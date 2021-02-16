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2月16日星座運勢 雙子謹慎交友 巨蟹助人為樂

科技紫微網

牡羊座

事業上有困難最好求助他人。

整體運：★☆☆☆☆

一個人單打獨鬥似乎難以解決手頭的工作，最好想辦法找些救兵來幫忙，不然事態發展會比你想像的更糟糕；愛情方面，已婚者因生活壓力大而少有交流，愛淡情薄，應注意多些互動和交流；參加社交活動，多與人認識結緣對日後大有裨益。

愛情運：★☆☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★☆☆☆☆

金牛座

運勢不太均衡，幸好「失之東隅，收之桑榆」。

整體運：★★★☆☆

愛情上，容易因為自己對異性的態度而引起另一半的誤會，感情會有波動。有時間就去做運動量適中的健身運動，活動活動筋骨，會讓你充滿活力。求職者有許多求職機會，主動積極者會有好運。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

雙子座

謹慎交友，切忌輕信。

整體運：★★☆☆☆

戀愛經歷較坎坷的單身者今天顯得尤為失落，缺乏信心，容易產生愛情恐懼症；和朋友一起去釣魚吧，看日出賞日落，今天大自然的美好有助於淡化彼此的距離感；出差辦公者最好隨身攜帶地圖，有迷路的危險。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

巨蟹座

助人為樂，易有善報的一天。

整體運：★★★★☆

今天多幫助身邊有困難的人，你的小小善意就能讓受惠的人感動，而且你還會因此招來好運。另外，有機會在同事、朋友的介紹下，結識志趣相投的異性朋友，有機會發展一段新戀情喔！

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

獅子座

需控制自己的情緒。

整體運：★★★☆☆

戀人對你有些冷淡，在抱怨之前先審視一下自己的言行舉止；強烈的購買慾望迫使你在商場有一場血拼，難免要讓自己的小金庫縮水；工作順風順水，不妨把前期壓制的案子拿出來處理，辦成的機率很高哦。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

處女座

積極調整心態，才能遠離煩躁。

整體運：★★☆☆☆

情緒有些煩悶的樣子，把這種心境帶到工作中的話，只會讓工作停滯不前；KTV會是此日你的最佳去處，發洩一下，心情會好很多哦；人際溝通上，做一個好的傾聽者遠比夸夸其談的人顯得更有修養。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★☆☆☆☆

財運：★★★☆☆

天秤座

好運氣相伴的一天，心情愉快。

整體運：★★★★★

已婚男性與另一半一起從事家務，會讓對方很開心，回報給你更多的柔情。有小小的偏財運，不妨去商場選購一些生活必需品，有機會成為幸運顧客哦！公司職員思維活躍，在腦力激盪下，可催生出不錯的點子。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★★☆

天蠍座

健康運有波動，女性更應關注身體健康狀況。

整體運：★★★☆☆

除了飲食方面要注意外，路邊的東西少去碰觸，容易引起皮膚過敏。財運一般，與其讓錢財不知不覺的流失，不如添置一些生活必需品。工作上扮演低調謹慎的幕後者，會讓你更受寵。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★★☆☆

射手座

決斷需要理性。

整體運：★★★★☆

果斷解決眼前的感情問題，可避開爛桃花對你的糾纏。財運受到情緒的牽制，衝動投資將受到衝擊性的懲罰。別人的學習方法在你身上並不適用，最好尋找適合自己的方法，學習效果將更顯著。

愛情運：★★★★☆

事業運：★★★★☆

財運：★★☆☆☆

摩羯座

出門機會多，注意安全。

整體運：★★☆☆☆

今天在外活動要多留意財產、人身安全，開車、遊玩時小心一些，以免發生意外。在與異性交往時，別被對方的外表所迷惑，小心真心付出得不到回報。對於工作者而言，雖然會有人故意搗亂，但你多能一一應付。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★☆☆☆

財運：★★☆☆☆

水瓶座

手忙腳亂反而影響工作進展。

整體運：★★★☆☆

出現一點小差錯，也不要太慌張，心情放開一點，把錯誤改過來，接下來便能恢復正常的步調。對情人不可要求過嚴，越想控制對方，愛情就離得越遠，要適時給對方一點自由空間，感情才可望進一步得到昇華。

愛情運：★★☆☆☆

事業運：★★★☆☆

財運：★★★☆☆

雙魚座

把別人的誤會當成生活中的小插曲，你會過得更快樂。

整體運：★★★★☆

會有人打小報告，讓你有些想不通，別太在意他人的看法，做好自己的事就能問心無愧。把錢財看得過重反而難有收穫，膽大心細才是生財之道。工作雖然感到辛苦，但衝勁很強，容易得到上司的嘉獎。

愛情運：★★★☆☆

事業運：★★★★☆

財運：★★★☆☆

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