2/28-3/6星座運勢 金牛座／財富上升 天秤座／得意一周

牡羊座

總運指數 ：★★☆☆☆

這周情緒有點低落，一些不喜歡處理的事務偏偏在這周找上門來，想趕都趕不走。逃避完全

沒有用，只有跟它面對面開戰，並找有經驗者幫忙，才能讓你不再懷抱畏懼的去處理它。

幸運色彩：玫瑰紅

速配星座：處女座

貴人星座：雙魚座

金牛座

總運指數：★★★★☆

愛情會唱出輕快的曲調，盡情享受兩個人在一起的溫存；工作上不要急於求成，否則會因小

失大；個人財富可望上升，但花錢還應有所節制。

幸運色彩：水晶紫

速配星座：獅子座

貴人星座：摩羯座

雙子座

總運指數：★★★★☆

孤單的情歌不會成為你的主題曲，甜蜜才是你本周的主旋律；事業上的障礙還得花時間慢慢

清除；投資 保持著比較穩定的局面，求財切勿太急躁。

幸運色彩：丁香紫

速配星座：雙子座

貴人星座：處女座

巨蟹座

總運指數：★★★☆☆

你有許多值得稱讚的長處，在本周你也會因為善良和聰慧得到不少的讚揚。但你要小心，有

些嫉妒心強的人會在給你一顆糖果後再向你放暗器。

幸運色彩：生態綠

速配星座：牡羊座

貴人星座：巨蟹座

獅子座

總運指數：★★★☆☆

執行事務對你而言毫無問題，本周會讓你感到頭疼的部分是與人溝通太費勁。你需要有足夠

的耐心，多講解幾遍，讓他人正確無誤的明白你意思，否則產生誤會就更麻煩了。

幸運色彩：玫瑰紅

速配星座：獅子座

貴人星座：水瓶座

處女座

總運指數：★★☆☆☆

本周運勢比較低落，想要靠工作來麻痺自己絕對是大錯特錯，反而會使工作效率降低。乾脆

處理自己比較擅長或是喜歡的事情，較容易改善運氣。

幸運色彩：草根白

速配星座：天秤座

貴人星座：雙魚座

天秤座

總運指數：★★★★★

本周運勢值得你得意，愛情打響漂亮的守衛戰；學業上要取得較好的成績，基本功還得加強

，進步會異常顯著；財運讓人羨慕，但也不能忽略財物保管。

幸運色彩：科幻銀

速配星座：金牛座

貴人星座：天秤座

天蠍座

總運指數：★★★★☆

與戀人偶爾會鬥嘴，使戀情變得不那麼圓滿；工作會因為你積極的態度呈現明朗的態勢，有

時還能得到上司的嘉獎；理財上可得助力，但對自己的管理仍不可大意。

幸運色彩：香檳金

速配星座：雙子座

貴人星座：射手座

射手座

總運指數：★★★☆☆

工作將成為你本周的重心。事業漸入佳境，有機會得到老闆重用，不過與此同時你的私人時

間則會減少，需要多用言語去關心另一半。

幸運色彩：珍珠白

速配星座：牡羊座

貴人星座：水瓶座

摩羯座

總運指數：★☆☆☆☆

你正處於最為無助的狀態。很多令人反感的事情降臨到你身上，想躲都躲不掉。為今之計，

落跑自然不是上策，只有兵來將擋水來土掩，才能印證「船到橋頭自然直」的老話。

幸運色彩：鮭魚紅

速配星座：金牛座

貴人星座：獅子座

水瓶座

總運指數：★★☆☆☆

感性與理性的爭鬥在本周激烈上演。你很容易被捲進人情世故的紛爭中，該如何處理好這其

中的關係，取決於你較著重實際、還是個人情感。

幸運色彩：蘋果 綠

速配星座：金牛座

貴人星座：雙魚座

雙魚座

總運指數：★★★★☆

自我解壓能力極強的一周，在任何領域你都能感到輕鬆自如，可以隨心所欲的去做任何事，

收穫將比平時多很多。

幸運色彩：海洋藍

速配星座：天秤座

貴人星座：天蠍座

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