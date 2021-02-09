2月9日星座運勢 處女可能加班 天蠍可獲協助
牡羊座
投資易有新的發現，宜好好把握機遇。
整體運：★★★☆☆
投資運勢不錯，你的直覺敏銳，能夠從報章雜誌中找到投資的亮點，果斷明快的作風讓你有所斬獲。工作方面團體合作較頻繁，能顯示出你的優勢，也有表現獨特風格的機會，易得到眾人的認同。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
金牛座
誤會冰釋的一天。
整體運：★★★☆☆
今天會發現真相，解除對同事的誤解，有機會好好交流，能讓關係更和諧。剛剛走進婚姻的戀人，容易產生壓抑情緒，多溝通才能化解不合。財運不佳，資金周轉出現危機時，可向親友求援。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★☆☆☆
雙子座
今天容易出現尷尬的場面。
整體運：★★★☆☆
單身者的心儀對象發生在朋友身上的機率比較多，如怕被當面拒絕後連朋友關係都難以維持，可透過兩人都認識的朋友傳述；盡量少吃易上火的東西，不然新陳代謝容易發生紊亂；服務行業者今天的工作會容易忙中出錯，應打起精神細心認真一點。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
巨蟹座
過去的就讓它過去吧，別一直回頭看。
整體運：★★☆☆☆
今天工作上的新突破讓你信心倍增，頗有成就感，但不能因此停止前進的步伐。易因戀人的某句話而有追根究柢的想法，小心因此讓你的魅力大打折扣。財運不錯，在投資上頗能果斷作出決策。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
獅子座
授人以魚，不如授人以漁。
整體運：★★★★☆
多與對方交流，今天是你們增進感情的好時機！把錢包塞滿，會對你的財運帶來絕佳開運作用！將自己的工作技能告訴他，既能享有好心情，還能實際幫到他，真是一舉兩得。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
處女座
態度很重要。
整體運：★★★☆☆
加班的機率很大，還會大大影響你的情緒，幸好同事的鼓勵與支持會對你有不錯的助運功效。雖然與另一半相處的時間縮短了，但你的努力會得到對方的肯定。買個小禮物送給家人，會讓彼此都開心。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★★☆☆
天秤座
沒有負擔，做起事來也會感覺輕鬆很多。
整體運：★★★★☆
飯後和戀人一起散散步，感情會更加穩固；擁有天時、地利的有利條件，生意上的洽談能夠順利的進行；工作一改平日的忙碌，可以忙裡偷閒，但不可就此鬆懈，被長官看到就糟糕了。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
天蠍座
情緒波動太大，易與另一半發生爭執。
整體運：★★☆☆☆
已婚者與另一半在一起少談論金錢，不然會成為導火線，引起火山爆發。工作按部就班，不會出現大的阻礙，就算有小問題也能及時解決，這可要得益於良好的人際關係，他人的協助功不可沒。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
射手座
有受束縛的感覺，心境應平和些。
整體運：★☆☆☆☆
對於公司公告的新規定，會感覺受到限制，有抗拒情緒產生。不是別人對自己挑剔，而是平時自己太任性，約束得不夠而已。感情上出現競爭時，不要太過狂妄，趕快進入備戰狀態吧。對錢財的支出要有一個計劃才行，不然難免會出現荷包乾癟的狀況。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★☆☆☆
摩羯座
情緒不穩，容易意氣用事。
整體運：★★☆☆☆
管理好情緒是今日之重點，別讓激烈的情緒或是過激的言行影響了人際關係。親兄弟明算帳，與親友有金錢往來時應把話說清楚，該寫字據簽字的別忽略。有伴侶者應對伴侶多包容，別亂發脾氣，相處會更愉快。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
水瓶座
適當控制脾氣。
整體運：★★★★★
在另一半面前有些耐性不足，若不收斂，有引發爭執的可能；事業上，輕快的行動力是你今天能夠超越競爭者的最大優勢；偏財運佳，如遇朋友相邀玩牌或抽獎，不妨一試，會有不錯的收穫。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★★★
雙魚座
有異性主動邀約，感情進展順利。
整體運：★★★★☆
有機會得到月老牽的紅線，單身者多留意身邊的異性朋友，對異性的主動邀約別拒絕，墜入愛河的機會高。工作順利，雖然在過程中會犯些小錯誤，但多能獲得上司的諒解。
愛情運：★★★★★
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
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