門。財運不佳，收入與支出有點失衡，小心出現經濟危機，要注意控制自己的花費。但是吃喝玩樂的運氣不錯，能嘗到既便宜又美味的佳餚，有減肥計畫者慎之。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★☆☆☆

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

投資 健身 電影

上一則

方寸間的浮世繪…日本繪畫藝術

下一則

太逼真！歌手躺病床慘被「分屍」 細看原來是蛋糕

延伸閱讀

2月19日星座運勢 牡羊沒偏財運 獅子因禍得福

2月19日星座運勢 牡羊沒偏財運 獅子因禍得福

2月18日星座運勢 金牛順心順意 雙魚投資要謹慎

2月18日星座運勢 金牛順心順意 雙魚投資要謹慎
2月17日星座運勢 處女愛情運佳 天蠍財運亨通

2月17日星座運勢 處女愛情運佳 天蠍財運亨通
2月16日星座運勢 雙子謹慎交友 巨蟹助人為樂

2月16日星座運勢 雙子謹慎交友 巨蟹助人為樂

熱門新聞

英國受到暴風雪「達西風暴」侵襲，各地低溫急凍，卻傳出有2名年輕女子在攝氏零下23度的最低溫夜晚，專程開車到偏僻山區大搞「車震」。圖為示意圖。（取材自Pexels）

不怕冷！2女開20公里路只為低溫「車震」…警撞破激情

2021-02-15 04:06
網友翻出約5年前孫藝真在Instagram上分享的比基尼辣照。（取材自Instagram）

孫藝真擁「隱藏版美胸」比基尼辣照又被翻出！

2021-02-15 07:00
美籍網紅莫彩曦（Hailey）與丈夫順利申准移民署就業金卡。（記者李隆揆／翻攝）

美籍百萬YouTuber遷台定居准了！莫彩曦「金卡」到手

2021-02-16 03:15
27歲的日本女星百瀨桃因擁有M罩杯的傲人雙峰暴紅。取材自Instagram

日女星巨乳暴紅 自曝剪指甲「要脫光+掰開雙峰」

2021-02-20 02:55
巴西暴牙女戀上牙醫，結婚前後對比引熱議。（取材自抖音）

暴牙女「嫁牙醫」變辣妹 驚人變化「真相」被戳破

2021-02-15 00:05
麵包師傅提醒去烘焙店千萬別碰「4樣商品」，並直言「不懂吃的人才會購買」。示意圖／ingimage

烘焙店「4類蛋糕與麵包」別買 師傅：不懂的人才會吃

2021-02-08 18:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
圖輯／聯航客機引擎著火 碎片掉落科州民宅 機上241人

圖輯／聯航客機引擎著火 碎片掉落科州民宅 機上241人
蓋茲基金信託砍半蘋果持股 加碼這檔飆股

蓋茲基金信託砍半蘋果持股 加碼這檔飆股
洗漱受困浴室30小時 北京女除夕洗澡、初二才出來

洗漱受困浴室30小時 北京女除夕洗澡、初二才出來
吃人嘴軟 G7不敢談中國問題

吃人嘴軟 G7不敢談中國問題
華男法拉盛家門口遇襲 眼睛差點瞎了 家屬憂仇恨犯罪

華男法拉盛家門口遇襲 眼睛差點瞎了 家屬憂仇恨犯罪