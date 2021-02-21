2/21-2/27星座運勢 牡羊座／好運相隨 雙魚座／凡事靠己

牡羊座

總運指數 ：★★★★☆

好運相隨，愛情路上偶有阻力，只要兩人齊心就能排除難關；事業順利，工作任務都在你的負荷之內；求財路上得貴人指點，可以找到新的商機。

幸運色彩：松石綠

速配星座：巨蟹座

貴人星座：摩羯座

金牛座

總運指數：★★★★★

本周你能有足夠的精力同時投入在事業與愛情當中，只要野心不是太大，甚至可望實現愛情事業雙豐收。

幸運色彩：古銅色

速配星座：牡羊座

貴人星座：摩羯座

雙子座

總運指數：★★★☆☆

情緒穩定，使你做什麼都顯得很穩重。無論是工作還是課業，不管是做家務還是投資 ，急則難成，穩才會離目標更近。

幸運色彩：芙蓉粉

速配星座：牡羊座

貴人星座：天蠍座

巨蟹座

總運指數：★★☆☆☆

好運本周不會在你這裡多停留，你能抓到的東西十分有限。所以，不管是建立戀愛關係還是實現職業理想，暫時都應該把目標定在最實際的位置。

幸運色彩：茄皮紫

速配星座：巨蟹座

貴人星座：獅子座

獅子座

總運指數：★★★★☆

整體運勢還算樂觀，愛情進展比較緩慢，可以在平淡中體會相處時的那份真實；事業發展空間大，但需要仰仗良好的人際關係；財運有驚無險，野心不可過大。

幸運色彩：玉米黃

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天秤座

處女座

總運指數：★★☆☆☆

玩心太重，是你這一周正事總是做不好的主要原因。壓力大時偶爾需要放鬆，但放鬆過度便是放縱。務必減少休閒娛樂活動，讓自己收收心。

幸運色彩：酸橙綠

速配星座：金牛座

貴人星座：射手座

天秤座

總運指數：★★★☆☆

本周會有陌生的來電打破你寧靜的生活，有驚喜但也要小心背後的秘密。那些好似天上掉餡餅的中獎訊息切勿相信，老同學的突然來電也不會只是敘敘舊這麼簡單。

幸運色彩：青金石藍

速配星座：處女座

貴人星座：水瓶座

天蠍座

總運指數：★☆☆☆☆

本周務必要明白「小心駛得萬年船」的道理，否則單身朋友的愛情還沒有開始，就毀在不合時的表白上；衝動投資，越大手筆虧得就會越多。

幸運色彩：櫻桃紅

速配星座：金牛座

貴人星座：摩羯座

射手座

總運指數：★★★★☆

平穩與安逸將會主宰著你的內心，可以讓你在極其輕鬆的心態下，自在地做著每一件事，而且身邊的事務大多能如你所願處理妥當。

幸運色彩：豬肝紫

速配星座：獅子座

貴人星座：水瓶座

摩羯座

總運指數：★★★☆☆

總運平穩，單身朋友可以從朋友中發現桃花的蹤影；事業學業發展平順，有同事同學向你求助就別吝嗇你的雙手；投資可得貴人提點，找到一條明路。

幸運色彩：橄欖綠

速配星座：射手座

貴人星座：水瓶座

水瓶座

總運指數：★☆☆☆☆

本周你把自己的外在打理得很漂亮，卻容易把家庭生活掏空。不需要為了撐面子，吃一些不必要的啞巴虧。展現最真實的自己，同樣能得到別人的尊重。

幸運色彩：生態綠

速配星座：水瓶座

貴人星座：雙魚座

雙魚座

總運指數：★★☆☆☆

本周你注定要走一段孤獨的旅程，找不到適合的合作夥伴，也沒有後備支援，凡事只能靠你自己來。指望別人通常靠不住，反而會浪費你的時間。

幸運色彩：墨玉綠

速配星座：獅子座

貴人星座：天秤座

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