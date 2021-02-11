2月11日星座運勢 巨蟹充滿幹勁 處女活力四射
牡羊座
愛情出現新情況。
整體運：★★★☆☆
桃花接踵而至，單身者想戀愛還得做出選擇。熱中於股市投資的人，今天不宜急著出手，時機還未成熟。工作上會有不錯的表現機會，可別老是待在家裡，機會多來自公司舉辦的活動。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
金牛座
好運暗藏在細節裡。
整體運：★★★☆☆
今天適合和戀人一起逛街，有機會獲得意外的驚喜；經營店鋪者，今天在收銀櫃檯放個招財貓，做成大筆交易的機率極高；上班族今天適合做工作計畫，對日後工作的實施極有幫助。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★★☆
雙子座
事與願違。
整體運：★★☆☆☆
今天帶著戀人參加園遊會，會玩得很開心；辛苦做出的方案並沒有得到理想的效果，讓你難免有些失落；很想品嘗一下路邊新開餐廳的食物味道，錢包將要做出點犧牲。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★☆☆☆☆
財運：★★★☆☆
巨蟹座
只要充滿幹勁，方可諸事順遂。
整體運：★★★★☆
工作熱情高漲，效率也高，沒有絲毫疲累的感覺。審美觀不錯，買份小禮物送給另一半可令對方感動，對感情有增進作用。財運不太穩定，應謀定而後動，不可急於求成。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
獅子座
對於不利你的傳言，要及時澄清。
整體運：★☆☆☆☆
小誤解會成為別有用心的人惡意中傷你的根源，不能任其發展下去，這會對你已建立起來的好人緣產生不良影響。工作日程不可排得太滿，要給自己留點適當的空間，以備臨時有事發生，好有應對周轉的餘地。
愛情運：★☆☆☆☆
事業運：★★☆☆☆
財運：★☆☆☆☆
處女座
撥開烏雲見天日，活力四射，運氣佳。
整體運：★★★★★
工作進展順利，雖奔波忙碌，但易獲得正面肯定，有機會接手你夢寐以求的任務，旁人羨慕，你的積極態度也會隨之提升。單身者因工作魅力吸引不少異性的目光，與異性同事產生微妙情愫的機率高。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★★☆
天秤座
說到不如做到。
整體運：★★★★☆
說話語氣過重，易讓對方誤解你的想法，因此易與戀人發生口角；嫌隙還是及時修復為好，時間太長會讓感情受損。生意人的人氣較旺，但關鍵時刻卻難得幫助。工作有條不紊的進行，提出的方案或建議也容易被長官所採納。
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★★★
財運：★★★☆☆
天蠍座
忽冷忽熱地對待感情很不利。
整體運：★★☆☆☆
要改變對戀人的態度，不然你令人捉摸不透的言行會讓對方沒有安全感。對方有什麼地方令你不痛快，與其生悶氣不如委婉地說出你的感受。受感情困擾，對工作有點無精打采，有點雪上加霜，不可太過感情用事哦！
愛情運：★★☆☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★☆☆☆☆
射手座
簡單實用的方法，有助於提高工作效率。
整體運：★★★☆☆
工作量雖然較多，但你善於運用合理的方法，能出色地做好分內事。一份小禮物，一句暖心的話，就能讓情人感動，適當地表達內心的愛很有必要。對證券方面的大盤趨勢要密切留意，才不致受影響能做出正確判斷。
愛情運：★★★★☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
摩羯座
相當順遂的一天，各種事情都順利無比。
整體運：★★★★☆
投資環境一般，不要盲目妄動，不然很容易掉進別人布下的陷阱。有時間多運動，安排一些健身運動會給你帶來好心情。工作上相當順利，與同事合作融洽就容易做出成績來。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★★☆
財運：★★★☆☆
水瓶座
低調生活收獲更多快樂。
整體運：★★☆☆☆
今天是個購物的好時機，既可以買到自己喜歡的東西，又可以少花錢；今天工作上的表現太突出容易遭人嫉妒，低調一點反而會有不錯的發展；戀愛中的人今晚有機會和戀人一起去看球賽，感受球賽帶來的激情。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
雙魚座
普通的一天，宜趁機調整生活節奏。
整體運：★★★☆☆
今天精神不錯，工作認真仔細，能及時發現失誤，為公司挽回不少損失，得到上司賞識。晚上有機會約上另一半到茶館坐坐，享受一份安靜，聊聊彼此的心情。
愛情運：★★★☆☆
事業運：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
【延伸閱讀】
上一則
FB留言