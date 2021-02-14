2/14-2/20星座運勢 雙魚座／人氣上升 金牛座／桃花增多

牡羊座

總運指數 ：★★☆☆☆

本周你注定要走一段孤獨的旅程，找不到適合的合作夥伴，也沒有後備支援，凡事只能靠你

自己來。指望別人通常靠不住，反而會浪費你的時間。

幸運色彩：月光藍

速配星座：金牛座

貴人星座：天蠍座

金牛座

總運指數：★★★★☆

本周運勢不錯，與異性有較為密切的接觸，桃花機會增多；與同事互幫互助，關係融洽；財

富方面有進財機會，注意做好投資 理財計畫。

幸運色彩：寶石藍

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙子座

雙子座

總運指數：★★☆☆☆

易受外界影響而產生消極心理。當不能積極應對生活時，不妨選擇去安靜的地方走走，不需

要刻意調整心態，靜靜宣洩一番之後自然能找回自己。

幸運色彩：馬鞍棕

速配星座：天秤座

貴人星座：水瓶座

巨蟹座

總運指數：★★★☆☆

本周你常常扮演情緒失控者的角色，幼稚的舉動會讓你的形象大打折扣。凡事盡量避免感情

用事，以免和他人發生衝突。

幸運色彩：月光藍

速配星座：金牛座

貴人星座：處女座

獅子座

總運指數：★★☆☆☆

本周你會面臨一些選擇難題，並且一旦面對這些選擇性的問題時，你會有心理障礙，很不容

易做出選擇。當自己拿不定主意時，讓他人幫你做選擇會更為妥當。

幸運色彩：瑪瑙藍

速配星座：處女座

貴人星座：射手座

處女座

總運指數：★☆☆☆☆

此時不是開始新戀情或接受新工作的好時機，你面對的阻力會比你想像的還要大。最好還是

按部就班，遵照原來的軌跡，做熟悉的事情。

幸運色彩：水晶紫

速配星座：處女座

貴人星座：天蠍座

天秤座

總運指數：★★★★☆

有好運駐守，做什麼都可以大膽一點，面對愛情無須扭扭捏捏；事業學業運平穩，稍有阻力

；求財路上得貴人指點，會有不錯的發展。

幸運色彩：鉑金灰

速配星座：金牛座

貴人星座：摩羯座

天蠍座

總運指數：★★★☆☆

總需要和數字打交道的一周，許多時候你都會要經受數據考驗。對數字不敏感可不行，太粗

心也不行，否則很容易就會在好運面前敗下陣來。

幸運色彩：雲母白

最速配星座：巨蟹座

貴人星座：雙魚座

射手座

總運指數：★★☆☆☆

生活壓力過大，自己的事情都有些管不過來，更沒多餘的精力去操心別人的事。適當安排一

些有益身心的事，如運動或閱讀，可讓身心得到放鬆。

幸運色彩：鮭魚紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙魚座

摩羯座

好運降臨，你的愛情世界也將釋放出新的光彩；工作效率較高，許多事都能超前完成；理財

有方，可以確保收支都會在你的掌控之內。

總運指數：★★★★☆

幸運色彩：草地綠

速配星座：巨蟹座

貴人星座：水瓶座

水瓶座

總運指數：★★★☆☆

如果想修復一段戀情或一段友情，這將是最為適合的一個星期。與對方面對面溝通，彼此心

中的疙瘩很快就能夠解決。

幸運色彩：淺桔黃

速配星座：天秤座

貴人星座：射手座

雙魚座

總運指數：★★★★★

心情愉悅，在人前你將會展露出自己活潑的一面。人氣會有明顯上升，有利於進行社交，單

身者交友也容易有收穫。

幸運色彩：草地綠

速配星座：金牛座

貴人星座：雙魚座

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